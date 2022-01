Mua thiết bị, kit xét nghiệm tại Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM: Nếu sai phạm sẽ xử lý thế nào?

TP - Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực hiện thanh tra về mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội, TPHCM.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) - Đặng Công Huẩn vừa ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Theo báo cáo, cơ quan thanh tra đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; đồng thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022. Trong đó, TTCP đã xây dựng kế hoạch thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch vừa qua để chống lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đáng chú ý, Tổng TTCP đã phê duyệt 3 cuộc thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội, TPHCM.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thanh tra Chính phủ cũng có văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung thanh tra liên quan việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TTCP cho biết sẽ triển khai các cuộc thanh tra nói trên ngay trong quý I/2022; đồng thời theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thanh tra và báo cáo Thủ tướng.

Thời gian vừa qua, dư luận bức xúc trước việc Công ty Việt Á lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bằng thủ đoạn câu kết với một số cán bộ có thẩm quyền, hình thành nhóm lợi ích “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19. Quá trình điều tra vụ án đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 19 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Đưa, nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài dàn lãnh đạo, nhân viên CDC Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, CQĐT đã khởi tố đối với 3 cán bộ lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và KHCN.

Mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa có thông báo về chủ trương chỉ đạo, xử lý đối với vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á. Để xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn nữa để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.