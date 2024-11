Khách sạn Dream Dragon Resort đạt Giải thưởng cao quý “Khách sạn được yêu thích nhất” năm 2024

Ngày 27/11, Khách sạn Dream Dragon Resort thuộc Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đã vinh dự được vinh danh tại giải thưởng “Dự án đáng sống 2024” hạng mục Khách sạn được yêu thích nhất do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

“Dự án đáng sống” là chương trình thường niên do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức dành cho các dự án đô thị, nhà ở và công trình nghỉ dưỡng. Bước sang năm thứ 7 tổ chức, chương trình ngày càng nhận được nhiều sự hưởng ứng của không chỉ giới chuyên môn mà còn tạo ra các hiệu ứng xã hội tích cực, khẳng định sự uy tín và cần thiết cho các dự án bất động sản hiện nay.

Để có thể được vinh danh tại giải thưởng này, Khách sạn Dream Dragon Resort đã nhận được những đánh giá tích cực từ hàng triệu độc giả trên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt cùng tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, độc đáo và cam kết bền vững từ Hội đồng gồm các chuyên gia đầu ngành như:

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Đức Lộc - Tổng quản lý khách sạn Dream Dragon Resort chia sẻ :”Với quy mô 303 phòng khách sạn nghỉ dưỡng đều có ban công riêng hướng biển và cung cấp phòng tiệc với quy mô lên tới 1.300 khách, Khách sạn Dream Dragon Resort luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, giám sát chặt chẽ từng quy trình bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tuần tra kiểm soát công tác PCCC & CNCH 24/24 giờ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên tại đây. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn định kỳ thường xuyên cho 100% cán bộ nhân viên và hưởng ứng tham gia đầy đủ các buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật do địa phương và thành phố phát động tổ chức. Khách sạn ưu tiên sử dụng các sản phẩm đồ dùng đặt phòng thân thiện với môi trường và ưu tiên sử dụng ánh sáng và không khí biển tự nhiên cho các không gian dịch vụ.”

Chỉ hơn 1 năm kể từ khi đi vào hoạt động, Dream Dragon Resort đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thị trường, khẳng định là “Khách sạn được yêu thích nhất” năm 2024. Giải thưởng không chỉ là sự khẳng định cho lời cam kết về chất lượng dịch vụ hàng đầu, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ khách sạn về việc xây dựng thành công hành trình trải nghiệm lưu trú độc đáo và đẳng cấp.

Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế “toả sáng” trên bán đảo Đồ Sơn

Dream Dragon Resort là dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng biển tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Đồ Sơn nằm trong Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng là một trong những dự án lớn nhất khu vực phía Bắc với mức kinh phí đầu tư lên đến 30.000 tỷ đồng. Với vị trí vàng tựa sơn hướng hải, ôm trọn tầm nhìn ra Vịnh Bắc Bộ, Dream Dragon Resort là nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên vào những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Được thiết kế bởi công ty GSA Architects của Úc trên tổng diện tích 83.000m2, Khách sạn sở hữu 303 phòng nghỉ hướng biển, đa dạng với 08 hạng phòng theo tiêu chuẩn cao cấp, diện mạo độc đáo lấy cảm hứng từ hình ảnh rồng thiêng cuộn mình trong sóng nước, cùng nội thất sang trọng, hiện đại mang đến không gian nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách suốt bốn mùa trong năm.

Thu hút khách hàng bằng những trải nghiệm đẳng cấp và khác biệt, Dream Dragon Resort sở hữu hàng loạt tiện ích nội khu hấp dẫn đáp ứng mọi nhu cầu về lưu trú như nhà hàng Au de’ Lisse phong cách Á - Âu, hệ thống quầy bar tại sảnh và tại bể bơi, phòng hội nghị, phòng tập fitness, bể bơi bốn mùa trong nhà và ngoài trời, khu vui chơi trẻ em,...Đặc biệt, Dream Dragon Resort là khách sạn duy nhất tại Hải Phòng sở hữu bãi biển riêng và phòng hội nghị không cột đa chức năng với sức chứa lên tới 1300 khách, hứa hẹn sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho những sự kiện hội nghị, hội thảo, tiệc cưới tầm vóc Quốc tế.

Không chỉ vậy, trong nội khu Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng còn sở hữu những dịch vụ đẳng cấp quốc tế như sân golf 27 hố tầm nhìn Panorama ôm trọn view biển, bãi biển nhân tạo, công viên nước Thủy tinh, công viên Ánh Sáng….., Dream Dragon Resort sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu cho một kỳ nghỉ trọn vẹn, phù hợp với mọi đối tượng với mọi lứa tuổi.

Không dừng lại ở giải thưởng lần này, Dream Dragon Resort sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn nữa, sẵn sàng tiếp bước vững vàng tới những thành công mới, rạng rỡ và hoành tráng hơn trong tương lai.