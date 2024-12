Khởi công cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Động lực mới cho sự phát triển TP. Thuận An

Ngày 14/12 vừa qua, Bình Phước đã khởi công cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự kiến, trong quý 1/2025, Bình Dương sẽ khởi công đoạn còn lại của cao tốc, trong khi TP.HCM đang rà soát và chuẩn bị triển khai đoạn đường dẫn dài 1,7km. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ cải thiện kết nối các tỉnh thành, tạo điều kiện phát triển giao thương, công nghiệp và bất động sản.

Tuyến cao tốc chiến lược kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong chiến lược quy hoạch giao thông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tổng chiều dài 69km, tuyến cao tốc kết nối trực tiếp TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước, mang lại lợi ích to lớn trong việc cải thiện khả năng giao thương và vận tải.

Giai đoạn đầu của dự án đã được khởi công vào tháng 12/2024 tại Bình Phước, với đoạn dài 7km qua tỉnh này. Đoạn dài 52km còn lại đi qua Bình Dương dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2025. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành không chỉ giảm tải cho quốc lộ 13 mà còn kết nối trực tiếp với các trục đường lớn trong khu vực như vành đai 3, vành đai 4.

Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí logistics và tạo động lực phát triển công nghiệp, thương mại cũng như thu hút đầu tư vào khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự án còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của các tỉnh thành, tạo ra một trung tâm kinh tế kết nối mạnh mẽ giữa các khu vực.

TP. Thuận An trở thành điểm trung tâm giao thương nhờ cao tốc mới

TP. Thuận An là điểm khởi đầu của tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (nơi giao cắt với đường vành đai 3). Việc tuyến cao tốc đi qua địa phận TP. Thuận An sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho di chuyển và vận chuyển hàng hóa. TP. Thuận An cũng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ cùng các khu công nghiệp lớn như VSIP, Việt Hương, Đồng An, triển vọng trở thành trung tâm kết nối công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Khi tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đưa vào khai thác, TP. Thuận An không chỉ thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư mà còn dự báo sự bùng nổ mạnh mẽ về nhu cầu nhà ở và các dịch vụ đô thị. Lượng dân cư tại địa phương sẽ tăng trưởng nhờ sự thuận tiện trong việc di chuyển đến các khu vực lân cận, thúc đẩy sự phát triển của các khu nhà ở cao cấp, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp lớn và dự án hạ tầng cũng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Thuận An, tạo ra môi trường phát triển bền vững cho công nghiệp. Từ đó, thu hút lượng lớn lao động trong và ngoài nước làm gia tăng nhu cầu nhà ở tại địa phương.

Giữa sự phát triển mạnh mẽ của TP. Thuận An, một trong những dự án nổi bật phải kể đến là khu nhà phố compound Cát Tường J-Home. Với vị trí đắc địa mặt tiền đường DT743, Cát Tường J-Home sở hữu lợi thế vượt trội về khả năng kết nối giao thông. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cũng như các trục giao thông quan trọng khác như vành đai 3 và quốc lộ 13.

Cát Tường J-Home tạo ấn tượng nhờ phong cách quy hoạch đậm chất Nhật Bản, với chuỗi tiện ích khép kín như hồ bơi, công viên, trường học, khu vui chơi trẻ em, lối dạo bộ… Vì vậy, cộng đồng cư dân Cát Tường J-Home không chỉ được trải nghiệm không gian sống chất lượng mà còn được hưởng lợi từ sự gia tăng giá trị bất động sản theo tiến độ hoàn thiện cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành nói riêng và các dự án hạ tầng khác trên địa bàn thành phố nói chung.

Dự án còn thu hút giới đầu tư nhờ vào mức giá hấp dẫn, chỉ từ 3,3 tỷ đồng/căn. Ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong vòng 35 năm, ân hạn gốc lên đến 5 năm. Khách hàng được tặng module bếp khi nhận bàn giao nhà. Chủ đầu tư trợ giá thuê 6 tháng đầu, miễn phí quản lý 1 năm. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội may mắn nhận ô tô điện VinFast VF 5 Plus, xe máy điện VinFast Feliz S.

Với sự hiện diện của tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cùng hàng loạt dự án bất động sản chất lượng như Cát Tường J-Home, TP. Thuận An đang vươn mình trở thành trung tâm giao thương và phát triển sôi động của khu vực. Đây không chỉ là cơ hội bứt phá về hạ tầng và kinh tế mà còn khẳng định vị thế của Thuận An trong bản đồ đô thị hiện đại, đáng sống và đầy tiềm năng đầu tư tại phía Nam.