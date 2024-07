Huyện Mường Ảng (Điện Biên) đưa vào sử dụng hai công trình trọng điểm.

Chiều 13/7, huyện Mường Ảng (tỉnh Điện Biên) công bố hoàn thành, đưa hai công trình phục vụ đời sống, dân sinh, gồm: Chợ trung tâm xã Búng Lao và Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên vào sử dụng.

Với công trình Chợ trung tâm xã Búng Lao, ngay từ khâu quy hoạch đến tổ chức thực hiện, huyện Mường Ảng luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Do vậy, từ phương án quy hoạch đến thiết kế, thi công chợ Búng Lao, huyện Mường Ảng đều chỉ đạo đơn vị thực hiện phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên tinh thần tiếp thu toàn bộ ý kiến để tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân kinh doanh, buôn bán hiệu quả.

Các hạng mục phụ trợ bao gồm: hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại; khu vệ sinh; khu thu gom, xử lý rác thải; hệ thống cấp nước sạch; hệ thống điện; cây xanh; sân... Hiện tại, chợ trung tâm Búng Lao được xếp loại chợ hiện đại nhất trong hệ thống chợ cấp huyện trong tỉnh Điện Biên.

Công trình Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên được xây dựng tại xã Ẳng Tở, trên diện tích 7,2ha. Điều đáng nói, toàn bộ diện tích đất để thực hiện Nghĩa trang nhân dân An Lạc Viên do nhân dân huyện Mường Ảng tự nguyện hiến; hơn 20 tổ chức, hơn 200 cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 2 tỷ đồng và hàng trăm cây xanh, hàng trăm lượt ngày công thực hiện các hạng mục trong khuôn viên nghĩa trang, gồm: cổng chính; hệ thống điện chiếu sáng; biển công trình; hệ thống cây xanh...

Thông tin về quá trình triển khai thực hiện hai công trình, ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng cho biết: Tuy số vốn không nhiều, nhưng đây là hai công trình cấp thiết, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng cơ sở bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện Mường Ảng như mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra.

Cảm ơn sự đồng hành, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện đã luôn ủng hộ xây dựng các công trình hạ tầng, xã hội tại địa phương, tại buổi lễ công bố hoàn thành, đưa hai công trình vào khai thác, ông Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, để huyện thực hiện tốt 2 khâu đột phá tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng huyện Mường Ảng ngày càng phát triển.