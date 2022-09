Khả Ngân: 'Tôi trân trọng danh xưng hot girl'

TPO - Nữ diễn viên nói không tin nổi tên mình được xướng ở giải Cánh Diều 2021. Khả Ngân cảm ơn đạo diễn đã tin tưởng giao cho cô vai Tuệ Nhi trong “11 tháng 5 ngày”.

Kết thúc phim 11 tháng 5 ngày, Khả Ngân không vội nhận những dự án nghệ thuật mới. Cô cần thời gian để xả vai, cần những ngày tĩnh lặng cho riêng mình sau một chuỗi ngày làm việc cật lực.

11 tháng 5 ngày không phải bộ phim truyền hình đầu tiên Ngân ẵm vai chính. Năm 2018, Ngân vào vai bác sĩ Hoài Phương trong Hậu duệ mặt trời bản Việt.

Phim không tạo dư âm tốt như kỳ vọng vì nhiều lý do khác nhau. Khả Ngân bị mang ra cân đo với Song Hye Kyo. Sau một hồi so sánh, nhiều người chợt nhận ra Khả Ngân trẻ hơn Song Hye Kyo tới 10 tuổi khi tham gia Hậu duệ mặt trời. Nhưng phát hiện đó chẳng cứu vãn nổi số phận bộ phim bản Việt. Nó nhanh chóng trôi vào quên lãng, vai bác sĩ Hoài Phương do Khả Ngân đóng cũng chìm theo.

Nhưng Khả Ngân không thôi hy vọng và cơ hội lại đến. Vai Tuệ Nhi trong phim 11 tháng 5 ngày đưa nữ diễn viên sinh năm 1997 bước sang trang mới.

Phim lên sóng vài tập đã thu được hiệu ứng tích cực. Phim kết thúc, tên tuổi của người thủ vai Tuệ Nhi trở nên thân thương với khán giả mê phim truyền hình.

Với vai Tuệ Nhi, Khả Ngân nhận được Cánh Diều Vàng đầu tiên trong đời diễn viên.

- Có những ý kiến cho rằng chị chưa thực sự xứng đáng với Cánh Diều Vàng bởi cuộc đua diễn viên nữ chính xuất sắc nhất 2021 lĩnh vực phim truyền hình có cả tên tuổi kỳ cựu như NSƯT Thanh Quý?

- Tôi luôn lắng nghe phản hồi của khán giả, cả lời khen và tiếng chê. Khen hay chê cũng đều có ích cho tôi, lời khen giúp tôi có động lực, tiếng chê giúp tôi nhìn lại mình, để thay đổi và tốt lên.

Chính tôi cũng bất ngờ khi vinh dự lại thuộc về mình, bởi trong đề cử ở hạng mục Diễn viên nữ chính xuất sắc phim truyền hình lần này còn có NSƯT Thanh Quý (phim Thương ngày nắng về, phần 1). Tôi không nghĩ mình xuất sắc nhất mà chỉ nghĩ Cánh Diều Vàng 2021 là động viên lớn dành cho diễn viên trẻ như tôi.

- Cũng có người bình luận với vai Tuệ Nhi, Khả Ngân thoát mác “hot girl đóng phim”. Bản thân chị có muốn xóa mác hot girl?

- Tôi từng được coi là “hot girl”. Bất cứ tên gọi nào, “mác” nào mà khán giả tặng cho tôi, tôi cũng đều trân trọng. Là hot girl không có gì xấu, chẳng qua nghĩa của từ này đã và đang bị hiểu theo chiều hướng tiêu cực.

Hiện tại tôi dồn tâm sức cho nghề diễn viên, tôi muốn khẳng định mình qua từng vai diễn, nên tôi muốn được gọi là diễn viên hơn.

- Vai Tuệ Nhi đã mang về cho chị cả danh tiếng và giải thưởng. Nhưng xét ở chiều ngược lại, liệu vai diễn có tạo áp lực lớn cho chị sau này?

- Tôi hiểu ý chị nói. Tôi cũng đã đọc và biết nhiều nghệ sĩ không vượt qua được vai diễn trước đó của mình, vì vai diễn ấy thành công vang dội, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Chính tôi cũng từng tưởng mình không thoát được vai diễn trong phim chiếu rạp 100 ngày bên em. Nhưng mọi thứ đã diễn ra không theo cách tôi từng lo ngại…

Chính vì vậy, sau khi đóng máy 11 tháng 5 ngày, tôi đã dành cho mình một khoảng thời gian đủ dài để thoát vai. Nếu những vai diễn sau đây của tôi còn có bóng dáng Tuệ Nhi, nghĩa là tôi chưa thắng chính mình. Tôi cũng mong khán giả đừng mặc định Tuệ Nhi là vai diễn thành công nhất của Khả Ngân, xin hãy mở lòng với những vai diễn mới của tôi vì con đường phía trước của tôi còn dài và gian nan.

- Nếu chỉ nhìn bề nổi, chị đang có trong tay tất cả: Tuổi trẻ, nhan sắc, sự nghiệp gặt hái thành công. Người đủ đầy như chị mong muốn điều gì nữa?

- Tôi không nghĩ mình đủ đầy, cũng không bận tâm mình thiếu gì. Tôi muốn tiêu thanh xuân bằng sự cống hiến nhiệt tình cho đam mê nghệ thuật. Hiện tại tôi chỉ mong có nhiều dự án để được thử sức mình.

- Còn tình yêu thì sao?

- (Cười lớn) Trước đây tôi từng nghĩ 27 lên xe hoa nhưng bây giờ 25 tuổi lại muốn ưu tiên công việc hàng đầu. Thôi, chuyện ấy cứ... tùy duyên.