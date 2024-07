Khán giả nhận xét Hari Won nhảy như tập dưỡng sinh

TPO - Hari Won thể hiện khả năng nhảy khi ngồi ghế giám khảo "Nữ hoàng vũ đạo đường phố" nhưng chỉ được khen xinh đẹp. Nhiều người xem đánh giá màn biểu hiện của vợ Trấn Thành trên ghế nóng không thuyết phục, thiếu chuyên nghiệp.

Chuyên môn của Hari Won tiếp tục nhận chỉ trích

Chương trình dành cho vũ công chuyên nghiệp Nữ hoàng vũ đạo đường phố - mua bản quyền Street woman fighter của Hàn Quốc - lên sóng tập 1 hôm 27/7. Tâm điểm đổ dồn vào những màn nhảy đối kháng, drama xung quanh các nữ vũ công.

Sự chào màn của Hari Won - giữ vai trò giám khảo - nhận được nhiều chú ý không kém. Đoạn video vợ Trấn Thành thể hiện vũ đạo trước mặt các thí sinh hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên TikTok, tạo những ý kiến trái chiều.

Cô nhảy một số động tác cơ bản và được các vũ công cổ vũ nhiệt tình, khen xinh đẹp. Tuy nhiên, nhiều bình luận chê bai màn thể hiện của Hari Won giống với TikToker, khó hiểu vai trò giám khảo của cô và cho rằng ca sĩ biểu lộ cảm xúc thái quá.

“Hari là giám khảo nhưng nhảy như dưỡng sinh, không hiểu sao các vũ công hò hét”, “Bước nhảy không bằng TikToker”, “Hari Won thực sự không nên ngồi ghế giám khảo. Nhiều người nói là cầu nối giữa giám khảo Hàn - Việt nhưng đã có phiên dịch. Chuyên môn của Hari không có, nhận xét trận đấu cũng không thỏa đáng”, “Với tính chất là tìm nữ hoàng vũ đạo đường phố, tôi thắc mắc về vị trí của Hari Won. Vị trí ấy nên dành cho người có chuyên môn cao cũng như kinh nghiệm nhảy nhiều hơn là một idol. Xem lời nhận xét của Hari thấy không chuyên nghiệp cho lắm”… những bình luận chỉ trích vai trò của giọng ca Hương đêm bay xa.

Cùng ngồi ghế giám khảo với Hari Won có Diệp Lâm Anh và Wootae vũ công người Hàn Quốc. Nhận được ý kiến chê bai, Hari Won từng chia sẻ cô biết nhảy nhưng không thiên về kỹ thuật như các vũ công.

“Chỉ những người thân cận mới biết tôi mê nhảy. Phía ban tổ chức biết quá trình tôi từng thực tập ở Hàn Quốc nên mời tôi tham gia tạo màu sắc riêng. Tôi không chú trọng chuyên môn vì khía cạnh này đã có Diệp Lâm Anh, Wootae. Nhiệm vụ của tôi là nhìn ra tố chất ngôi sao thí sinh” - vợ Trấn Thành nói.

Các vũ công bị chê ồn ào, át tiếng nhạc

Tập 1 chương trình được nhận xét có cao trào, khơi mào những mâu thuẫn giữa các đội, tăng sự căng thẳng, máu lửa của thí sinh, tuy nhiên vẫn lộ rõ nhiều sạn.

Các màn dance battle (nhảy đối kháng – PV) chưa đủ bùng nổ khiến người xem phấn khích. Một số khán giả cho rằng các vũ công quá ồn ào, át tiếng nhạc. “Bật nhạc bé quá, toàn tiếng hét”, “Format chương trình rất ổn, nhưng phần dance battle quá mờ nhạt. Nhạc không rõ, DJ chọn tiết tấu không ổn định cho các trận battle. Không biết ở ngoài như thế nào, tôi thấy các trận đấu này chưa xứng được lên sóng. Tất cả động tác gần như là lặp lại, bên cổ vũ hú hét ầm ĩ trong khi phần đấu đang rất nhàm. Tôi cần những trận đấu căng hơn”.

Trái lại, có ý kiến nhận định các vũ công biết khuấy động không khí, nhưng ê-kíp cần cân chỉnh âm thanh để người xem thấy thoải mái.

Trong phần đối kháng giữa Mai Thiên Quân (đội SS Warriorz) và Bongplaybang (So Fire), Bongplaybang để thua vì mắc lỗi. Cô chia sẻ do các vũ công hét quá to nên không thể nghe được nhạc.

Nữ hoàng vũ đạo đường phố có sáu đội thi bao gồm F.E.D, Hanoi X Girls, Oops, Salad, So Fire và SS Warriorz.