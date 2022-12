Khám phá hàng nghìn vụ án, thu nhiều súng đạn sau 15 ngày ra quân

TPO - Ngày 8/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, sau 15 ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng công an cả nước đã khám phá thành công hàng nghìn vụ án, xóa sổ nhiều ổ nhóm tín dụng đen, thu giữ gần 500 khẩu súng, 1.700 viên đạn...

Triệt phá nhiều ổ, nhóm tín dụng đen

Theo Bộ Công an, sau đại dịch COVID-19, các loại tội phạm như cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”; tệ nạn xã hội, hoạt động đánh bạc dưới hình thức truyền thống và trên không gian mạng (cá độ bóng đá, game đánh bài trực tuyến) diễn ra với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, nhất là trong thời điểm diễn ra Word Cup 2022.

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Kết qủa đã điều tra, khám phá hơn 1.300 vụ, bắt xử lý gần 2.800 đối tượng.

Điển hình như, Công an Thái Nguyên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng cướp Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh TP Sông Công sau 12 giờ gây án; Công an Đồng Tháp kịp thời bắt giữ, ngăn chặn đối tượng dùng súng, bom giả cướp Ngân hàng Sacombank; Công an Bắc Giang sau 3 giờ bắt đối tượng cướp tiệm vàng Hưng Điệp; Công an Long An sau 2 ngày bắt đối tượng giết người, cướp tài sản…

Trong đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” đã khởi tố bắt 20 vụ, 29 đối tượng và 22 vụ, 34 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; triệt phá 7 cơ sở hoạt động “tín dụng đen” góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan đến “tín dụng đen”.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý gần 900 vụ với hơn 4.300 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trong đó đã khởi tố 231 vụ với 1.126 đối tượng… Nổi bật là Công an Hà Tĩnh phá chuyên án, bắt 20 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng; Công an Hưng Yên phá chuyên án, bắt đối tượng đánh game bài qua mạng với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; Công an Bến Tre phá chuyên án, bắt 41 đối tượng lắc tài xỉu với số tiền 940 triệu đồng…

Triệt phá nghìn vụ án ma tuý

Trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã triệt phá 1.046 vụ, bắt 2.058 đối tượng, thu giữ 46,68 kg heroin, hơn 197,22 kg và 145.000 viên ma túy tổng hợp. Điển hình như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP HCM phá chuyên án, bắt 13 đối tượng tàng trữ 73 kg và 43.000 viên ma túy tổng hợp; Công an Lai Châu phá chuyên án, bắt 1 đối tượng mua bán 40 bánh heroin…

Công an Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Bình, Long An, Khánh Hòa, Nghệ An, Yên Bái, Lâm Đồng, Nam Định, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Trị, Hậu Giang, Bình Dương… đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar, karaoke, vũ trường, nhà nghỉ, nhà trọ, chung cư cao tầng.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.230 vụ phạm tội vi phạm pháp luật về kinh tế; 21 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 57 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao cùng hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng giả, trốn thuế; hơn 1.000 vụ phạm tội về môi trường tài nguyên, an toàn thực phẩm… đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong thời điểm trước Tết Nguyên đán đang cận kề.

Thu gần 500 khẩu súng và 1.700 viên đạn các loại

Tại nhiều địa phương, việc nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” cấp Căn cước Công dân đã đem lại nhiều kết quả tích cực, phục vụ tiện ích cho người dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức đối với 12 bộ, ngành, 3 doanh nghiệp viễn thông, 19 địa phương; in hoàn chỉnh gần 76 triệu thẻ Căn cước công dân...

Công an các đơn vị, địa phương cũng đã chú trọng vận động thu hồi 468 khẩu súng, gần 1.700 viên đạn, 42 lựu đạn, bom mìn và hàng chục nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại; phát hiện xử lý 101 vụ với 129 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 5,5 tấn pháo nổ…

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở những kết quả đạt được trong đợt cao điểm ra quân xử lý xe “quá khổ, quá tải”, lực lượng CSGT đã tiếp tục triển khai các kế hoạch, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Kết qủa đã phát hiện xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm, tước hơn 22.000 giấy phép lái xe. Trong đó hơn 5.000 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, gần 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý nghiêm…