Khai trương chi nhánh thứ 12, siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World bán hàng không lợi nhuận

Đồng cảm với những khó khăn của mọi gia đình bởi ảnh hưởng của mùa dịch, Công ty AB Beauty World khởi động chương trình “bán hàng không lợi nhuận”, giảm từ 10 - 80% tất cả sản phẩm chính hãng nhân dịp khai trương siêu thị thứ 12 vào ngày 04/12/2021 tại 488-490 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 3.

Như thường lệ, cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu chi tiêu mua sắm cho gia đình tăng cao để chuẩn bị cho năm mới và kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát trong nhiều tháng qua khiến nền kinh tế cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, thu nhập và đời sống mọi người rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Đồng cảm và chia sẻ với những trăn trở của mọi gia đình, nhất là những người nội trợ đảm nhiệm việc quán xuyến chăm sóc gia đình, từ giờ đến Tết Nguyên Đán, Công ty AB Beauty World triển khai chương trình “bán hàng không lợi nhuận” đối với nhóm sản phẩm thiết yếu cho gia đình và SALE từ 20-80% tất cả 18.000 sản phẩm chính hãng trên TOÀN BỘ HỆ THỐNG SIÊU THỊ.

Theo đó, vào ngày 04/12/2021, Siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World tiếp tục khai trương chi nhánh thứ 12 tại 488-490 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM. Đây là một cột mốc đánh dấu bước tiến nổi bật của thương hiệu này trên hành trình trong chiến lược xây dựng Chuỗi siêu thị mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, các phụ kiện làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc da,… với 18.000 loại sản phẩm dành cho người Việt, giúp khách hàng an tâm, tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm làm đẹp chính hãng, chất lượng, an toàn, giá cả minh bạch, phục vụ tất cả nhu cầu của cả gia đình.

Sự kiện khai trương siêu thị thứ 12 của AB Beauty World được đi kèm với hàng triệu ưu đãi lên đến 80% từ các thương hiệu nổi tiếng Paula’s Choice, Vichy, BlackMore, Cosrx, Yves Rocher, Anessa, DHC…dành cho khách hàng trong duy nhất ngày khai trương 04/12/2021.

Chỉ với giá từ 0đ - 12.000đ (*) khách hàng có thể mua Nước tẩy trang Neutrogena, Sữa rửa mặt Beauty Buffet, Nước hoa cho bé Johnson’s, Sữa tắm ByPhasse, Viên uống vitamin C Mega We Care, Mặt nạ giấy The Face Shop, Son dưỡng Vaseline, Son lì Black Rouge...

Tiếp theo, 224 khách hàng đầu tiên của ngày khai trương tại siêu thị AB Beauty World Cách Mạng Tháng 8 trong khung giờ 9h-11h và 17h-19h sẽ nhận được những quà tặng giá trị. Với hoá đơn từ 112.000 đồng, mỗi người sẽ được nhận một lượt quay may mắn với tổng trị giá quà tặng lên đến 1 tỷ đồng.

Hỗ trợ người dân tự bảo vệ sức sức khỏe của bản thân và gia đình trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tại hệ thống các siêu thị của AB Beauty World giảm giá đặc biệt cho Khẩu trang 3D-95 tiêu chuẩn Châu Âu với giá chỉ 12.000 đồng/ hộp (10 cái), Khẩu trang kháng khuẩn DR 95 giả chỉ 27.000đ/hộp (10 cái), Kit test Biomerica, Onsite sản xuất tại Mỹ, Kit test của Đức có giá chỉ từ 47.000- 58.000 đồng/kit.

Đây là một phần trong chương trình “Bán hàng không lợi nhuận” bắt đầu từ tháng 12/2021 đển Tết Nguyên Đán của AB Beauty World triển khai trên toàn hệ thống.

Theo chiến lược phát triển của Công ty AB Beauty World, siêu thị mỹ phẩm mang thương hiệu này sẽ mở tổng cộng 15 chi nhánh tại Hồ Chí Minh trong năm 2021và đến năm 2025 dự kiến sẽ có mặt tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Tại AB Beauty World, chất lượng sản phẩm là giá trị hàng đầu được siêu thị mỹ phẩm này cam kết mang lại cho khách hàng. Tất cả các sản phẩm được đảm bảo chính hãng có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo, có tem phụ tiếng Việt, giá cả minh bạch theo niêm yết của các hãng cung cấp, cửa hàng có đầy đủ hoá đơn hợp pháp hợp lệ. Để mọi khách hàng đều có cơ hội dùng mỹ phẩm chính hãng với giá cả hợp lý, AB Beauty World thường xuyên có những chương trình ưu đãi, khuyến mại lớn. Bất cứ khách hàng nào đến với AB Beauty World đều được phục vụ tư vấn tận tâm.

Đừng bỏ qua cơ hội mua mỹ phẩm xịn giá ưu đãi tại sự kiện khai trương siêu thị AB Beauty World thứ 12 – Ngày 04/12 tại 488 - 490 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM.

Xem thêm ưu đãi hấp dẫn tại link: https://abbeautyworld.com/blogs/news/khai-truong-sieu-thi-thu-12-my-pham-dong-gia-12k?utm_source=Bao_1&utm_medium=cpc&utm_campaign=daily_sale_1!

(*) Ưu đãi được áp dụng khi khách hàng có hóa đơn từ 112.000đ