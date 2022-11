Khởi công xây dựng đê biển có mái nghiêng gần 2.300 tỷ đồng ở Hải Phòng

TPO - Chiều 17/11, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ dài gần 13km, từ bờ kè cảng Nam Đình Vũ đến nút giao với đường vượt biển Tân Vũ - Lạch HuyệN. Tổng mức đầu tư dự án là gần 2.300 tỷ đồng.

Trong gần 2.300 tỷ đồng đầu tư tuyến đê biển, ngân sách trung ương và TP Hải Phòng chiếm 60% (khoảng 1.300 tỷ đồng), 3 doanh nghiệp đầu tư 40% (hơn 900 tỷ đồng). Dự án sẽ triển khai từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2025.

Tuyến đê biển có kết cấu đê dạng mái nghiêng, thân đê được đắp bằng đất và cát, theo công nghệ đê mềm bằng ống kỹ thuật Geotube. Chân kè và mái đê phía biển gia cố bằng đá phủ và cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Mái đê phía khu công nghiệp được gia cố bằng kết cấu bê tông cốt thép đúc sẵn và bố trí kênh tiêu tại chân. Mặt đê rộng 5m, được gia cố bằng bê tông.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết, tuyến đê biển có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống lụt, bão, nước biển dâng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kinh doanh, hoạt động tại bán đảo Đình Vũ; góp phần thúc đẩy kinh tế vùng, mở rộng diện tích xây dựng khu công nghiệp.

Với diện tích hơn 22.000ha, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải sẽ khai thác được các tiềm năng, lợi thế kết nối logistic từ hệ thống cảng biển, cảng hàng không và hệ thống giao thông thuận lợi giúp các nhà đầu tư mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo ông Thọ, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đê biển Nam Đình Vũ sẽ mở rộng thêm khoảng 2.000ha đất khu công nghiệp phía Nam bán đảo Đình Vũ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đảm bảo an toàn cho bờ biển phía Nam bán đảo Đình Vũ; chủ động phòng chống thiên tai và giảm thiểu tác động xấu do biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ven biển Hải Phòng.

Để dự án thi công đúng tiến độ, có hiệu quả, ông Nguyễn Đức Thọ yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với quận Hải An, nhà thầu tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, quyết tâm hoàn thành dự án dịp Quốc khánh 2/9/2025.