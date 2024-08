J&T Express có lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2024

Công ty Cổ phần J&T Global Express đã công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2024. Theo đó, trong nửa đầu năm, doanh thu của J&T đạt 4,86 tỷ USD, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước (“YoY”). Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 4,74 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp tăng 176,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 540 triệu USD.

Trong nửa đầu năm 2024, tất cả các chỉ số lợi nhuận của J&T đều tăng trưởng dương. Công ty báo cáo lợi nhuận ròng là 31,026 triệu USD, một sự thay đổi đáng kể so với khoản lỗ 670 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng điều chỉnh là 63,248 triệu USD, so với mức lỗ 260 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. EBITDA điều chỉnh tăng vọt 795,6% đạt 350 triệu USD. EBIT điều chỉnh cũng chuyển mức tăng trưởng có lợi nhuận và đạt 120 triệu USD, cho thấy mức lợi nhuận lành mạnh và bền vững. Trong giai đoạn này, tổng khối lượng bưu kiện của J&T tăng 38,3% so với cùng kỳ đạt 11,01 tỷ. Quy mô kinh doanh của tất cả các khu vực hoạt động tiếp tục mở rộng, với khối lượng bưu kiện liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số. Ở Đông Nam Á (“SEA”), khối lượng bưu kiện tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,04 tỷ, nâng thị phần lên 27,4%. Tại Trung Quốc, khối lượng bưu kiện tăng 37% lên 8,84 tỷ. Tại các thị trường mới hơn như Ả Rập Saudi và Mexico (“Thị trường mới”), khối lượng bưu kiện tăng khoảng 64% lên 140 triệu. Ông Dylan Tey , Giám đốc tài chính của J&T Express cho biết: “Trong nửa đầu năm 2024, tổng doanh thu của J&T tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của dịch vụ chuyển phát nhanh trên 13 quốc gia. Với việc hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc lần đầu tiên đạt được lợi nhuận, EBIT điều chỉnh của Công ty lần đầu tiên chuyển sang dương. Chúng tôi duy trì lợi nhuận lành mạnh và bền vững ở Đông Nam Á. Ở Thị trường mới, chúng tôi đã đạt được mức tăng đáng kể về doanh thu và giảm tổn thất EBIT, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ về khối lượng bưu kiện cũng như liên tục cải tiến quản lý và tối ưu hóa hoạt động.” Duy trì vị trí dẫn đầu tại Đông Nam Á trong bốn năm liên tiếp với thị phần ngày càng tăng; liên tục tối ưu hóa chất lượng dịch vụ Tại Đông Nam Á, J&T Express được biết đến với mạng lưới hậu cần được triển khai bài bản với phạm vi phủ sóng rộng khắp, chất lượng dịch vụ tối ưu với chi phí hiệu quả và có nhiều đối tác lớn tiếp tục đóng vai trò là lợi thế cạnh tranh. Nhờ đó, khối lượng bưu kiện của Công ty trong khu vực đã tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần của J&T đạt 27,4%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2023. Trong nửa đầu năm 2024, thời gian giao bưu kiện trung bình của Công ty tại ĐNÁ đã được rút ngắn 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu từ hoạt động SEA của Công ty đã tăng 22% lên 1,52 tỷ USD, EBITDA điều chỉnh tăng 13% lên 210 triệu USD và EBIT điều chỉnh tăng 46% so với cùng kỳ đạt 130 triệu USD. Tại Việt Nam, J&T Express có mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, và sự tin yêu của người dùng, J&T Express đã xây dựng được chỗ đứng nhất định và có thị phần thuộc top đầu trên thị trường. Theo kết quả đánh giá từ Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, J&T Express là đơn vị vận chuyển duy nhất đạt 100% bưu gửi đáp ứng thời gian toàn trình theo cam kết. "Giao đúng giờ - Nhận chu toàn" đây không chỉ là slogan mà còn là lời cam kết của J&T Express Việt Nam đối với khách hàng. Trong kế hoạch nửa năm cuối 2024, J&T Express Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư trung tâm khai thác hiện đại đạt chuẩn e-logistics quốc tế và qui mô tại Miền Bắc. Tiếp tục nâng cao trải nghiệm dịch vụ: Củng cố con đường phát triển toàn cầu J&T cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ hậu cần nâng cao bằng cách liên tục xây dựng các trung tâm phân loại của riêng mình, nâng cao hiệu quả của đội vận tải tự vận hành và đầu tư vào thiết bị tự động trên nhiều thị trường khác nhau. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty có khoảng 8.000 đối tác mạng lưới và khoảng 19.900 cửa hàng. Công ty vận hành 237 trung tâm phân loại được trang bị 254 dây chuyền phân loại tự động. Mạng lưới giao thông của nó bao gồm hơn 4.100 tuyến đường vận chuyển, sử dụng hơn 9.900 phương tiện, trong đó có hơn 5.700 phương tiện thuộc sở hữu của công ty. Đại diện của J&T Express, cho biết việc đạt được lợi nhuận trong giai đoạn tài chính này, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và lành mạnh của Công ty. P.V