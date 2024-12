Khối ngoại quay lại bán ròng, chứng khoán lại lình xình

TPO - Thị trường “mở bát” tháng cuối cùng của năm 2024 bằng một phiên giao dịch lình xình, dù mở cửa phiên giao dịch, VN-Index bật tăng khá ấn tượng. Bên cạnh đó, khối ngoại quay lại bán ròng là một tín hiệu không vui cho nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán đã trải qua nửa cuối tháng 11 khá tích cực với chỉ số VN-Index xác nhận 2 tuần tăng liên tiếp. Nối tiếp diễn biến tích cực này, thị trường mở cửa tháng 12 trong sắc xanh. Chỉ số chung bật tăng ngay từ đầu phiên nhờ sự đồng thuận ở nhóm blue-chips, dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm ngân hàng, nổi bật là LPB, VCB.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu doanh nghiệp liên quan đầu tư công cũng là điểm sáng với diễn biến hồi phục ấn tượng (HHV, LCG). Tuy nhiên, dòng tiền yếu khiến sắc xanh không thể lan tỏa rộng, trong khi đó áp lực bán dần gia tăng cùng nhiều cổ phiếu đảo chiều điều chỉnh hoặc lùi về tham chiếu kể từ giữa phiên khiến đà đi lên của VN-Index suy yếu.

Mặc dù vậy, thanh khoản bán không quá lớn và chưa xảy ra hiện tượng giảm mạnh đồng loạt. Thế nên, nhiều khả năng diễn biến trên thị trường đang phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư sau khi chỉ số đã ghi nhận mức tăng gần 60 điểm sau 2 tuần hồi phục.

Vận động ở phiên chiều chưa có sự cải thiện so với cuối phiên sáng với những nhịp giằng co giảm về dưới mốc tham chiếu. Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế cùng sắc đỏ có xu hướng lan tỏa khiến thị trường mất dần động lực. Gần cuối phiên, các nhịp giằng co xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Tuy nhiên, một số cổ phiếu ngân hàng giành lại sắc xanh, giúp VN-Index kết phiên tăng điểm nhẹ trên tham chiếu.

Về mức độ đóng góp, VCB, LPB và BVH là 3 mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung, với tổng cộng hơn 2,2 điểm. Ngược lại FPT, BID và GAS là 3 mã chính “kìm chân” chỉ số chung.

Về độ rộng thị trường, sắc đỏ chiếm ưu thế với 10/19 nhóm ngành giảm điểm. Các ngành giữ được sắc xanh là ngân hàng, viễn thông, tài nguyên, hóa chất, vật liệu xây dựng, bán lẻ, bảo hiểm, y tế, linh kiện phụ tùng.

Thanh khoản suy yếu là điểm trừ trong phiên. Giá trị giao dịch phiên hôm nay chỉ đạt khoảng 13.290 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Thêm một điểm trừ trong phiên hôm nay là khối ngoại dứt đà 6 phiên mua ròng liên tiếp, quay lại bán ròng. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 424 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung bán các mã FPT, ACV, VRE. Ở chiều ngược lại, khối này mua vào chủ yếu CTG, PNJ và TCB.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 0,75 điểm, lên 1.251,2 điểm, với 147 mã tăng và 221 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 497,4 triệu đơn vị, giá trị đạt 11.965 tỷ đồng, đi ngang về khối lượng và giảm 11% giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 108,7 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.446 tỷ đồng.

HNX-Index tăng 0,68 điểm, lên 225,3 điểm, với 63 mã tăng và 88 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 38,4 triệu đơn vị, giá trị đạt 684 tỷ đồng, giảm 26% về khối lượng và 16% về giá trị so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận có thêm 9,8 triệu đơn vị, giá trị đạt 591 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm 0,30 điểm, xuống 92,44 điểm với 142 mã tăng và 125 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 45,5 triệu đơn vị, giá trị đạt 646 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 25,2 triệu đơn vị, giá trị đạt 391 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều giảm điểm.