Khai tử thẻ từ ATM: Những lưu ý khi đổi thẻ chip

Miễn phí phát hành

Thực hiện Thông tư 22 sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng của NHNN, đến nay đã có 38 ngân hàng thực hiện chuyển đổi thẻ chip nội địa và nâng cấp, chuyển đổi hạ tầng chấp nhận thẻ chip trên các thiết bị ATM/POS. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, việc chuyển đổi thẻ chip nội địa là xu thế tất yếu của các nước trong khu vực và quốc tế. Đây là việc làm cần thiết, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và tập trung vào các thị trường chưa thực hiện chuyển đổi công nghệ chip.

NHNN khẳng định, công tác chuyển đổi phải đảm bảo hoạt động thẻ vẫn diễn ra liên tục, ổn định và an toàn; đồng thời, cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng chủ thẻ trong quá trình thực hiện chuyển đổi. Ghi nhận tại các ngân hàng thương mại, việc chuyển đổi thẻ ATM gắn chip mới đang được thực hiện miễn phí cho khách hàng. Thời gian áp dụng chính sách miễn phí này tới khi nào, chưa được các ngân hàng xác định cụ thể.

Thẻ chip phát hành hiện nay có 2 dạng, là thẻ có tiếp xúc và thẻ không tiếp xúc. Ngoài những chức năng giống nhau, cùng được trang bị chip EMV tạo ra mã giao dịch độc nhất, thì thẻ không tiếp xúc (contactless) vượt trội hơn về thời gian thanh toán, mất 0.2 - 0.3 giây/ giao dịch. Thẻ contactless không yêu cầu mã PIN với giao dịch nhỏ, thanh toán một chạm (yêu cầu máy POS công nghệ liên kết tầm ngắn NFC). Các ngân hàng phát hành có quy định ngưỡng giá trị thanh toán không cần xác thực khách hàng, dành cho các giao dịch giá trị nhỏ.

Thẻ contactless được các ngân hàng dự báo sẽ là xu hướng trong thời gian tới, mở ra tương lai thanh toán trong nhiều lĩnh vực. Cuối năm 2020, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Viet Bank đã ra mắt thẻ chip trả trước nội địa không tiếp xúc, dùng trong giao thông nội đô tại TPHCM. Giải pháp thanh toán này cũng được hai bên trình diễn tại sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2020 do Napas phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của NHNN.

Hoàn thành trong năm 2021

Chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip là yêu cầu NHNN đặt ra cho các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2020-2021. Đại diện ngân hàng Vietcombank cho biết: "Vietcombank vẫn chấp nhận giao dịch đối với khách hàng đang sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 công nghệ từ chưa chuyển đổi sang thẻ chip. Ngân hàng cũng chưa có quy định về thời hạn chấm dứt giao dịch thẻ từ nhưng việc phát hành mới thẻ từ đã dừng từ 31/3". Tính đến hết tháng 2/2021, Vietcombank đã thực hiện phát hành mới và chuyển đổi 2,5 triệu thẻ gắn chip nội địa.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tỷ lệ chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ gắn chip tại ngân hàng đã đạt khoảng 60%. Trong thời gian chuyển đổi thẻ từ sang thẻ gắn chip, thẻ của khách hàng vẫn hoạt động bình thường. Khi thẻ gắn chip được kích hoạt, thẻ từ sẽ bị khóa vĩnh viễn. Còn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), việc phát hành mới thẻ chip nội địa đã được thử nghiệm từ cuối năm 2018 và chính thức phát hành cho tất cả khách hàng từ tháng 6/2019.

Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật theo Tiêu chuẩn quốc tế EMV, hạn chế các rủi ro về gian lận giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an ninh an toàn thanh toán cho khách hàng. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại đảm bảo hoạt động thẻ vẫn diễn ra liên tục, ổn định và an toàn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng chủ thẻ.