KANGAROO lần đầu lên tiếng về sáng chế độc quyền máy lọc nước Hydrogen

TP - Trong 6 năm trở lại đây, uống nước Hydrogen hàng ngày để cải thiện sức khỏe đã dần trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam. Đi cùng với sự phát triển mọi mặt của xã hội, từ nhu cầu “uống nước để giải khát” đã chuyển hóa thành “uống nước sạch” và hiện nay là “uống nước khỏe”.

Đi cùng với “cầu” là sự nở rộ của các nhà “cung” với muôn vàn quảng cáo về máy lọc nước tạo nước Hydrogen ion-kiềm. Nhưng liệu chất lượng của các thiết bị lọc nước này có được các cơ quan chức năng kiểm chứng?

Bắt đầu từ năm 2009, sau khi khoa nghiên cứu Y học (Viện đào tạo sau Đại học Kyoto) công bố về tác dụng của Hydrogen trong kiềm giúp làm chậm quá trình lão hóa, cùng với nghiên cứu của Tiến sĩ Hayashi Hidemitsu (Benefits of alkaline, Ionized water by Dr. Hidemitsu Hayashi, M.D) - Viện trưởng Viện nước Nhật Bản - chỉ ra rằng nước giàu Hydrogen có khả năng hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh dạ dày, tiểu đường, bệnh phổi, gout, cao huyết áp, và nhiều bệnh khác do quá trình lão hóa và oxi hóa trong cơ thể gây ra, người tiêu dùng Nhật Bản đã lựa chọn máy lọc nước có tính năng tạo nước Hydrogen để sử dụng hàng ngày. Cơ chế hoạt động của nước giàu Hydrogen hoạt hóa là giúp trung hóa các tác nhân ô xi hóa mạnh, các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện tình trạng của hệ tiêu hóa, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn. Phạm vi ưa chuộng máy lọc nước Hydrogen không chỉ dừng lại ở Nhật Bản mà còn lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên với giá sản phẩm nhập ngoại khoảng trên 50 triệu đồng thì không phải gia đình Việt nào cũng đủ điều kiện sở hữu. Đứng trước nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước, một số hãng gia dụng của Việt Nam cũng ồ ạt cho ra thị trường máy lọc nước được quảng cáo là “máy lọc nước Hydrogen , máy lọc nước tạo i-on kiềm” khi chưa được đăng ký kiểm định. Trước hiện trạng này, tập đoàn Kangaroo – đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng sáng chế độc quyền thiết bị tạo nước Hydrogen - đã có những chia sẻ nhằm giúp khách hàng nhận biết, tránh mua phải hàng giả mạo kém chất lượng.

Kangaroo là doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc top 10 doanh nghiệp sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất Việt Nam. Trong số những sáng chế công nghệ độc quyền của Kangaroo, có công nghệ tạo nước Hydrogen đã được cấp bằng sáng chế vào năm 2018 bởi Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại diện phía Kangaroo cho biết, tại thời điểm trước khi Kangaroo nghiên cứu ra thiết bị tạo nước Hydrogen độc quyền này, người tiêu dùng cần bỏ số tiền khá lớn 50 tới 100 triệu mới có thể sở hữu bộ máy lọc tạo nước Hydrogen điện phân nhưng khả năng điện phân kém và tiêu hao năng lượng. Nhưng với sáng chế độc quyền này của Kangaroo, giá của thành phẩm chỉ bằng 1/6 so với giá thành các thiết bị nhập ngoại có hiệu suất tương đương trên thị trường. Sáng chế của Kangaroo đã trở thành bước ngoặt lớn trong lĩnh vực máy lọc nước tại Việt Nam, giúp cho hàng triệu hộ gia đình được cải thiện sức khỏe mà không mất quá nhiều chi phí.

Cụ thể, Kangaroo đã phát triển một bộ điện phân không màng ngăn, trong thiết bị này hai tấm điện cực Titanium được bọc phủ bằng vật liệu Ruthanium hỗ trợ giải phóng hydro và oxy và tăng độ bền. Các tấm này được đặt cách nhau chỉ vài trăm micromet. Khe hở cực nhỏ giữa hai điện cực chính là bí quyết để thiết bị mới có thể vận hành mà không có màng ngăn. Khi nước chảy giữa các tấm điện cực, hydro và oxy được giải phóng ở các điện cực tương ứng của chúng. Do không sử dụng màng ngăn nên thiết bị điện phân này cũng không gặp vấn đề về độ ổn định trong các môi trường pH khác nhau và cũng không gặp trở ngại về điện trở của màng ngăn. Điện cực làm việc trong môi trường trung tính cũng sẽ ít bị ăn mòn, vì vậy mở ra khả năng sử dụng bộ điện giá thành phù hợp và tuổi thọ cao.

Hiện nay, thị trường trong nước xuất hiện nhiều sản phẩm máy lọc nước được quảng cáo là tạo nước Hydrogen với nhiều mẫu mã và giá thành khác nhau tuy nhiên công nghệ tạo nước Hydrogen mới chỉ có Kangaroo là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bằng sáng chế độc quyền thiết bị tạo nước Hydrogen. Ông Trần Ngọc Chung - Viện trưởng Viện nghiên cứu và Ứng dụng Kangaroo cho biết: “Công nghệ điện phân nước RO của Kangaroo được nghiên cứu để phù hợp hơn với chất lượng nước tại Việt Nam, giúp tăng tính hoạt hóa cho nước, từ đó nước có tác dụng tốt hơn cho cơ thể. Nếu lựa chọn những sản phẩm máy lọc nước Hydrogen không rõ nguồn gốc, chất lượng, người tiêu dùng sẽ khó có thể nhận được những hiệu quả mong muốn từ nước Hydrogen mang lại”.

Cũng trên quan điểm về tầm quan trọng của chất lượng thiết bị, ông Hirokazu Shoda – Giám đốc chất lượng tập đoàn Kangaroo cho biết: “Dựa trên thế mạnh về công nghệ độc quyền này, kết hợp với việc kiểm soát chất lượng đầu ra sản phẩm gắt gao theo quy chuẩn quốc tế, máy lọc nước Hydrogen của Kangaroo chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Hãy là người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn những sản phẩm phục vụ sức khỏe cho cả gia đình”.

Các sản phẩm máy lọc nước Hydrogen của Kangaroo hiện đang có tại kênh thương mại điện tử chính thức của hãng (link Kangarooshopping).