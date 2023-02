Khai phóng đam mê, tối ưu kết quả học Tiếng Anh ở trẻ

Đam mê ở trẻ là món quà quý giá cần được khám phá và nuôi dưỡng. Dựa trên nhận thức này, một số chương trình tiếng Anh đã chú trọng thắp sáng ngọn lửa đam mê của trẻ đối với tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học, từ đó đem lại kết quả học tập vượt ngoài mong đợi.

Nuôi dưỡng đam mê từ nhỏ để con hứng thú với việc học

Đam mê sẽ giúp con sống tự lập, dạy con tính kiên trì, biết cách đương đầu với những thử thách trong học tập. Hơn nữa, niềm đam mê còn giúp trẻ có động lực duy trì chương trình học hay sở thích của con, giúp ích trong nhiều khía cạnh khác của đời sống.

Do đó, gia đình và nhà trường nên hỗ trợ con phát triển niềm đam mê ngay từ khi còn nhỏ. Chương trình học nên lấy học sinh làm trung tâm, giúp trẻ chủ động, tự do biểu đạt, tự do vui chơi và tiếp thu kiến thức một cách trực quan, dễ dàng. Điều ấy sẽ khơi dậy ở trẻ sự tò mò, mong muốn và khao khát được biết thêm điều mới. Khi niềm say mê với việc học được ươm mầm, thì quả ngọt sẽ tới với những phẩm chất đáng khen ngợi cùng kết quả học tập tối ưu.

Khơi mở đam mê cùng tiếng Anh qua Toán và Khoa học

Đam mê khám phá một lĩnh vực yêu thích giúp trẻ phát triển vốn từ vựng và kiến thức nền tảng, có cơ hội thể hiện bản thân một cách sáng tạo và hiểu được thế giới vận hành ra sao. Quan trọng hơn, điều này cũng tạo ra những ảnh hưởng tích cực và lâu dài đối với việc học của trẻ.

Việc học tiếng Anh của con cũng vậy, để khơi lên ngọn lửa đam mê, chương trình học cũng cần liên tục thay đổi và cập nhật những phương pháp tiên tiến nhất. Trong đó, học tiếng Anh qua Toán và Khoa học được xem là tối ưu để mở cánh cửa yêu thích của con trong việc học tiếng Anh.

Khi học tiếng Anh qua Toán và Khoa học, trẻ không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ đơn thuần bằng các phương pháp lặp lại – ghi nhớ, bắt chước mà còn được rèn luyện thêm các kỹ năng khác như kỹ năng lập luận logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quan sát, đánh giá hiện tượng, sự vật trong đời sống hằng ngày… Chính vì thế, trẻ sẽ được hưởng “lợi ích kép” với chương trình học này.

Mỗi đứa trẻ đều có đam mê hoặc sở thích nào đó, vì vậy cách học mà kích thích điều này sẽ khiến con học hứng thú hơn, say sưa hơn, hứa hẹn kết quả học tập cải thiện từng ngày.

Chương trình học của iSMART giúp con khơi gợi đam mê, đem lại kết quả học tập tối ưu

Thông qua chương trình học tiếng Anh bằng Toán và Khoa học, trẻ sẽ nuôi dưỡng đam mê, mỗi ngày đi học là một ngày vui khi bước vào lớp học của iSMART. Bên cạnh đó, chương trình học còn mang lại nhiều lợi ích, giúp phát triển toàn diện và nâng cao kết quả học tập của con.

Chương trình có thể phát triển “lợi ích kép” cho não bộ, cả về tư duy ngôn ngữ, tư duy phân tích logic và những kỹ năng như phản biện, sáng tạo… Hơn nữa, việc học tiếng Anh qua bộ môn khoa học còn làm giàu vốn từ gấp nhiều lần so với cách học thông thường vì con được va chạm và sử dụng tiếng Anh mỗi ngày qua lăng kính của Toán và Khoa học. Nếu như trước khi trẻ chỉ được tiếp xúc với ngoại ngữ thông qua tiết học tiếng Anh thông thường thì giờ đây các con có 3 lần cơ hội khi được trau dồi thêm ở các tiết học Toán, Khoa học. Vì vậy, trẻ sẽ có lợi thế về thời gian cũng như tần suất thực hành nhiều hơn so với những phương pháp khác.

Không dừng lại ở đó, chương trình học của iSMART còn được biết đến với phương châm luôn lấy học sinh làm trung tâm. Toàn bộ hệ thống bài giảng số hóa, giáo viên tài năng và các phòng học chức năng chuyên biệt đều là các yếu tố cộng hưởng giúp trẻ dễ tiếp thu bài giảng hơn; tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên nhờ việc kết hợp, khuyến khích con phản biện, làm việc nhóm qua hàng ngàn chủ đề tiếng Anh thú vị. Vì sớm làm quen và thực hành trong môi trường học thuật khi học Toán, Khoa học bằng tiếng Anh, trẻ sẽ có sự tự tin và kiến thức để tham gia các kỳ thi quốc tế khác trong tương lai và có thể tiếp cận các chương trình học cao hơn.