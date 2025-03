'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' - bộ phim khiến khán giả khóc sưng mắt

TPO - "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" chỉ thực sự tạo cơn sốt khi trích đoạn về bi kịch làng chài trong tập 6 được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, tạo được lượng thảo luận lớn. Những phân đoạn này lấy nước mắt của người xem, đặc biệt là diễn xuất lên tay của IU bên cạnh Park Bo Gum.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Diễn viên chính: IU, Park Bo Gum, Moon So Ri, Park Hae Joon

Cảnh phim gây xúc động mạnh

Tập 6 mở đầu với cảnh Ae Sun (IU đóng) tất bật với công việc và chăm sóc hai cậu con trai nhỏ. Khi nhìn thấy con gái lớn Geum Myeong loay hoay tập đi xe đạp đúng lúc bão nổi lên, cô vội vã chạy đi tìm con, nhờ hàng xóm trông hộ hai cậu bé. Tuy nhiên, người hàng xóm lúc đó đang nửa tỉnh nửa mê. Khi Ae Sun quay về cùng Geum Myeong, cô hốt hoảng phát hiện hai con trai đã biến mất.

Tin tức nhanh chóng đến tai Gwan Sik (Park Bo Gum thủ vai). Anh lập tức bỏ dở công việc, lao đi tìm con. Cả ngôi làng nhỏ đồng lòng tham gia cuộc tìm kiếm. Một lúc sau, họ tìm thấy cậu con trai lớn nhưng đứa nhỏ vẫn biệt tăm. Cuộc tìm kiếm tiếp tục cho đến khi họ phát hiện cậu bé nằm bất động gần đê chắn sóng.

Người xem chứng kiến khoảnh khắc đau đớn nhất của gia đình. Gwan Sik - người đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc của họ đã hoàn toàn gục ngã.

Cả gia đình chìm trong tang tóc suốt ba ngày. Ae Sun dần gượng dậy khi nhận ra các con cũng đang oằn mình trong nỗi ân hận. Vợ chồng cô quyết định bước tiếp dù nỗi đau vẫn còn đó. Ae Sun oán trách biển cả, trong khi Gwan Sik nhiều năm trời âm ỉ nỗi đau, âm thầm tự trách bản thân vì không kịp cứu con.

Giữa đau thương, họ nhận ra sự ấm áp của làng xóm, họ lặng lẽ giúp đỡ, để lại những món quà nhỏ. Ae Soon chợt hiểu ra rằng bao năm qua, họ đã luôn nhận được những ân tình lặng lẽ, từ bát gạo chủ trọ âm thầm tiếp tế, khoản tiền trọ được mẹ kế trả thay, đến phần hải sản quý mà các hải nữ (nữ thợ lặn) dành dụm cho cô khi mang thai.

Nhiều khán giả nói khóc sưng mắt khi xem trích đoạn ngắn, sợ không dám xem phim. "Họ diễn quá chân thực. Người xem có thể cảm nhận rõ được nỗi đau như xé da xé thịt khi mất con", "Chỉ lướt video xem đoạn ngắn mà khóc như mưa. Tôi sợ xem phim không chịu nổi mất", "Tưởng phim chữa lành, mà lành ít dữ nhiều"... Khán giả để lại bình luận.

Có gì ở bộ phim chạm đến trái tim khán giả?

Phá vỡ ranh giới văn hóa, Khi cuộc đời đưa bạn quả quýt được The Korea Times nhận định mang đến những câu chuyện đời thường dễ dàng chạm đến trái tim người xem. Lấy bối cảnh từ thập niên 1960 đến hiện tại, bộ phim khắc họa những lát cắt cuộc sống và tình yêu với đầy đủ sắc thái, từ tiếng cười đến những giọt nước mắt.

Tên gốc của phim, Pokssak Sogatsuda, là cụm từ trong phương ngữ Jeju, mang ý nghĩa “Bạn đã vất vả rồi”. Khi chuyển ngữ, Netflix đã lấy cảm hứng từ câu "When life gives you lemons, make lemonade" (Khi cuộc đời cho bạn quả chanh, hãy biến nó thành ly nước chanh thay vì chê nó chua chát). Tựa đề phim chơi chữ, thay đổi Lemons (Chanh) thành Tangerines (Quýt) vì quýt là đặc sản của Jeju, cũng là nơi bộ phim được quay.

