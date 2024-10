Ixora Villa - Giá trị đầu tư bền vững đến từ vị trí đắc địa

Vị trí, vị trí và vị trí - đó luôn là yếu tố tiên quyết thúc đẩy sự phát triển của một đô thị nói chung và bất động sản nói riêng. Điều này lý giải vì sao Hồ Tràm là điểm đến hàng đầu được nhiều “ông lớn” “chọn mặt gửi vàng” với các dự án nghỉ dưỡng tỷ đô đình đám. Nơi đây sở hữu nhiều lợi thế cực kỳ quan trọng khi liền kề TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành cùng hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh triển khai, sắp đưa vào khai thác sau năm 2025.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của thủ phủ du lịch Hồ Tràm, thuộc tổ hợp 164ha The Grand Ho Tram đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, bộ sưu tập Ixora Villa chính là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tinh hoa vì là sản phẩm hiếm hoi mang đến giá trị thật cho khách hàng về nghỉ dưỡng và đầu tư bền vững - dòng tiền thụ động, thanh khoản cao và dư địa tăng giá ổn định theo thời gian.

Vị trí trung tâm trên cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô Hồ Tràm

Trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam hiện nay, rất khó tìm thấy một vị trí nào có thể đắt giá hơn Hồ Tràm.

Xét về “cự ly”, Hồ Tràm chỉ cách TP.HCM khoảng 120km, đồng nghĩa rằng về “tốc độ”, chỉ tương đương khoảng 2 giờ lái xe. Trong tương lai, khi các công trình trọng điểm đưa vào hoạt động sau năm 2025 như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường ven biển 994 mở rộng 6 - 8 làn xe sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống chỉ còn khoảng 90 phút. Như vậy, Hồ Tràm nói chung và Ixora nói riêng, hoàn toàn ghi điểm tuyệt đối bởi sự thuận tiện và tính chủ động về mặt di chuyển.

Không chỉ dành ưu thế về các tuyến đường bộ, Hồ Tràm còn là thủ phủ du lịch cao cấp ven biển duy nhất liền kề sân bay quốc tế Long Thành – một trong 16 cảng hàng không đáng trông chờ bậc nhất trên thế giới, là cửa ngõ quan trọng để kết nối Hồ Tràm với thị trường 8 tỷ dân trên toàn cầu. Từ sân bay Long Thành về Hồ Tràm chỉ tầm 50 phút, khoảng thời gian hợp lý để những doanh nhân bận rộn vừa đáp chuyến bay dài mỏi mệt có thể trở về tận hưởng sự yên bình của đại dương, và nghỉ ngơi, thư giãn tại ngôi nhà thứ hai của mình. Khái niệm “second home” lúc này dần tiệm cận trở thành “first home”, xóa nhòa cả những ranh giới về mặt địa lý, thời gian.

Ý nghĩa và giá trị của khoảng cách liền kề TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành rất quan trọng về cả khía cạnh cá nhân lẫn đầu tư đối với chủ sở hữu Ixora. Các khách hàng sẽ luôn được chủ động, thuận tiện và an toàn, đi về nghỉ dưỡng bất kỳ lúc nào, tiết kiệm nhiều thời gian và tài chính, để có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Thậm chí, trong những tình huống khẩn cấp thì vẫn có thể chủ động quay trở lại TP.HCM ngay lập tức.

Về khía cạnh đầu tư, Hồ Tràm thừa hưởng lợi thế về tiềm năng du lịch từ 16 triệu dân của TP.HCM - đô thị sầm uất nhất cả nước, quy mô gần gấp 3 lần dân số Singapore, và đặc biệt, họ luôn sẵn sàng chi trả cho những kỳ nghỉ chất lượng, và đặc biệt là cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành, cửa ngõ quan trọng mang cả thế giới đến với Hồ Tràm. Tuy nhiên, lợi thế đó sẽ không bao giờ được hiện thực hóa nếu Hồ Tràm thiếu đi sự hấp dẫn tự nhiên vốn có. Từng được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và nguyên sơ nhất thế giới, Hồ Tràm may mắn sở hữu địa hình tự nhiên đa dạng với hệ sinh thái 11.000ha rừng nguyên sinh - biển - sông cùng khí hậu hơn 300 ngày nắng ấm, cảnh quan bình dị, bản sắc văn hóa rất riêng, xứng đáng là “thỏi nam châm” thu hút lượng lớn du khách toàn cầu. Tất cả những yếu tố này tạo nên sức hút khó cưỡng cho khu vực Hồ Tràm, khiến công suất phòng tại đây luôn ở mức cao, đảm bảo hiệu quả khai thác bán phòng trong nước và quốc tế.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà nhiều ý kiến cho rằng, một khi đã có ý định mua căn nhà nghỉ dưỡng thì chắc chắn không thể bỏ qua Hồ Tràm.

