Keppel không ngừng đóng góp cho cộng đồng tại Việt Nam

Nhiều năm qua, Keppel, Tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Singapore, liên tục đem đến các chương trình ý nghĩa dành cho xã hội và cộng đồng tại đất nước hình chữ S, đặc biệt với những hoàn cảnh kém may mắn.

Từ dự án nước sạch gây tiếng vang tại Việt Nam

Trong nhiều năm trở lại đây, hạn hán và xâm nhập mặn trở thành vấn đề môi trường đáng quan tâm tại Việt Nam. Xâm nhập mặn, do biến đổi khí hậu gây ra, đã và đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thấu hiểu những khó khăn người dân phải đối mặt, năm 2022, Tập đoàn Keppel, với đại diện là Keppel Land và Keppel Infrastructure, đã khởi xướng dự án nước sạch cho vùng nhiễm mặn mang tên Living Well. Dự án được triển khai lần đầu tại tỉnh Bến Tre, một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề do hạn hán và xâm nhập mặn. Qua Living Well, Keppel đã đem lại nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt cho 20.000 người dân tại hai xã Bảo Thuận và Đại Hòa Lộc tại xứ dừa.

Không dừng lại tại Bến Tre, năm nay, Tập đoàn sẽ tiếp tục đưa Living Well đến với tỉnh Tiền Giang và Long An, đồng hành cùng 30.000 người dân tại đây trong cuộc chiến tìm nước sạch trong mùa khô.

Bên cạnh đó, Living Well cũng góp phần giúp Keppel hoàn thành các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc, bao gồm giảm tác động của biến đổi khí hậu và đưa nước sạch đến với cộng đồng.

Cho đến loạt chương trình ý nghĩa vì cộng đồng

Không chỉ Living Well, hàng loạt các chương trình ‎ ý nghĩa dành cho những hoàn cảnh kém may mắn liên tục được Tập đoàn Keppel triển khai và tổ chức.

Năm 2022, Keppel Land và Phường Bến Nghé phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện quy tụ 200 nhân viên Keppel Land và khách thuê văn phòng tại Saigon Centre, tòa nhà cao ốc văn phòng hạng A và cũng là trung tâm thương mại trực thuộc Keppel tại Việt Nam. Sau sự kiện, hơn 270 đơn vị máu đã được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính có thể cứu được hơn 800 người. Tiếp nối nghĩa cử cao đẹp này, năm nay, nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (ngày..), doanh nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu và dự kiến sẽ kêu gọi 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Không chỉ chú trọng đến cộng đồng nói chung, Keppel cũng luôn đồng hành cùng trẻ em kém may mắn thông qua các hoạt động ý nghĩa dành riêng cho các em. Đơn cử, hằng năm Keppel tổ chức chương trình Grant A Wish, Trao Tặng Ước Mơ để hiện thực hóa điều ước Giáng sinh của trẻ em tại các mái ấm. Ngoài ra, trong giai đoạn giãn cách vì đại dịch COVID-19, Keppel đã trao tặng hệ thống màn hình video trực tuyến cho ba mái ấm để các em có thể học và tương tác trực tuyến cùng các tình nguyện viên Keppel.

Trong giai đoạn căng thẳng của đại dịch Covid-19 năm 2021, Keppel cũng đã ủng hộ 7,4 tỉ đồng góp phần chung tay cùng Việt Nam vượt qua khó khăn bằng việc hỗ trợ cho Quỹ Vắc xin Việt Nam và cung cấp vật tư y tế cho các bệnh viện công tại Việt Nam.

Từ năm 2011, Keppel Land đã trao tổng cộng 90 học bổng cho các em học sinh, sinh viên thông qua các chương trình khuyến học, trong đó có “Nâng Bước Thủ Khoa” do Quỹ Hỗ Trợ Tài Năng Trẻ Việt Nam của báo Tiền Phong thực hiện thường niên. Bên cạnh đó là chương trình thư viện di động Bánh Xe Tri Thức (WoW) kết hợp cùng Quỹ Quốc tế Singapore tổ chức đã đem lại các tài liệu giáo dục bổ ích như sách, internet, các công cụ đa phương tiện cho các em học sinh ngoại thành Hà Nội và Tp.HCM.

Sau ba thập niên hoạt động tại Việt Nam, nỗ lực duy trì trách nhiệm với xã hội vẫn luôn là mục tiêu mà Keppel Land hướng đến. Qua đó, doanh nghiệp có thể đóng góp cho cộng đồng và trở thành một phần của sự phát triển bền vững của Việt Nam.