Ae Sun, con gái của hải nữ kiên cường, khao khát trở thành nhà thơ nhưng bị kìm hãm bởi định kiến giới và những hạn chế của thời đại. Gwan Sik, con trai người bán cá, không mơ ước gì ngoài được bên cạnh Ae Sun. Dù cuộc sống đầy sóng gió, anh vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi cô.

Bộ phim khắc họa sâu sắc chủ đề tình mẫu tử qua nhân vật mẹ của Ae Sun (Yeom Hye-ran), người luôn mơ về tương lai tươi sáng hơn cho con gái. Bà có thể nghiêm khắc, thậm chí lạnh lùng, nhưng tình yêu và sự hy sinh dành cho con chưa bao giờ vơi cạn. Bộ phim khiến người xem thấm thía câu nói: “Tôi không sợ ma, tôi chỉ sợ con mình”. Sau này, Ae Sun cũng trở thành mẹ và cảm nhận tận cùng những nỗi vất vả mà mẹ cô từng trải qua.

Lấy bối cảnh đảo Jeju, bộ phim không chỉ phác họa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn khắc họa những con người mạnh mẽ, vượt lên khó khăn và đói nghèo. Không phải Jeju đẹp như tranh vẽ, mà là Jeju khắc nghiệt, nơi con người vật lộn với cuộc sống, đặc biệt là những người phụ nữ bị bó buộc trong xã hội chuyển mình giữa truyền thống và hiện đại.

Giữa những thử thách, Ae Sun và Gwan Sik vẫn giữ vững ngọn lửa trong tim. Họ không đầu hàng số phận mà chiến đấu vì tình yêu và ước mơ, biến những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé thành điểm sáng đầy cảm xúc của bộ phim.

Bộ phim tràn ngập những câu thoại chạm đến trái tim khán giả, điển hình như: “Cha mẹ chỉ nhớ những điều họ hối tiếc, còn con cái chỉ nhớ những gì khiến họ thất vọng”, “Một người mẹ mất con, nước mắt còn nhiều hơn biển cả. Bà nội không trách móc mẹ, bà hiểu điều ấy”...

Ae Sun và Gwan Sik là trung tâm, nhưng bộ phim không chỉ xoay quanh họ. Những nhân vật khác cũng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc, đầy chiều sâu của câu chuyện.

Không chỉ có kịch bản chặt chẽ, tác phẩm còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên thực lực. IU thể hiện xuất sắc hai vai diễn - Ae Sun và con gái Geum Myeong (bản trưởng thành). Park Bo Gum gây ấn tượng với hình ảnh anh chàng Gwan Sik chân thành, kiên định, tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ cùng bạn diễn.

SCMP đánh giá dàn diễn viên phim quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc, có màn trình diễn xuất sắc từ đầu đến cuối.

Dự án phim còn gây ấn tượng với đội ngũ sản xuất. Biên kịch Lim Sang Choon, người đứng sau thành công của Khi hoa trà nở và Thanh xuân vật vã, đảm nhận phần kịch bản, trong khi đạo diễn Kim Won Seok - tên tuổi gắn liền với My Mister, Signal, Misaeng - giữ vai trò chỉ đạo.

Với độ dài 16 tập được phát hành theo lịch trình bốn tuần liên tiếp, phần đầu phim (tập 1-4), tượng trưng cho mùa xuân, lên sóng ngày 7/3, trong khi phần thứ hai (tập 5-8), đại diện cho mùa hè, ra mắt vào ngày 14/3.

Không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc, tác phẩm còn nhanh chóng chinh phục khán giả quốc tế. Theo dữ liệu từ Good Data Corp., đơn vị phân tích mức độ quan tâm của khán giả với các nội dung Hàn Quốc, bộ phim đứng đầu hạng mục “phim truyền hình TV-OTT được quan tâm nhất”. Đồng thời, IU cũng dẫn đầu danh sách “diễn viên phim TV-OTT được nhắc đến nhiều nhất”.

Chỉ trong ba ngày sau khi ra mắt, Khi cuộc đời đưa bạn quả quýt thu về 3,6 triệu lượt xem (được tính bằng tổng thời gian xem chia cho thời lượng phim), xếp thứ tư trong bảng xếp hạng Global TOP 10 (phim không nói tiếng Anh) của Netflix. Đồng thời, tác phẩm cũng góp mặt trong Top 10 tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Peru và Bolivia.

Đạo diễn Kim Won Seok chia sẻ, bộ phim là “lời tri ân dành cho những thế hệ ông bà, cha mẹ đã sống hết mình, đồng thời cũng là bài ca cổ vũ những người trẻ đang trên hành trình phía trước”.