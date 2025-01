Kho bạc Nhà nước quản lý quỹ nhà nước an toàn, chặt chẽ

Kho bạc Nhà nước cho biết, công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn trái phiếu Chính phủ năm 2024 điều hành trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa quản lý ngân quỹ, quản lý ngân sách và quản lý nợ. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính nhà nước.

Đây là thông tin được Kho bạc Nhà nước cho biết tại họp báo kết quả công tác trọng tâm năm 2024 diễn ra ngày 13/1.

Khai mạc buổi họp báo, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết, năm 2024, với tinh thần “hành chính phục vụ”, KBNN đã tiếp tục mở rộng mạng lưới phục vụ thu ngân sách nhà nước, cho phép thu nộp NSNN 24/7. Từ đó tạo thuận lợi cho người nộp thuế và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Năm 2024, Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn hệ thống và đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ thu NSNN bằng tiền mặt so với tổng thu qua KBNN năm 2024 còn 0,057% (giảm 0,012% so với năm 2023); tỷ lệ chi NSNN bằng tiền mặt so với tổng chi qua KBNN năm 2024 còn 0,06% (giảm 0,037% so với năm 2023). Năm 2025, KBNN phấn đấu không còn chi tiền mặt qua KBNN..

Đến hết ngày 31/12/2024, tổng thu NSNN lũy kế đạt 2.038.168 tỷ đồng, bằng 119,82% so với dự toán năm 2024 được giao. Hệ thống đã kiểm soát chi thường xuyên đạt 1.168.542 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán, cao hơn 165.208 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng mức tăng 7,4% về tỷ lệ so với dự toán. Thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 là 540.534,3 tỷ đồng; bằng 79,5% tổng nguồn vốn.

Kho bạc Nhà nước cũng điều hành ngân quỹ Nhà nước tập trung, chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của Ngân sách. Theo đó, ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi được tiếp tục sử dụng cho ngân sách Trung ương vay, giảm áp lực huy động vốn từ thị trường đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước từ hoạt động nghiệp vụ.

Trong năm 2024, KBNN đã sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay 208.513 tỷ đồng, nâng mức dư nợ ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương vay cuối năm 2024 lên 400.350 tỷ đồng; qua đó, giảm chi phí vay khoảng 8.000 tỷ đồng mỗi năm so với đi vay từ thị trường.

Nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi còn lại mà ngân sách trung ương chưa có nhu cầu sử dụng được gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) theo phương thức đấu thầu điện tử, cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch. Thông qua hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước, KBNN đã nộp vào ngân sách trung ương 2.850 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ. Tính từ năm 2019 đến nay, tổng số nộp ngân sách trung ương từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ của KBNN đạt 26.244 tỷ đồng.

Năm 2025, Bộ Tài chính giao cho KBNN huy động vốn qua phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP) đợt 1 là 500.000 tỷ đồng. “Đây là thách thức lớn đối với KBNN. KBNN đã đề ra 12 nhóm giải pháp cụ thể triển khai trong năm 2025, trong đó có các nhiệm vụ về huy động vốn, quản lý ngân quỹ, quản lý quỹ NSNN, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo an ninh an toàn tài sản Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức làm công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kịp thời ghi nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài khóa, đảm bảo nguồn lực ngân sách được phân bổ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.