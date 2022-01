Khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ Việt Á

Báo cáo cho thấy, sau khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp số lưu hành của Công ty Việt Á, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn công ty này nộp bổ sung hồ sơ đăng ký. Hội đồng tư vấn đã họp đánh giá và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành của Công ty Việt Á và Công ty Sao Thái Dương, có giá trị 5 năm. Với vụ việc của Công ty Việt Á, Chính phủ đánh giá là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và đã chỉ đạo Bộ Công an tiến hành điều tra, khởi tố các cá nhân vi phạm. “Công ty Việt Á đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh để trục lợi, đồng thời một số cá nhân đã vi phạm các quy định trong tổ chức thực hiện mua sắm, đấu thầu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, báo cáo nêu.

Hiện vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Thủ tướng Chính phủ đã có các văn bản chỉ đạo khẩn trương tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương rà soát toàn bộ quá trình nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép...để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra của các cơ quan chức năng, làm rõ các sai phạm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, từ khi xuất hiện dịch COVID -19 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác phòng chống dịch.

Nghệ An: Công an thu thập hồ sơ liên quan vụ Việt Á

Ngày 4/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập các hồ sơ tại nhiều bệnh viện đóng trên địa bàn để điều tra.

Theo nguồn tin, có ít nhất 3 bệnh viện lớn ở Nghệ An bị Công an thu thập hồ sơ gồm: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Ung Bướu và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Một lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An xác nhận: “Hiện Bộ Công an đang điều tra các sai phạm tại Công ty Việt Á nên Công an tỉnh thu thập hồ sơ mua sắm kit test, sinh phẩm mà bệnh viện từng mua của công ty này, đó là điều bình thường”. Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ông Nguyễn Quang Trung cho hay: “Mặc dù đã ban hành kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng cho đến thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chưa mua kit, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á”.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hương- Giám đốc Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An nói: “Tôi khẳng định không liên quan gì đến “tiền hoa hồng”, tôi cũng không biết Công ty Việt Á là ai, như thế nào. Tôi cũng đã báo cáo như vậy với Giám đốc Sở Y tế, với ngành”, ông Nguyễn Văn Hương cho biết.

Trước đó, Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An đã chi hơn 7,5 tỷ đồng để mua các sinh phẩm của Công ty Việt Á ở 2 gói thầu. Tại Nghệ An, trong thời gian cung ứng sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19, Công ty Việt Á đã trúng nhiều gói thầu có giá lên tới hàng chục tỷ đồng tại 6 đơn vị, bệnh viện của tỉnh Nghệ An.

(Thu Hiền - Cảnh Huệ)