Hyundai Creta 2024 cháy hàng sau một tháng ra mắt tại Ấn Độ

TPO - Mẫu SUV Hyundai Creta 2024 cho thấy sức hút khi "cháy hàng” chỉ sau một tháng chào sân thị trường Ấn Độ.

Ra mắt thị trường Ấn Độ từ ngày 16/1, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu xe Hyundai Creta thu hút được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nước này. Lượng đặt mua đổ về dồn dập khiến cho chiếc SUV đến từ Hàn Quốc rơi vào tình trạng "cháy hàng” chỉ sau 1 tháng chào sân thị trường tỷ dân.

Theo Hyundai Ấn Độ, toàn bộ 60.000 xe Hyundai Creta 2024 trong lô hàng đầu tiên đã được khách đặt mua hết. Cầu vượt cung khiến cho thời gian chờ giao xe bị kéo dài, hiện đã lên tới 5 tháng cho bản số sàn và máy dầu. Trong khi đó khách mua bản số tự động sẽ phải chờ 7 tháng.

Được biết yếu tố chính giúp cho Hyundai Creta gây sốt đến vậy đó là mức giá phải chăng so với những giá trị mà chiếc xe đem lại, dao động từ 1,099-1,999 triệu Rupee (khoảng 324-590 triệu đồng). Theo Hyundai Ấn Độ, mẫu SUV cỡ nhỏ đến từ Hàn Quốc đã đạt được cột mốc một triệu xe bán ra tại thị trường nước này. Tính trung bình trong suốt 8 năm qua, mỗi 5 phút lại có một chiếc Creta được bán ra tại Ấn Độ.

Ở bản facelift 2024, Hyundai Creta được nâng cấp đáng kể về ngoại thất. Nổi bật nhất là cụm lưới tản nhiệt được tinh chỉnh về kiểu dáng vuông vắn hơn trông khá giống với đàn anh Palisade. Hệ thống đèn hai tầng mới bao gồm dải đèn LED định vị ban ngày có hình chữ "L" vắt ngang qua đầu xe kết hợp cùng đèn pha dọc thêm phần hiện đại và cá tính.

Cản trước và sau cũng được chỉnh sửa lại cho hầm hố hơn đi cùng bộ vành hợp kim mới. Cụ thể, phiên bản cao cấp của Hyundai Creta 2024 được trang bị vành 18 inch đa chấu, có thiết kế 2 màu, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vành 17 inch.

Về nội thất, nâng cấp đáng chú ý nhất phải kể đến màn hình thông tin giải trí và bảng đồng hồ nối liền với nhau. Ở giữa bảng điều khiển xuất hiện một màn hình cảm ứng mới dành cho hệ thống điều hòa. Vô-lăng và cần số cũng được thiết kế lại.

Hệ truyền động trên Hyundai Creta 2024 được giữ nguyên so với bản cũ với 3 tùy chọn động cơ. Mạnh mẽ nhất là bản máy xăng tăng áp Kappa Turbo GDi 1.5L, cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, dành cho bản cao cấp.

Trong khi đó, động cơ trên bản xăng tiêu chuẩn là loại MPi 1.5L hút khí tự nhiên 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm. Cuối cùng, bản dầu U2 CRDi 1.5L cho công suất 114 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. Xe có 3 lựa chọn hộp số, gồm số sàn 6 cấp (6MT), tự động 6 cấp (6AT) và ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Về trang bị an toàn, Hyundai Creta 2024 sở hữu 6 túi khí, phanh đĩa ở cả 4 bánh, kiểm soát cân bằng điện tử ESC, kiểm soát áp suất lốp TPMS, camera 360 độ. 2 phiên cao cấp hơn được trang bị thêm gói an toàn cao cấp Hyundai SmartSense với các tính năng hiện đại như: đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo phương tiện đi tới khi đang mở cửa, cảnh báo xe lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù.

Một số hình ảnh khác của mẫu xe Hyundai Creta 2024