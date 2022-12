Khởi tố 14 bị can tại trung tâm đăng kiểm ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 29/12, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 – 03D và khởi tố 14 bị can.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, qua phản ánh của người dân và các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về tình trạng có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ có hành vi sách nhiễu, gây khó, gợi ý, nhận tiền bôi trơn để tạo điều kiện đăng kiểm cho các xe ô tô không đảm bảo quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án đấu tranh.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ nhiều công ty vận tải đã bị các đối tượng là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 99 – 03D (địa chỉ ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ) đòi hỏi phải đưa tiền trong quá trình đăng kiểm xe của công ty.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, ông Dương Trung Lâm, Giám đốc; ông Dương Đình Phú, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 99 – 03D và các đăng kiểm viên đã nhất trí với nhau về việc thu tiền “phí bôi trơn”, với số tiền từ 200 – 500 nghìn đồng/xe.

Khi đi đăng kiểm xe, chủ xe phải chi số tiền "bôi trơn" kể trên để được tạo điều kiện bỏ qua một số lỗi kĩ thuật của xe ô tô, như khí thải không đạt thì chỉnh lại, đèn phanh không sáng thì bỏ qua. Việc thu tiền từ các chủ xe khi đi đăng kiểm do các đăng kiểm viên trực tiếp thu tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Đến cuối ngày, Trần Văn Nhất (đăng kiểm viên của trung tâm) và các đăng kiểm viên khác tập hợp lại số tiền thu ngoài này, rồi chia cho mọi người làm việc tại trung tâm đăng kiểm ngày hôm đó.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 99 – 03D nhận số tiền phí “bôi trơn” ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng (năm 2020), khoảng 1,6 tỷ đồng (2021), khoảng 3,6 tỷ đồng (từ tháng 1 – 12/2022). Những thành viên trong Trung tâm đăng kiểm 99 – 03D đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ của bản thân.

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 99 – 03D và quyết định khởi tố 14 bị can. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.