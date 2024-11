Khám phá chuỗi ưu đãi mới từ thẻ OCB JCB

Dòng thẻ OCB JCB của ngân hàng Phương Đông được đánh giá là dòng thẻ “toàn năng” mang đến cho khách hàng vô vàn bất ngờ, thú vị trên mỗi chi tiêu. Từ ưu đãi ẩm thực, thời trang, cho đến chương trình săn tour du lịch Nhật Bản trị giá 400 triệu đồng.

Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 28/02/2025, với mỗi chi tiêu 100.000 đồng bằng thẻ OCB JCB, khách hàng sẽ nhận được mã quay số trúng thưởng. Giải thưởng chung cuộc là chuyến du lịch Nhật Bản trị giá lên đến 400 triệu đồng dành cho hai người. Ngoài ra, mỗi tháng hàng ngàn e-voucher từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cũng sẽ dành tặng cho những chủ thẻ may mắn.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể thỏa thích thưởng thức ẩm thực với mức giảm lên đến 20% tại hơn 100 nhà hàng, bao gồm các nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng như: Sushi Hokkaido Sachi, Gyu Shige, Morico, Botejyu, Sushi World và Nobu... bên cạnh các nhà hàng Á, Âu nổi tiếng khác.

Đặc biệt, từ ngày 29/11/2024 đến ngày 05/12/2024, khi mua sắm tại UNIQLO Việt Nam, chủ thẻ OCB JCB cũng sẽ được hoàn tiền 500.000 đồng cho các đơn hàng từ 2 triệu đồng trở lên.

Không chỉ mang đến cơ hội du lịch Nhật Bản cùng nhiều ưu đãi và quà tặng giá trị, thẻ tín dụng OCB JCB còn sở hữu mức hoàn tiền hấp dẫn lên đến 5% cho thẻ hạng Vàng và 10% cho thẻ Platinum khi giao dịch tại các nhà hàng, siêu thị và cửa hàng bán lẻ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, OCB hiện đang triển khai chương trình “Mở thẻ không phí – Đón quà vi vu” với ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu khi khách hàng đăng ký thẻ tín dụng cùng quà tặng vali du lịch cao cấp trị giá lên đến 1,5 triệu đồng khi chi tiêu cùng thẻ.

Được biết, tại Hội nghị thường niên do Tổ chức thẻ JCB tổ chức, OCB đã nhận giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về Phát hành thẻ mới năm 2023 (Leading Licensee in Card Acquisition 2023). Trước đó, OCB cũng được vinh danh với hai giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về Phát hành thẻ mới năm 2022 (Leading Licensee in Card Acquisition 2022) và Ngân hàng dẫn đầu về Thẻ tích lũy phân khúc cao cấp năm 2022 (Leading Licensee in Premium Card Balance 2022). Đây là những thành tựu khẳng định uy tín, sự tin tưởng của khách hàng đối với thẻ OCB nói chung và dòng thẻ OCB JCB nói riêng.