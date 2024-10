Jennie (BlackPink) gây sốt

TPO - Thay đổi màu tóc, Jennie (BlackPink) được khán giả khen ngợi khi xuất hiện với diện mạo mới tại Tuần lễ thời trang Paris. Cô đang gây sốt trên X với hàng chục nghìn lượt đề cập.

Jennie xuất hiện với mái tóc bạch kim nổi bật khi dự show của Chanel thuộc Tuần lễ thời trang Paris 2024. Cô diện áo len mỏng dài tay bó sát, kết hợp cùng quần siêu ngắn, phụ kiện đi kèm là chuỗi ngọc trai bắt mắt.

Diện mạo mới khiến khán giả bất ngờ và dành lời khen cho sự phá cách của nữ thần tượng. Thời gian dài qua, giọng ca Solo trung thành với kiểu tóc tối màu.

Hashtag về Jennie đang là xu hướng trên mạng xã hội X (Twitter cũ) với hàng chục nghìn lượt tweet.

Sau Jisoo, Rosé, Jennie là thành viên thứ ba của BlackPink dự tuần lễ thời trang ở Pháp, người hâm mộ đang mong chờ sự xuất hiện của Lisa. Thời điểm năm 2017, Jennie đã tiếp xúc với nhãn hàng và được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của Chanel sau hai năm. Cô vẫn giữ vững mối hợp tác với nhà mốt cho đến nay.

Nữ ca sĩ sinh năm 1996 tích cực chuẩn bị cho hoạt động solo sau khi rời YG, mở công ty riêng. Hôm 30/9, Jennie hé lộ đoạn nhạc trong ca khúc mới mang tên Mantra khiến khán giả háo hức. Bài hát dự kiến phát hành ngày 11/10.

Đoạn video giới thiệu cho thấy ngôi sao Kpop để tóc hồng, tông makeup mang đậm hơi hướm US-UK. Tạo hình của cô cho lần trở lại được khen nóng bỏng, mới lạ.

Ở thị trường trong nước, Jennie xuất hiện trong chương trình tạp kỹ của JTBC - My Name is Gabriel. Cô đảm nhận vai Maria, chủ nhà nghỉ tại trang trại yên bình ở Italy. Nữ ca sĩ sẽ đắm mình vào cuộc sống ở vùng nông thôn này trong vòng 72 giờ cùng dàn cast danh tiếng như Park Bo Gum, Park Myung Soo, Hong Jin Kyung, Yum Hye Ran và Ji Chang Wook.

Tuy vậy, chương trình không nhận được sự quan tâm của khán giả bởi rating ở mức thấp, chỉ đạt 1,1%, theo Nielsen Korea. Cư dân mạng cho rằng Jennie cũng không đủ sức hút để níu chân khán giả.

Đạo diễn chương trình Jeon Ah Young cho biết ê-kíp phải nhiều lần cất công đến công ty thuyết phục mới nhận được cái gật đầu của thành viên BlackPink. “Ban đầu cô ấy từ chối vì nhiều áp lực, nhưng chúng tôi đã cố gắng thuyết phục vì muốn cô ấy tham gia” - đạo diễn show nói.