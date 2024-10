Ixora Villa chinh phục thị trường bằng giá trị sức khỏe vô giá

Trước mặt là đại dương bao la, riêng tư chỉ cách vài bước chân, bao quanh bởi 11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu, bộ sưu tập 63 biệt thự biển Ixora Villa đã chinh phục thị trường khi mang trọn vẹn những giá trị đặc biệt nhất của “rừng vàng biển bạc” vào trong căn nhà thông qua thiết kế nghỉ dưỡng đẳng cấp toàn cầu, đem đến giá trị sức khỏe vô giá cho cộng đồng chủ sở hữu tinh hoa.

Rừng vàng, biển bạc - nơi thân khỏe, tâm an, món quà vô giá cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất

Từ ngàn xưa, đại dương luôn là một phần thiết yếu của cuộc sống. Bên cạnh các giá trị hữu hình về kinh tế, biển cả còn là nơi mang lại những giá trị vô hình, đặc biệt là nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tác dụng của nước biển đã được ghi nhận trong nhiều thế kỷ với việc chứa tất cả 89 nguyên tố, bao gồm osmium, magiê, vàng, vanadi, kẽm, iốt, trong đó, magie vừa là nguồn dinh dưỡng, vừa giúp làm dịu thần kinh, đưa cơ thể vào trạng thái cân bằng, thư giãn.

Thanh âm từ tiếng sóng vỗ bờ cũng tựa một “bản nhạc” êm dịu với tần số chữa lành cao, cải thiện nhịp tim, giúp con người đạt đến trạng thái thiền định và là phương pháp trị liệu kỳ diệu từ thiên nhiên không gì sánh được.

Trong khi đó, kết cấu của cát biển mang lại hiệu ứng kích thích, giúp điều chỉnh cortisol, loại hormone gây căng thẳng chính của cơ thể, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và đưa cơ thể vào chế độ phục hồi. Nguồn vitamin D dồi dào từ nắng ấm vùng biển chính là “lá chắn” giúp giảm nguy cơ mắc chứng tắc nghẽn phổi mãn tính. Không khí từ đại dương luôn mang theo một lượng muối, khoáng chất, magiê và Iốt để thanh lọc cặn bẩn trong phổi, đồng thời kích thích và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Đặc biệt, sự hoà quyện giữa không khí biển cùng mảng xanh của rừng còn giúp đẩy nhanh khả năng hấp thụ oxy và giúp cân bằng mức serotonin - hormone hạnh phúc, giải phóng stress, mang lại lợi ích cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất.

Đồng thời, sẽ cung cấp cho cơ thể lượng ion âm dồi dào có tác dụng trung hòa sự dư thừa các chất độc hại được “tích lũy” từ những căng thẳng thường nhật của công việc và cuộc sống đô thị ngày nay. Đây là lý do vì sao, sau mỗi kỳ nghỉ giữa thiên nhiên rừng biển, con người thường cảm thấy tỉnh táo, thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn.

Giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động của giới tinh hoa toàn cầu: Sống đẳng cấp giữa thiên nhiên

Theo khảo sát từ UBS - một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ, trên nhóm khách hàng là triệu phú, kết quả cho thấy 9 trên 10 người giàu nhất trong số đó đều đồng thuận “sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất”. Họ cũng không ngần ngại đánh đổi một nửa số tài sản để có thêm 10 năm vui vầy bên gia đình, cống hiến cho công việc.

Đặc biệt, từ sau Covid-19, góc nhìn, nhu cầu, cũng như cách lựa chọn không gian sống của đại đa số khách hàng đã có sự thay đổi rõ rệt. Chưa bao giờ yếu tố sức khỏe được đề cao và thu hút nhiều sự quan tâm mạnh mẽ như hiện nay. Hầu hết các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới đều sở hữu cho riêng mình những bất động sản nghỉ dưỡng vì sức khỏe xứng tầm. Nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brin sở hữu căn biệt thự biển 35 triệu USD tại Malibu hay CEO của Amazon, Jeff Bezos, đã chi đến 150 triệu USD cho hai biệt thự biển tại Creek Village, Miami, hoặc mới đây, tỷ phú đầu tư Ken Griffin đã mua lại một căn biệt thự bên bờ biển Hamptons.

Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học tại trường đại học Northwestern công bố trên tập san học thuật Science Advances của Mỹ, những người sống gần với thiên nhiên thường có độ tuổi sinh học trẻ hơn 2,5 năm so với dân thành thị. Chính vì thế, giới thượng lưu khắp thế giới sẵn sàng mạnh tay chi cho các trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên nguyên sơ, và xem đây là giải pháp duy trì sức khỏe hiệu quả. Hơn cả một tài sản thông thường, bất động sản nghỉ dưỡng mang đến những giá trị không thể đong đếm cho sức khoẻ, tinh thần, sự gắn kết của các thành viên trong gia đình.

