Khởi công dự án cao tốc 5.200 tỷ đồng, Hòa Bình nắm nhiều ưu thế thu hút giới đầu tư BĐS

Tuyến cao tốc mới dài 6,7km kéo dài Đại lộ Thăng Long, nối từ Quốc lộ 21B đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, kết nối giao thông tỉnh vùng ven Hà Nội với Thủ đô.

Sáng 10/10, Hà Nội khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21B đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 6,7 km.

Điểm đầu tuyến kết nối với nút giao hoa thị giữa Đại lộ Thăng Long với đường Quốc lộ 21, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất. Điểm cuối kết nối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình tại vị trí giao với đường làng Văn Hóa, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất.

Tăng cường, mở rộng kết nối kinh tế giữa Thủ đô Hà Nội với Hoà Bình

Theo UBND TP Hà Nội, việc đầu tư tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ QL21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình nhằm từng bước hoàn chỉnh toàn bộ đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; phát triển mở rộng Thủ đô Hà Nội về phía Tây và Tây Nam, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Tây và kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh.

Tuyến cao tốc cũng phù hợp với lộ trình quy hoạch tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa mới được các Bộ, ngành thẩm định và đánh giá môi trường chiến lược, hồi tháng 6 vừa qua.

Theo đó, trong Quy hoạch tỉnh Hoà Bình, một trong những khâu đột phá có vị trí then chốt là phát triển kết cấu hạ tầng, chú trọng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các vùng kinh tế.

Để triển khai định hướng quy hoạch này, tỉnh Hoà Bình đã và đang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải kết nối các hành lang kinh tế từ Hà Nội lên các tỉnh khu vực Tây Bắc. Trong năm 2023, Hòa Bình phấn đấu khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Năm 2024, tỉnh có thể khởi công cao tốc tiếp nối của đoạn từ Hà Nội - Hòa Bình (đoạn còn 23 km sẽ mở đường hoàn thiện).

Việc đầu tư xây dựng Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ giúp thông suốt tuyến cao tốc từ Hà Nội đi Hòa Bình. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối với các tỉnh phía Tây và Tây Nam với Thủ đô. Đồng thời, tuyến đường tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, là động lực phát triển khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc và chuỗi đô thị vệ tinh phía Tây.

Đón lõng xu thế phát triển hạ tầng và giao thông ở Hoà Bình

Tại Hoà Bình, nhiều chủ đầu tư đã đón lõng xu hướng phát triển mở rộng vùng trung tâm Hà Nội về phía Tây. Trục đường cao tốc sắp được khởi công và dọc toàn tuyến cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình, giá trị bất động sản đang tăng theo từng ngày cùng với những thông tin tích cực từ các dự án đầu tư hạ tầng giao thông. Nhiều chuyên gia dự báo, khi tuyến cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình thông suốt, giá đất và nhà đất dọc cao tốc sẽ còn dư địa tăng cao hơn nữa trước tiềm năng phát triển kinh tế nhìn thấy rõ ở địa phương.

Bên cạnh giá trị về bất động sản, giao thông thuận tiện cũng tạo ra nhiều tiềm năng du lịch và dịch vụ khác cho địa phương. Hiện có một số nhà đầu tư lớn về du lịch và nghỉ dưỡng đã vào Hòa Bình để đầu tư hệ thống cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, các chủ đầu tư lớn cũng nhìn ra cơ hội vừa phát triển các dự án bất động sản có giá trị vừa hỗ trợ địa phương thúc đẩy ngành du lịch nghỉ dưỡng hiện vẫn còn dư địa lớn ở tỉnh Hoà Bình.

Tiêu biểu trong số đó là dự án The Forest Villas, tọa lạc tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. Dự án của Tập đoàn Lã Vọng có vị trí giáp ranh cửa ngõ phía tây Hà Nội, cách khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc chỉ 7 phút chạy xe, cách thành phố Hòa Bình khoảng 20km về phía Bắc.

The Forest Villas cũng nằm trên tuyến đường cao tốc Hoà Lạc – Hoà Bình mà tới đây, sau khi dự án cao tốc ở Quốc lộ 21B hoàn thành, sẽ trở thành cung đường vô cùng thuận lợi, là cầu nối liên kết, lưu thông di chuyển nhanh chóng giữa Hà Nội tới khu vực Tây Bắc và các khu vực lân cận.

Mục tiêu của Chủ đầu tư Tập đoàn Lã Vọng là đưa dự án trở thành một phần không thể tách rời trong quy hoạch phát triển kinh tế cũng như bảo tồn các giá trị văn hoá, thiên nhiên của mảnh đất Hoà Bình, đúng với tinh thần của Quy hoạch tỉnh Hoà Bình tầm nhìn gần 30 năm tới.

Thông tin mới nhất từ Chủ đầu tư cho biết, dự án The Forest Villas đã tiến hành triển khai xây dựng cổng chào, thác nước, và làm xong đường nhựa tạm thời. Dự án cũng bắt đầu trồng hơn 1.000 cây cổ thụ và tiến hành ươm và trồng gần 10.000 cây xanh trong toàn bộ dự án. Đơn vị cũng tích cực chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Dự kiến cuối năm, The Forest Villas sẽ hoàn thiện pháp lý và hạ tầng giai đoạn 1. The Forest Villas là một trong ít các dự án tại tỉnh Hòa Bình khách hàng được sở hữu sổ đỏ lâu dài.

*Tên dự án: The Forest Villas * Vị trí dự án: Km14 + 100 Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, Xã Quang Tiến - Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình do Công ty TNHH phát triển đô thị Quang Tiến công ty thành viên của Tập Đoàn Lã Vọng làm CĐT * Diện tích dự án: 200 hecta * Loại hình sản phẩm: Biệt thự nghỉ dưỡng * Quy mô dự án: 2000 căn * Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài * Hotline: 0965.97.68.68 * https://www.facebook.com/profile.php?id=61550231762534