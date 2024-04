Khách nam rơi ví chứa gần trăm triệu đồng ở sân bay

TPO - Anh L.M.H - hành khách rơi chiếc ví chứa 95 triệu đồng ở sân bay Nội Bài - cho biết đã nhận lại tư trang thông qua lực lượng an ninh vào nửa đêm ngày 14/4.

Thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội cho biết, tối 14/4, chị Bùi Thị Huyên - nhân viên Trung tâm khai thác ga sân bay Nội Bài, Hà Nội - phát hiện 1 chiếc ví màu đen trên xe đẩy tại khu vực công cộng nhà ga hành khách T1.

Chị Huyên phát hiện chiếc ví và báo nhân viên an ninh, một người khách nước ngoài ồ lên ngạc nhiên. Lúc đó xung quanh rất đông khách nội địa đến.

Theo xác minh của lực lượng an ninh sân bay, chiếc ví có chứa 95 triệu đồng tiền mặt, đi kèm một số tiền yên Nhật và nhiều giấy tờ quan trọng (CCCD, thẻ Đảng, giấy tờ xe…) có tên L.M.H. Hành khách này đến Nội Bài trên chuyến bay VN218 từ TPHCM.

Đến 23h35 ngày 14/4, anh L.M.H đã có mặt tại phòng trực Đội An ninh cơ động để nhận lại chiếc ví có chứa 95 triệu đồng bỏ quên tại Nhà ga hành khách T1 Nội Bài.

Anh L.M.H. cho biết đi cùng nhóm bạn, khi hạ cánh, mọi người hỗ trợ xách đồ lên xe và bỏ sót chiếc ví cầm tay. Khi mọi người lần lượt về nhà hết thì anh H. mới kiểm tra và giật mình không thấy ví và điện thoại đâu.

Hành khách này tìm kiếm chiếc iPhone thông qua tính năng định vị để quên trong ví thì phát hiện nó vẫn đang ở sân bay Nội Bài. Do đó, anh H. đã liên hệ tới đường dây nóng của sân bay và may mắn nhận được thông tin lực lượng an ninh đang cất giữ chiếc ví.

Trong giai đoạn kỳ nghỉ lễ đang đến gần, lượng khách qua sân bay Nội Bài dự báo tăng cao. Do đó, đại diện sân bay lưu ý hành khách trước khi rời khỏi nhà ga cần kiểm tra kỹ hành lý, đặc biệt tại các vị trí như trên xe đẩy, trên khay soi chiếu an ninh, phòng chờ, hàng hàng ăn uống, nhà vệ sinh, trên ghế ngồi nhằm tránh các tình huống bỏ quên, thất lạc.