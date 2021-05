Khởi tố 2 nữ sinh 'gom' căn hộ cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê lại

TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm bán 'số lô, đề’ trong căn hộ chung cư hạng sang trên địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng.

TPO - 'Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đứng ngoài cổng thuyết phục, nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ở TP Vinh cũng đồng ý mở cửa cho tôi vào nhà nói chuyện…" - Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An kể lại thời khắc đối tượng quy hàng, tự tay giao nộp súng.

TPO - Mặc dù công an địa phương liên tục ra quân xử lý song tình trạng người chuyển giới đứng đường chào mời mua, bán dâm tạo thành "phố vẫy" tại một số đường nhánh thuộc TP Dĩ An (Bình Dương) vẫn tiếp tục tái diễn, gây bức xúc cho người dân sinh sống ở khu vực này.

TPO - Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triệt phá tụ điểm đá gà được tổ chức quy mô, phân công người cảnh giới và có đường thoát thân khi bị động...

TPO - Nhiều máy rút tiền tự động (ATM) của các ngân hàng ở Bình Dương bị đập phá. Nghi can đã bị bắt giữ, song danh tính đối tượng và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công an tiết lộ.

TPO - Bước đầu, nghi phạm khai nhận, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn nên đã nổ súng.

TPO - Bất chấp lệnh dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, chủ quán Karaoke vẫn tổ chức hoạt động. Công an đã phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy trong quán Karaoke này.

TPO - Sau thời gian lập chuyên án bí mật theo dõi, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng (tự Thắng 'cá trê') cùng đồng bọn. Tại cơ quan công an, đối tượng khai đã thực hiện 20 vụ cướp liên tỉnh trước khi bị sa lưới.