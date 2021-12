IPA rót hơn 700 tỷ đồng mua cổ phiếu Cen Land

Ngày 03/12 /2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đã thông qua nghị quyết đầu tư mua cổ phiếu CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) theo hình thức giao dịch thoả thuận.

Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa 2 đơn vị Cen Land và IPA sẽ được tổ chức vào 16:00 ngày 9/12/2021 tại Fastee Club, tầng 3, 54 Lê Văn Lương, Hà Nội.

Theo đó, trong giai đoạn 03/12 – 15/12/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu CRE tương ứng 10% vốn của CRE. Tổng giá trị giao dịch từ 700 đến 750 tỷ đồng, căn cứ theo giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch. Trước đó IPA không sở hữu bất kỳ cổ phiếu CRE nào.

IPA là công ty đầu tư trong các lĩnh vực: tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, kinh doanh năng lượng và đầu tư vào các công ty cổ phần. Năm 2016, IPA chính thức giao dịch trên Sàn giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán IPA. IPA còn có sức mạnh của 02 công ty thành viên là Công ty CP chứng khoán VNDIRECT và Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CRE (ngày 03/12/2021) ở mức 36 nghìn đồng/cổ phiếu. Như vậy, với số lượng đăng ký mua khoảng 22 triệu cổ phiếu, I.P.A có thể đầu tư khoảng trên 700 tỷ đồng.

Trái ngược với đà giảm giá của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, CRE tăng giá liên tục trong các phiên gần đây từ mức khoảng 30 nghìn đồng/cổ phiếu.

Thương vụ đầu tư hơn 700 tỷ đồng của IPA vào cổ phiếu CRE có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của cả hai doanh nghiệp, đây là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới của cả hai trong lĩnh vực bất động sản. Cổ phiếu CRE của Cen Land đã và đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư và cổ đông, điều đó cho thấy sự chất lượng của cổ phiếu CRE trên thị trường chứng khoán cũng như trong lĩnh vực bất động sản. Với kế hoạch duy trì tăng trưởng cao, CRE đang hướng tới trở thành một “Blue-chip” trong năm 2022 với vốn hóa hàng chục ngàn tỷ đồng.

Đối với Cen Land, thông qua khoản đầu tư này, đơn vị có thêm nguồn tài chính ổn định để hoạt động kinh doanh để phát triển bền vững, nhanh chóng hơn.

Sau 10 tháng, Cen Land đã đạt gần 5.008 (tạm tính) tỷ doanh thu thuần và 363 tỷ lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Tổng kết 9 tháng đầu năm, Cen Land đã phân phối ra thị trường 6.520 sản phẩm tương đương giá trị giao dịch 33.269 tỷ. Doanh thu môi giới tăng trưởng 46% so với cùng kỳ ghi nhận 1.102 tỷ đồng mặc dù 02 chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị dừng hoạt động do giãn cách gần như toàn bộ. Mảng đầu tư thứ cấp ghi nhận doanh thu 3.371 tỷ tăng trưởng 533% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó hai dự án Hinode Royal Park và Louis City Hoàng Mai đóng góp chính vào doanh thu 9 tháng của Cen Land.

Theo đại diện ban lãnh đạo của Cen Land, khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động giao dịch sôi động trở lại, nhiều cơ hội đầu tư mới mở ra kỳ vọng sẽ giúp cho Cen Land giữ được đà tăng trưởng cao trong năm 2022.

Ngoài thị phần đứng đầu môi giới miền Bắc, Cen Land đang sở hữu nhiều “vũ khí” quan trọng là Cyber Agent – Cộng đồng đại lý bất động sản cá nhân quy mô lớn và nền tảng Cenhomes.vn.

Ngoài ra, Cen Land còn còn có đội ngũ bán hàng trực tiếp rộng khắp từ Bắc vào Nam với gần 20 văn phòng giao dịch, hơn 5.000 nhân viên môi giới. Cen Land mở rộng mạng lưới bán hàng bằng việc ký kết hợp tác với hàng nghìn sàn liên kết.

Cen Land có lực lượng bán hàng bao phủ toàn thị trường: Cen Land chi nhánh Hà Nội, Cen Land chi nhánh TP. HCM, Cen Vĩnh Phúc, Cen Bắc Ninh, Cen Quảng Ninh, Cen Đông Bắc, Cen Hải Phòng, Cen Hưng Yên, Cen Thanh Hóa, Cen Nghệ An, Cen Miền Trung, Cen Bình Định, Cen Khánh Hòa, Cen Bình Thuận.

Mới đây, Cen Land đã thông báo lịch Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 01/2022 để thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.600 tỷ.