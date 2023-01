Khách Việt tự tin chọn ô tô điện là chiếc xe đầu tiên

Theo nghiên cứu của JD Power về trải nghiệm người dùng tại Mỹ, một khi đã sử dụng ô tô điện, trên 70% khách hàng sẽ chọn xe điện là chiếc xe tiếp theo. Tại thị trường có tốc độ hội nhập cao như Việt Nam, xu hướng bỏ xe xăng truyền thống chuyển sang xe điện cũng ngày một phổ biến, thậm chí không ít người sẵn sàng chọn ô tô điện là chiếc xe đầu tiên.

“Ô tô điện đẹp hơn mong đợi và sở hữu nhiều công nghệ thông minh”

Việt Nam hiện xếp thứ 12 trên toàn cầu về số lượng người dùng Internet, đồng thời là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu châu Á trong năm 2022, với GDP đạt 8,02%. Theo Digital Intelligence Index, không chỉ có dư địa tăng trưởng đáng kể, Việt Nam còn sở hữu động lực tăng trưởng cũng như thái độ cởi mở với chuyển đổi số hàng đầu thế giới. Người tiêu dùng Việt Nam bắt kịp rất nhanh với xu hướng công nghệ toàn cầu và cuộc cách mạng xe điện cũng không ngoại lệ.

Dù mới chỉ thực sự “cất bước” khoảng 2-3 năm trở lại đây nhưng thị trường ô tô điện Việt Nam đã chứng kiến tốc độ phát triển ấn tượng. Roadshow trưng bày ô tô điện của VinFast - thương hiệu xe điện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam - luôn thu hút hàng nghìn người dùng từ Bắc vào Nam. Không ít người đang dùng xe xăng và cả những người mua xe lần đầu đã quyết định chọn xe điện của VinFast ngay khi được mục sở thị và trải nghiệm sản phẩm thực tế.

Tại điểm trưng bày xe điện VinFast VF 5 Plus tại TPHCM, nhiều người cho biết, khi tận mắt ngắm xe thực tế, họ “quyết định ngay” sẽ chọn VF 5 Plus là chiếc xe ô tô đầu tiên vì “đẹp hơn mong đợi và sở hữu nhiều công nghệ thông minh”.

Chị Phạm Nữ Hiền Vân - một khách hàng tại TPHCM nhận định, với người trẻ như chị, mức giá khoảng 500 triệu đồng mà nhà sản xuất đưa ra là phù hợp.

Yếu tố lớn nhất thúc đẩy vợ chồng chị Vân quyết định mua VF 5 Plus là cuộc sống chất lượng hơn cho cả gia đình. VF 5 Plus giúp anh chị có những chuyến đi an toàn, dễ chịu và đặc biệt là không bị ám ảnh bởi mùi xăng. “Vợ chồng tôi xác định ngay từ đầu là sẽ ủng hộ xe điện”, chị Vân cho biết.

Chị Phan Thị Thùy Trang (TP Vinh) thì quyết định chờ để lấy mẫu xe xanh VF 5 Plus dù đã lên kế hoạch thay xe từ lâu. Có mặt tại sự kiện trưng bày VF 5 Plus, chị Trang rất bất ngờ khi được thoải mái lựa chọn màu sắc cả ngoại thất lẫn nội thất cho “xế yêu”. Ngoài ra, việc tiết kiệm được chi phí vận hành so với xe xăng truyền thống cũng thuyết phục chị “xuống tiền” mẫu eSUV hạng A của VinFast.

“Không muốn quay lại dùng xe xăng nữa”

Nhận về gần 3.300 đơn đặt hàng chỉ sau 9 giờ chính thức mở bán, trong đó có tới 80% chắc chắn muốn sở hữu xe, VF 5 Plus được nhiều chuyên gia đánh giá là “mẫu xe điện quốc dân”. Sức hút của mẫu xe điện mới nhất của VinFast cũng cho thấy rất nhiều người dùng Việt đã sẵn sàng bỏ xe xăng và bước vào “kỷ nguyên xe điện” để tận hưởng những ưu thế vượt trội của loại phương tiện thông minh, thân thiện môi trường.

Đang sở hữu chiếc VF e34 nhưng anh Nguyễn Bá Phong (TP Vinh) vẫn quyết định lấy thêm cho gia đình một chiếc VF 5 Plus - mẫu xe “đẹp, nhỏ gọn và rất tuyệt vời để sử dụng trong đô thị”.

Là người tiên phong sử dụng xe điện tại thành phố Vinh, anh Phong đánh giá quyết định chọn xe xanh của mình là hoàn toàn chính xác. Từ khi chuyển sang dùng xe điện, gia đình anh không còn khó chịu vì mùi xăng và khí thải từ ô tô - điều khiến vợ anh rất hài lòng và quyết định “không bao giờ đi xe xăng nữa”. “Từ giờ trở đi, vợ chồng tôi chỉ đi xe điện thôi”, anh Phong khẳng định.

Đồng quan điểm, chị Phan Thanh Nhàn (Hà Nội), chia sẻ dù trải nghiệm chiếc VF 8 mới mua chưa lâu nhưng chị chắc chắn sẽ không quay lại sử dụng xe xăng. Điều khiến chị Nhàn hài lòng nhất trên VF 8 là trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói và những tính năng trong hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như hỗ trợ giữ làn, hệ thống giám sát lái xe…

Theo nữ chủ nhân của chiếc VF 8, dải sản phẩm đa dạng của VinFast giúp đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Trong đó, VF 5 Plus đang là mẫu xe “tạo sóng” thị trường.

“Với sự lên ngôi của xe điện và ưu thế về chính sách hậu mãi vượt trội trên thị trường, VinFast sẽ nhanh chóng có thêm một mẫu xe “vua phân khúc” trong thời gian tới”, chị Nhàn khẳng định.