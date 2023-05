Huyền thoại Tina Turner qua đời, Tổng thống Mỹ tiếc thương

TPO - Tina Turner, người được mệnh danh là “nữ hoàng Rock 'n' Roll”, đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh nặng. Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Barack Obama và loạt người nổi tiếng đều bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc.

Sự ra đi của một huyền thoại

Người đại diện xác nhận với Telegraph Tina Turner qua đời ở tuổi 83 tại nhà riêng ở Küsnacht gần Zurich, Thụy Sĩ, vào ngày 24/5 sau thời gian lâm bệnh nặng.

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo về sự ra đi của Tina Turner. Bằng âm nhạc và niềm đam mê cuộc sống vô bờ bến, bà ấy đã mê hoặc hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới và truyền cảm hứng cho những ngôi sao thế hệ tương lai. Hôm nay, chúng ta nói lời tạm biệt với một người bạn thân yêu, người đã để lại cho chúng ta tất cả tác phẩm vĩ đại của bà ấy: âm nhạc của bà ấy. Bằng tất cả lòng chân thành, chúng tôi hướng về gia đình bà ấy. Tina, chúng tôi sẽ nhớ bà rất nhiều”, thông báo trên Instagram của nữ nghệ sĩ quá cố viết.

Tina Turner (tên thật là Anna Mae Bullock) sinh ngày 26/11/1939 tại Brownsville, Tennessee, Mỹ. Khi bà 11 tuổi, mẹ ruột bỏ trốn vì không chịu đựng nổi người chồng lạm dụng. Trong cuốn tự truyện I, Tina (năm 1986), bà cho biết cảm nhận được mẹ không muốn sự tồn tại của mình. Khi mẹ qua đời vào năm 1999, bà không đến dự tang lễ.

Bà bắt đầu sự nghiệp ca hát vào thập niên 1950. Bà hát nhạc blues trong các hộp đêm ở tuổi 16.

Sang thập niên 1960, bà nổi tiếng với tư cách thành viên của Ike và Tina Turner Revue, nhóm nhạc với người chồng đầu tiên Ike Turner (kết hôn 1962–1978). Họ cùng nhau tạo ra những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng như I Idolize You và It's Gonna Work Out Fine... cho đến khi Tina giải thoát mình khỏi người chồng bạo hành.

Sống sót sau mối quan hệ độc hại, Tina càng thành công hơn khi hoạt động solo. Bà đạt được danh hiệu ngôi sao quốc tế trong thập niên 1980 với những bản hit như What's Love Got to Do With It.

Ngoài ca hát, bà cũng đạt được thành tích tốt trong diễn xuất, tiêu biểu là các vai diễn trong Proud Mary (1971) hay Mad Max Beyond Thunderdome (1985).

Không may, vào những năm cuối đời, bà phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật, bao gồm đột quỵ, ung thư đường ruột và suy thận, cần phải phẫu thuật ghép thận. Bà nói lời tạm biệt cuối cùng với người hâm mộ qua bộ phim tài liệu Tina năm 2021.

Dù đã nghỉ hưu, Tina Turner đã khẳng định bản thân là một trong những ca sĩ mang tính biểu tượng nhất thế giới và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Bà giành được 12 giải Grammy, bán được hơn 200 triệu album, đóng một số bộ phim và viết ba cuốn hồi ký bán chạy nhất. Năm 1993, sách của bà được chuyển thể thành phim tiểu sử What's Love Got to Do With It, trong đó Angela Bassett vào vai Turner.

Tina là người phụ nữ da đen đầu tiên lên bìa tạp chí Rolling Stone (1967). Bà được ca ngợi là nữ hoàng cách mạng của nhạc Rock 'n' Roll, vượt qua những rào cản nghiêm trọng về cá nhân và nghề nghiệp để tạo ra sự nghiệp nổi bật kéo dài 6 thập kỷ. Rolling Stone xếp bà vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại và 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Giọng ca The Best được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và hai lần được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.

Về đời tư, bà sinh cho Ike một con trai, Ronnie. Hai người cùng nhận nuôi hai đứa trẻ khác là Ike Jr. và Michael. Bà cũng có con trai Craig từ mối quan hệ trước đó. Đáng buồn, cả hai con ruột của bà đều đã qua đời (Graig tự sát vào năm 2018 và Ronnie qua đời do ung thư vào tháng 12/2022).

35 năm sau khi ly hôn Ike, bà tái hôn với người chồng thứ hai Erwin Bach vào năm 2013 và đổi quốc tịch Thụy Sĩ.

Nước Mỹ tiếc thương

Sau khi tin Tina Turner qua đời được công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho bà những dòng tri ân, ca ngợi sự nghiệp lừng lẫy của bà, cũng như những nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tỏa sáng.

“Ngoài việc là tài năng một thời đã thay đổi nền âm nhạc Mỹ mãi mãi, sức mạnh cá nhân của Tina đáng chú ý. Vượt qua nghịch cảnh và thậm chí là bị lạm dụng, bà ấy đã xây dựng một sự nghiệp lâu đời, một cuộc sống và di sản hoàn toàn thuộc về mình. Jill (Đệ nhất phu nhân Mỹ) và tôi xin gửi tình yêu, lời cầu nguyện đến Erwin, chồng của bà ấy, những người còn lại trong gia đình Turner và những người hâm mộ trên khắp thế giới, những người đang thương tiếc người phụ nữ mà họ phải thừa nhận là tuyệt vời nhất”, trích tuyên bố của ông Biden.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng đăng lời chia buồn trên mạng xã hội: “Tina Turner là nguyên bản. Bà ấy mạnh mẽ và không thể ngăn cản. Bà ấy luôn là chính mình một cách không bao giờ hối tiếc – nói và hát lên câu chuyện thật của bà ấy thông qua niềm vui và nỗi buồn; chiến thắng và bi kịch. Hôm nay, chúng tôi cùng với người hâm mộ trên toàn thế giới tôn vinh Nữ hoàng nhạc Rock and Roll, một ngôi sao mà ánh sáng sẽ không bao giờ phai”.

Trên trang cá nhân, Beyonce viết: “Nữ hoàng yêu dấu của tôi. Tôi yêu bà vô tận. Tôi rất biết ơn về nguồn cảm hứng từ bà và cách bà mở đường. Bà là sức mạnh và khả năng phục hồi. Bà là hình ảnh thu nhỏ của sức mạnh và niềm đam mê. Tất cả chúng tôi đều may mắn khi được chứng kiến lòng tốt và tinh thần cao đẹp của bà sẽ mãi trường tồn. Cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm”.

Những ngôi sao đình đám khác như diễn viên người Mỹ gốc Nhật George Takei, ngôi sao Sex and the City Sarah Jessica Parker và vận động viên bóng rổ Magic Johnson, ca sĩ chính của The Rolling Stones Mick Jagger ... đồng loạt tưởng nhớ Turner trong các bài đăng trên mạng xã hội. Tất cả đều công nhận Tina Turner là huyền thoại, ngôi sao sáng mãi trong lịch sử âm nhạc thế giới.