Ixora Villa - Thiết kế đột phá khi mang cả thiên nhiên rừng biển vào trong căn nhà

Không gian tự nhiên của cây xanh (green space) và không gian biển cả (blue space) là hai khái niệm quan trọng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân tích trong một nghiên cứu có tên gọi “Không Gian Sống Xanh & Sức Khỏe Tinh Thần” (Green and Blue spaces and Mental Health). Theo đó, cả hai khái niệm này đều có tác động lớn đến sức khoẻ của con người. Hiển nhiên, những không gian sống và nghỉ dưỡng kết hợp được cả hai yếu tố “Green” và “Blue” đều được xem là hiếm hoi trong bối cảnh đô thị hoá trên bình diện toàn cầu và được cộng đồng tinh hoa săn đón.

Vì lẽ đó, Ixora Villa đã nhận được sự quan tâm và ưu ái đặc biệt, được ví như “thỏi nam châm đầy mê hoặc” khi cùng lúc sở hữu trọn vẹn tổ hợp thiên nhiên đáng khao khát: rừng vàng biển bạc và liền kề Sài Gòn.

Thiên nhiên đã trao tặng Ixora lợi thế hiếm nơi nào sánh được – một sự kết hợp hoàn hảo về vị trí khi trước nhà, chỉ cách vài bước chân, là bãi biển riêng tư nắng ấm quanh năm, được ôm trọn bởi 11.000ha rừng nguyên sinh sau lưng với bầu không khí trong lành bậc nhất tại miền Nam.

Hiểu được những giá trị to lớn mà thiên nhiên mang lại, đội ngũ chuyên gia quốc tế của Ixora đã định hướng phát triển sản phẩm này theo lối thiết kế mở phong cách Châu Âu để mang thiên nhiên đến gần nhất có thể trong mọi sinh hoạt của gia chủ. Toàn bộ 63 căn biệt thự đều sở hữu thiết kế độc đáo, đảm bảo tầm nhìn hướng biển trực diện, hướng biển trực diện trên cao hay dòng sông lười yên tĩnh.

Nếu mang thiên nhiên vào không gian sống là một thách thức trong việc thiết kế và xây dựng các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, thì Ixora đã đưa ra được lời giải một cách hoàn hảo nhất. Đẳng cấp của mỗi dòng villa được thể hiện qua giá trị sức khỏe gửi trao đến gia chủ tại chính ngôi nhà có sự hiện diện của “rừng vàng biển bạc” ở mọi ngóc ngách. Tại Beachfront Villa - dòng villa view biển trực diện đẳng cấp nhất, cả đại dương nằm ngay ngưỡng cửa, cùng không gian mở đón trọn hơi thở thiên nhiên ùa vào nhà.

Với mong muốn giúp chủ sở hữu có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh biển từ trên cao và không bị chắn tầm nhìn, dòng sản phẩm Sea Villa và Sunrise Villa được nâng độ cao nền lên 11 mét – điểm độc đáo bậc nhất trên thị trường hiện nay và chỉ có tại Ixora. Ngoài ra, các căn Beachview Villa được khéo léo xếp hình xương cá, tạo sự riêng tư, đồng thời mở ra view dòng sông lười nhẹ nhàng dành cho các chủ nhân yêu thích sự yên bình, tĩnh lặng.

Tất cả villa tại Ixora Ho tram by Fusion đều sở hữu 3 phòng ngủ master sang trọng. Từ phòng ngủ, chủ nhà có thể thỏa sức ngắm nhìn biển xanh trải dài trước mắt và thư giãn tâm trí. Phòng tắm en-suite có walk-in closet riêng với thiết kế theo tiêu chuẩn của những công trình nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới. Hương sắc sinh động của cỏ hoa miền biển còn hiện diện trong các cuộc gặp gỡ, đón tiếp người thân, bạn bè tại phòng khách nhờ thiết kế không gian mở hoàn toàn với thiên nhiên.

Tại Ixora, lối sống gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên chính là phản chiếu rõ nét cho đẳng cấp của cộng đồng cư dân tinh hoa. Không đơn thuần là một “ngôi nhà thứ hai”, mỗi căn villa đều mang những giá trị vô giá về sức khỏe, là chốn trở về sang trọng, bình yên ở miền biển an lành, xinh đẹp. Và đó mới chính là đẳng cấp thực sự của nghỉ dưỡng.