Khó ngủ, Mất ngủ - Ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

“Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo” – Quả đúng như vậy: giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi người, nó tạo điều kiện cho các cơ quan trong cơ thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Khó ngủ hay mất ngủ là chứng bệnh gây khó khăn trong đời sống rất nhiều người, thường gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khó ngủ có nhiều dạng, như khó đi vào giấc ngủ, ngủ không yên giấc, dậy sớm không ngủ lại được, hoặc tỉnh dậy nhiều lần trong khi ngủ.Những phiền phức đầu tiên của chứng mất ngủ, là sự căng thẳng thần kinh, cảm giác ức chế, khó chịu, hay cáu gắt, giảm tập trung trong công việc… Ban đầu, những triệu chứng này sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày, nếu không được chữa trị và khắc phục kịp thời, sẽ gây ra những tổn thương về hệ thần kinh như trầm cảm, tâm thần,…, gây một số bệnh nguy hiểm như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, béo phì…

Theo thống kê, khoảng 33% dân số bị một trong nhiều triệu chứng của mất ngủ, 15% bị ngầy ngật vào ban ngày, 18% không thỏa mãn với giấc ngủ, 30% bệnh mất ngủ có liên hệ với bệnh tâm thần; càng lớn tuổi càng dễ bị mất ngủ, nữ thường bị mất ngủ nhiều hơn nam, nhất là ở tuổi gần mãn kinh. Tác dụng phụ của một số loại thuốc trị bệnh cũng gây ra chứng mất ngủ, như các thuốc giảm đau có chứa cafein, các thuốc có tác dụng lợi tiểu… Ảnh hưởng của các bệnh về hệ thần kinh như trầm cảm, chứng đau đầu kinh niên.

Nguy cơ từ chứng mất ngủ

Mất ngủ kéo dài làm giảm trí nhớ, khó tập trung chú ý, giảm sút khả năng lao động, gia tăng tai nạn giao thông, nghề nghiệp và hậu quả tất yếu là chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Mất ngủ còn có nguy cơ phát sinh một số bệnh hoặc làm nặng thêm bệnh đang mắc. Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, mất ngủ sẽ góp phần làm ảnh hưởng đến bệnh tim mạch như tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, tai biến mạch máu não…

Những cách cải thiện giấc ngủ

Đa số người bệnh khi gặp phải triệu chứng mất ngủ đều tìm đến các loại thuốc ngủ. Phương pháp này có thể cải thiện ngay lập tức giấc ngủ nhưng về lâu dài sẽ gây hiện tượng nhờn thuốc, phụ thuộc vào thuốc và những tổn thương cho hệ thần kinh, có thể gây trầm cảm và nhất là hiện tượng ngầy ngật, lừ đừ sau khi ngủ.

Để cải thiện tốt nhất căn bệnh mất ngủ, người bệnh nên thực hiện các phương pháp tự nhiên, giúp cải thiện và nâng cao dần chất lượng cũng như thời gian ngủ, tạo thói quen thức ngủ đúng giờ, tránh dùng thuốc và các chất kích thích thần kinh trung ương, tránh các căng thẳng tâm lý, cần có chế độ làm việc, nghỉ ngơi, luyện tập hợp lý, trước khi đi ngủ dùng các liệu pháp như: bấm huyệt, xoa bóp, tắm nước ấm, vận động nhẹ cho cơ thể ấm lên…

Ngoài ra, một chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng là một phương pháp giúp cải thiện cho giấc ngủ của mình. Một bữa ăn cung cấp đầy đủ các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, các chất khoáng và axit amin thiết yếu sẽ giúp điều tiết, ổn định giấc ngủ, an thần cho hệ thần kinh, tăng khả năng tập trung.

Bên cạnh đó, có thể dùng các loại thảo dược như Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Trinh nữ, Hoa thiên lý, Long nhãn, Đan sâm... có tác dụng an thần. Nhưng để có hiệu lực và công dụng, những dược liệu này cần được chuẩn hóa, từ nguồn gốc dược liệu, đến phương pháp chiết xuất, sao tẩm, qui trình bào chế và công nghệ sản xuất đảm bảo giữ lại đầy đủ tính chất dược lý của dược liệu và nhất là có dạng bào chế thích hợp, tiện dụng cho người bệnh.

