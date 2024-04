Israel cam kết bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam

TPO - Trước tình hình leo thang sau cuộc tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel, Đại sứ Israel khẳng định Chính phủ Israel sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tất cả các cộng đồng, bao gồm những người Việt đang sinh sống ở Israel.

Quân đội Israel cho biết, rạng sáng nay (14/4, giờ Việt Nam), Iran đã phóng hơn 100 máy bay không người lái và tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó xác nhận họ đã phóng các máy bay không người lái tấn công và tên lửa vào Israel để đáp trả nước này.

Trước tình hình đó, Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân, cử cán bộ trực, liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại các địa bàn để liên tục cập nhật thông tin. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran cho biết đã có khuyến cáo công dân về các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran khi gặp khó khăn và cần được trợ giúp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer khẳng định, Chính phủ Israel sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tất cả các cộng đồng, kể cả những người nước ngoài sống ở Israel.

Đại sứ Yaron Mayer khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống tại Israel tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel.

“Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và chính quyền ở đây và sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân của các bạn ở Israel”, Đại sứ Yaron Mayer nói.

Về cuộc tấn công vừa qua, Đại sứ Yaron Mayer cho rằng Iran đã tiến hành cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào Israel ở một quy mô chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, Đại sứ cho biết hơn 90% tên lửa đã bị đánh chặn trên không.

Cuộc tấn công của Iran được coi là hành động đáp trả vụ không kích Đại sứ quán Iran tại Syria ngày 1/4, khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng. Căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng từ khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza vào tháng 10 năm ngoái.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong rằng Israel sẽ tính toán như thế nào với sự việc này, Đại sứ Yaron Mayer nói: "Chúng tôi đang cẩn thận đánh giá tình hình vào thời điểm này. Israel không có ý định leo thang xung đột hoặc làm xáo trộn khu vực nhưng sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ công dân”.

Ông nhắc lại rằng cuộc xung đột hiện nay là hệ quả của việc Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt cóc. Hơn một nửa số con tin vẫn đang bị giam giữ.

Cuộc xung đột ở Dải Gaza đến nay đã khiến hơn 33.600 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương.