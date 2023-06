Huyền thoại nhạc rock được tổng thống Mỹ vinh danh qua đời trong cô độc

TPO - Có nhiều con cháu, Tina Turner không gặp mặt các cháu, chắt trước khi mất ở tuổi 83. Gia đình cho biết họ bàng hoàng vì không biết nữ ca sĩ bệnh nặng.

Theo Page Six, Tina Turner qua đời khơi lại vết thương lòng của gia đình. Trước đó, khi hay tin huyền thoại nhạc rock qua đời, nhiều người nổi tiếng trên thế giới tiếc thương, trong đó có Beyonce, Vua Charles và đặc biệt là tổng thống Mỹ.

"Tina Turner là tài năng thay đổi nền âm nhạc Mỹ mãi mãi và sức mạnh cá nhân bất diệt. Vượt qua nghịch cảnh, thậm chí bị lạm dụng, bà xây dựng sự nghiệp lâu đời, cuộc sống và di sản hoàn toàn thuộc về mình. Tôi chia buồn cùng gia đình, những người đang thương tiếc người phụ nữ tuyệt vời nhất", ông Joe Biden viết trong một tuyên bố.



Hai người con ruột của nữ ca sĩ là Craig Turner và Ronnie Turner qua đời trước bà. Huyền thoại nhạc rock chỉ còn lại hai người con của chồng cũ là Ike Turner Jr. và Michael Turner. Điều đáng nói, bà chưa từng gặp hai người cháu và năm người chắt cho đến khi qua đời.

Nguồn tin nói với Page Six rằng gia đình vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của Tina Turner. Người thân, kể cả bạn bè không biết bà bệnh nặng. Khoảng 20 năm qua, bà sống ở Thụy Sỹ cùng người chồng thứ hai Erwin Bach tại biệt thự trị giá 76 triệu USD.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân rắc rối với Ike Turner năm 1978, huyền thoại nhạc rock chưa bao giờ được gặp cháu cố, hiện tại không ai rõ lý do.

Twanna Turner - con riêng của Ike Turner - nói gia đình đau lòng trước cái chết của mẹ kế. Sau nhiều năm đấu tranh với sức khỏe tinh thần, bao gồm bệnh thận, không ai hay tin hay liên lạc Tina Turner suốt thời gian dài.

Sau khi huyền thoại nhạc rock qua đời, nhiều người cho rằng bà sống ẩn dật vì không muốn nhớ lại cuộc sống "như địa ngục" với chồng cũ Ike Turner.

Trong hồi ký I, Tina xuất bản năm 1986, bà cho biết chồng cũ thường xuyên lạm dụng thể xác, tinh thần trong 20 năm chung sống. Bà nói bị chồng cũ tạt cà phê nóng vào mặt, mũi dẫn đến bị bỏng cấp độ ba. Nhiều lúc trước khi ra sân khấu, bà bị đấm đến nỗi máu chảy ngược vào cổ họng khi đang hát.

"Việc lạm dụng khiến tôi có ý định tự tử, chìm vào những cơn ác mộng đeo bám suốt cuộc đời", Tina Turner nói.

Bà còn gây sốc khi tiết lộ bị Ike đưa đến nhà thổ ở Tijuana, Mexico vào đúng đêm tân hôn để xem show tình dục. Tina nói đau khổ khi thường xuyên bị lừa dối, Ike thích bạo lực trong chuyện chăn gối, gần như là cưỡng hiếp.

"Chuyện tình dục bắt đầu hoặc kết thúc bằng đòn roi. Điều xấu xa nhất xảy ra mỗi khi ông ấy dùng ma túy", Tina than thở trong hồi ký.

Cuộc hôn nhân "địa ngục" được làm thành phim với tựa đề What's Love Got To Do With It. Năm 1993, Angela Bassett được đề cử giải Oscar khi tái hiện vai Tina.

Ngoài ra, hai người con trai ruột duy nhất của Tina Turner qua đời trong bi thảm cũng là lý do bà suy sụp. Con trai Craig qua đời ở tuổi 59 vì tự sát, trước đó có thời gian dài đấu tranh cai nghiện ma túy. Người con trai ruột còn lại qua đời vì ung thư ruột năm 2022. Vì tuổi cao sức yếu, bà không thể về Mỹ dự tang lễ con.