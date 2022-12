Hủy quyết định điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị tranh chấp, nhà đầu tư kiệt sức vì gồng lãi

TPO - Chính thức hủy quyết định điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ' tranh chấp; Hà Nội lên tiếng về khu 'đất vàng' gần Hồ Gươm xin xây tăng tầng; Nhà đầu tư kiệt sức vì 'gồng lãi', chuyên gia dự báo buồn về thị trường; Nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam bị Thanh tra Chính phủ 'điểm danh' sai phạm;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Chính thức hủy quyết định điều chỉnh người sử dụng đất khu đô thị 'nghìn tỷ' tranh chấp

Sau 2 năm, UBND TP Hà Nội chính thức có quyết định bãi bỏ quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai từ Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Lý do bãi bỏ là theo báo cáo của Thanh tra thành phố số 3271/BC-TTTP-P2 ngày 24/8/2022 và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 9006/VP-TNMT ngày 8/9/2022, Thông báo số 527/TP-VP ngày 25/10/2022. (Xem chi tiết)

Hà Nội lên tiếng về khu 'đất vàng' gần Hồ Gươm xin xây tăng tầng

Liên quan đến dự án trụ sở Văn phòng tại số 31, 33, 35 Lý Thường Kiệt, UBND TP cho biết, trước đây, thực hiện chỉ đạo của UBND TP (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 1352 năm 2019) và trên cơ sở đề nghị của nhà đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QHKT) đã hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ phương án kiến trúc công trình tại các khu đất nêu trên, gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch thành phố, lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan, xin ý kiến Bộ Xây dựng.

"Theo quy hoạch phân khu đô thị H1-C1 được duyệt, khu đất trên có thể xây công trình tối đa 8 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%. Tuy nhiên, nhà đầu tư đề xuất xây dựng công trình cao tầng vượt chỉ tiêu cho phép của Quy hoạch trong khu vực", UBND TP thông tin. (Xem chi tiết)

Nhà đầu tư kiệt sức vì 'gồng lãi', chuyên gia dự báo buồn về thị trường

Nhiều nhà đầu tư đang kiệt sức vì "gồng lãi" ngân hàng do sử dụng đòn bẩy tài chính. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng xu hướng giảm giá, chiết khấu sản phẩm vẫn tiếp diễn thời gian tới.

Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, xu hướng giảm giá, chiết khấu của các nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường khát vốn được dự báo sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm. Còn thanh khoản năm 2023 vẫn sẽ khó khăn khi chính sách tiền tệ, lạm phát và diễn biến kinh tế thế giới phức tạp. (Xem chi tiết)

Nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam bị Thanh tra Chính phủ 'điểm danh' sai phạm

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại Quảng Nam, phát hiện nhiều dự án dính sai phạm.

Có thể kể đến như Dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (chủ đầu tư là Công ty CP Gami Hội An); Dự án Xây sân golf Indochina Hội An; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An; Dự án đầu tư xây dựng công viên khu B tại phường Cẩm An, TP. Hội An do Công ty CP Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư… (Xem chi tiết)

TPHCM: Đối tượng nào chịu tác động khi hệ số điều chỉnh giá đất tăng?

UBND TPHCM vừa có tờ trình đến Hội đồng Nhân dân thành phố với dự kiến sẽ quy định hệ số điều chỉnh giá đất đất năm 2023 tăng 1.0 so với năm 2022, tương ứng hệ số từ 2,5 đến 3,5 so với bảng giá đất hiện nay. Dự kiến, trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân đang diễn ra, các đại biểu sẽ có biểu quyết về nội dung của tờ trình trên.

Theo đại diện Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM, hệ số giá đất tăng có ảnh hưởng nhất định đối với người dân và doanh nghiệp nhưng không ảnh hưởng đến hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong hạn mức. (Xem chi tiết)

Sau nộp phạt, khu đô thị nghìn tỷ AIC Mê Linh được điều chỉnh lùi thời hạn thực hiện

Liên quan đến dự án Khu đô thị AIC tại huyện Mê Linh do Công ty cổ phần bất động sản AIC làm chủ đầu tư, UBND Hà Nội cho biết dự án chậm tiến độ nhiều năm.

Theo UBND TP, nguyên nhân khách quan do các hộ dân bị thu hồi đất kiến nghị về chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; dự án phải điều chỉnh quy hoạch sau khi sáp nhập địa giới hành chính; nguyên nhân chủ quan do chủ đầu tư chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt. (Xem chi tiết)

Thị trường bất động sản 'cắt lỗ' có phải thời điểm người mua nhà đất xuống tiền?

Nhà đầu tư chịu áp lực tài chính đang ráo riết bán đất nền "cắt lỗ" khắp nơi, khiến giá đất giảm với mức bất ngờ, nhiều người có nhu cầu mua nhà, đất để ở nhân cơ hội này muốn chớp cơ hội để sở hữu bất động sản, chuyên gia trong ngành đã có những chia sẻ cụ thể về việc này.

TS Đinh Thế Hiển cho rằng, mặc dù khó khăn với thị trường chung nhưng bối cảnh hiện tại cũng là cơ hội để các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thâu tóm các mặt hàng chất lượng với giá rẻ. Điều này đồng nghĩa với việc xuất hiện xu hướng ôm tiền quan sát thị trường trong giai đoạn tới. (Xem chi tiết)