Sự khan hiếm & giá trị độc bản - “đòn bẩy” cho tiềm năng tăng giá vượt trội

Khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, bất động sản tại những vị trí hiếm có như Ixora Villa lại càng “lên ngôi”. Cùng lúc đó, Việt Nam hiện luôn đứng top đầu trong số những quốc gia giữ kỷ lục về tốc độ gia tăng triệu phú USD nhanh nhất. Theo báo cáo của Công ty tư vấn Henley & Partners và New World Wealth, chỉ trong 10 năm, từ 2013 – 2023, số triệu phú tại nước ta đã tăng lên gấp đôi, hơn 98%, và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng 125% trong 10 năm tới. Điều này cho thấy, nhu cầu tìm kiếm những ngôi nhà thứ hai gần biển sẽ không ngừng tăng mạnh, nhất là khi xu hướng nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành ngày càng được giới tinh hoa đề cao.

Trong số những thương hiệu đẳng cấp thế giới hiện diện trên cung đường tỷ đô ven biển Hồ Tràm, Ixora luôn được xem là một “viên kim cương quý hiếm” với thế mạnh vượt trội về vị trí, nổi bật khi sở hữu cả tổ hợp đáng khát khao: biển trước nhà, rừng sau lưng, thuộc khu phức hợp tỷ USD quy mô 164ha.

Với số lượng cực kỳ giới hạn chỉ 63 căn thuộc bộ sưu tập villa độc bản, Ixora được đầu tư kỹ lưỡng để đáp ứng đầy đủ những kỳ vọng khắt khe của các chủ nhân tinh hoa. Từ thiết kế, layout, view biển trực diện “đắt giá” nhất trên thị trường, cho đến 16.000 mét vuông tiện ích nội khu, dịch vụ đẳng cấp chuẩn quốc tế, Ixora là sự đầu tư xứng đáng với những giá trị hiện hữu rõ nét.

Đặc biệt, Ixora Villa còn mang sức hút đặc biệt hơn bởi là dự án thành phần đẳng cấp nhất thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram - với tổng mức đầu tư lên đến 4.2 tỷ USD. Đã được đưa vào hoạt động và vẫn giữ vững vị thế, danh tiếng suốt nhiều năm nay, The Grand Ho Tram là điểm đến nghỉ dưỡng mang tầm vóc châu lục, thu hút đông đảo lượng khách cả quốc tế và quốc nội, trở thành “thước đo” về đẳng cấp và giá trị cho các dự án thành phần. Phát huy ưu thế khi thuộc khu “siêu tổ hợp” này, Ixora Ho Tram by Fusion sẽ luôn được hưởng lợi, đảm bảo về khả năng tăng trưởng giá trị bất động sản dài hạn theo thời gian, đặc biệt khi tổ hợp này tiếp tục triển khai những phân khu tiếp theo, hình thành nên một thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Châu Á - “Một điểm đến, triệu trải nghiệm” với loạt tiện ích đa dạng và đẳng cấp.

An tâm đầu tư với giá trị thanh khoản ưu việt

Hồ Tràm ngày càng khoác lên một diện mạo mới với các công trình hạ tầng giao thông đồng bộ đang được đẩy mạnh tiến độ triển khai để kịp “về đích” trong năm 2025. “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” của Chính phủ, cũng như các nghị định, chính sách cởi mở hơn trong việc sở hữu second home, đã tạo thêm sức hút và động lực phát triển cho những tỉnh thành có tiềm năng nghỉ dưỡng như Hồ Tràm. Nơi đây chính là một thị trường đầy triển vọng, luôn sẵn sàng vươn mình sánh vai với những trung tâm du lịch biển hàng đầu tại khu vực.

Tuy nhiên, nhìn lại thực tế, trong khi nhu cầu thị trường dành cho dòng sản phẩm nghỉ dưỡng ngày càng nhiều, thì nguồn cung của Hồ Tràm vẫn luôn khan hiếm, chỉ dừng ở mức 18.000 phòng theo ước tính ở cả hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, việc đưa ra quyết định sở hữu một ngôi nhà thứ hai ngay ở thời điểm này là sự lựa chọn sáng suốt, đảm bảo tính thanh khoản tốt, giá trị đầu tư bền vững.

Bên cạnh đó, The Grand Ho Tram còn mang đến một lợi điểm cực kỳ đặc biệt cho Ixora với “bộ ba tiện ích quyền lực” sân golf – casino – sân bay chuyên dụng. Sự hiện diện của những cái tên “đáng gờm” như The Bluffs – top 35 sân golf hàng đầu thế giới, casino phong cách Las Vegas duy nhất tại miền Nam, sân bay chuyên dụng 240ha, cùng loạt tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng đã được đưa vào hoạt động và chuẩn bị triển khai… là minh chứng cho quy mô “khủng” hàng đầu khu vực của The Grand Ho Tram. Ngoài ra, uy tín và năng lực của chủ đầu tư Lodgis Hospitality Holdings, liên doanh giữa Warburg Pincus – Quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới và các cổ đông lớn, cũng là một bảo chứng uy tín cho giá trị đẳng cấp và sự khan hiếm đặc biệt của Ixora.

Ixora là dự án “khuấy đảo” thị trường bất động sản Việt Nam và luôn giữ nguyên “sức nóng” trên thị trường. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Hồ Tràm, cùng những ưu điểm vượt trội về dòng tiền thụ động, tiềm năng tăng giá và giá trị thanh khoản tốt, Ixora chính là vốn đầu tư quý giá của những chủ nhân tinh hoa, những người biết nắm bắt “thời điểm vàng, dự án vàng” trong thị trường bất động sản nhộn nhịp tại Việt Nam.