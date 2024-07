Khóa học TESOL tại Simple Education chinh phục hơn 2.000 học viên để lại đánh giá 5 sao

TESOL Simple Education (TSE), trước đây là TESOL Simple English, đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một thương hiệu đáng tin cậy trong việc đào tạo giáo viên tiếng Anh. Với sứ mệnh nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, TSE cung cấp các khóa học TESOL với chứng chỉ quốc tế.

Ba khóa học chính tại TSE gồm có TESOL 100 giờ, TESOL 120 giờ và TESOL Advanced 250 giờ (TESOL bậc cao dành cho cấp quản lý). Ngoài ra còn có các lớp bổ trợ kỹ năng cho giáo viên như lớp dạy luyện thi Starters - Movers - Flyers, EQ cho giáo viên, v.v

Trải qua 6 năm hoạt động, TESOL Simple Education đã thành công đào tạo hơn 450 khóa học nâng cao kỹ năng giảng dạy Tiếng Anh. Nhờ đó, đã có hơn 4.000 học viên hoàn thành chương trình học và có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp, giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ uy tín.

Nhiều học viên sau khi hoàn thành khóa học tại TSE đã có được công việc mơ ước tại nhiều trung tâm giảng dạy tiếng Anh nổi tiếng như VUS, Vinschool, Simple English, IPU, Zim Academy,... Hơn 2.000 học viên đã để lại đánh giá 5 sao trên Google và Facebook. Một số đánh giá tích cực như:

Sang.chloe - KOL sở hữu kênh TikTok dạy Tiếng Anh hơn 220.000 follower

“Mình biết đến khóa học TESOL tại TESOL - Simple Education qua tìm hiểu trên Google. Đến với TSE, mình được các thầy cô hướng dẫn vô cùng tận tình về khóa học. Nhờ khóa học TESOL, mình biết cách truyền kiến thức về tiếng Anh đến các bạn học viên. Mình còn hỗ trợ tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình học của các bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành giáo viên tiếng Anh từ con số 0 thì hãy tìm hiểu khóa TESOL tại TESOL - Simple Education nhé.”

Ms. Linh Nhiệt Huyết - KOL sở hữu kênh TikTok dạy Tiếng Anh hơn 100,000 follower

Khóa học TESOL tại TESOL - Simple Education giúp mình nâng cao kỹ năng giảng dạy với lộ trình học tập trung vào thực hành đến 70%. Sau khóa học, mình còn được hướng dẫn cách viết CV làm sao để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và được định hướng nghề nghiệp nữa. Nhờ khóa học TESOL này giúp mình có được công việc dạy học tiếng Anh như hiện tại và tự tin hơn vào bản thân.”

Ms. Huyền Phát Âm - KOL sở hữu kênh TikTok dạy Tiếng Anh hơn 64,000 follower

I love the training content that is informative and practical. The trainers are also nice and dedicated. Tham gia khóa học TESOL tại TESOL - Simple Education, mình được học rất nhiều phương pháp về giảng dạy. Khóa học đã giúp mình vững các kiến thức về chuyên môn, từ chọn giáo trình, soạn giáo án đến quản lý lớp học. Sau khi tốt nghiệp, mình cực kỳ mê văn hóa tại Simple. Đến nay mình đã trở thành giáo viên tại Hệ thống Anh ngữ toàn diện Simple được 4 năm rồi các bạn nhé. Ai đó cũng trăn trở giấc mơ về nhà giáo như mình, thì chắc chắn nên tìm hình khóa học TESOL tại TSE nha.

Kiều Oanh - Giáo viên Tiếng Anh tại VUS

“Điều mình cảm thấy thích thú và hài lòng nhất là sự tận tâm của các anh chị tư vấn viên cùng sự chuyên nghiệp, tâm huyết với nghề của giáo viên của giáo viên và môi trường học tập thoải mái, thân thiện.”

Nguyễn Nhung - Giáo viên Tiếng Anh tại Vinschool

“Đối với mình điều ấn tượng nhất khi nhắc về Trainer TESOL Simple Education chính là sự tâm huyết, nhiệt tình và có tâm với học trò.”

Quốc Thanh - Giáo viên Tiếng Anh tại Zim Academy

“Trong khóa học, em được thực hành và dạy demo rất nhiều. Sau các buổi demo thì em còn được nhận thêm các feedback xây dựng rất hữu ích từ Trainer tại TSE.”

Với hơn 3700+ học viên đã tốt nghiệp và để lại đánh giá 5 sao, TESOL Simple Education đã khẳng định được chất lượng và uy tín của mình trong lĩnh vực đào tạo giáo viên tiếng Anh. Trung tâm không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng giảng dạy chuyên sâu mà còn tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện và chuyên nghiệp.

Thành tựu mà TSE đạt được không chỉ dừng lại ở số lượng học viên, mà còn là sự công nhận từ các tổ chức cấp chứng chỉ quốc tế uy tín như ALAP (Anh Quốc) và Madison (Hoa Kỳ). Nếu bạn đang tìm một khóa học TESOL chất lượng để phát triển sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh, TSE chính là lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn. Hãy đăng ký ngay hôm nay để trở thành một phần của cộng đồng giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp từ TSE nhé!

TESOL Simple Education - Hệ thống đào tạo giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp Khóa học Online: TESOL MORNING, TESOL WEEKEND Cơ sở: ● 442 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP. HCM ● 609 đường 3/2, phường 8, quận 10, TP.HCM ● 89 đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM ● 49 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: ● 096 783 97 78 (Mr. Sinh) ● 093 885 82 80 (Ms.Thảo)