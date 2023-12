HUTECH ghi dấu ấn nhiều thành tựu, tiếp tục khẳng định thương hiệu đại học uy tín

Năm 2023, tập thể Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã cùng nhau nỗ lực không ngừng và gặt hái về những thành quả ngọt ngào trên khắp các lĩnh vực từ đào tạo, học thuật đến văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Với mục tiêu mang đến môi trường và điều kiện tốt nhất cho người học, giảng viên, nhà nghiên cứu, HUTECH luôn nỗ lực phát triển cơ sở vật chất ở 04 cơ sở học tập Saigon Campus, Ung Van Khiem Campus, Thu Duc Campus, HiTech Park Campus. Ở mỗi cơ sở, Trường trang bị hệ thống thực hành đặc thù cho từng nhóm ngành, như trung tâm thực hành ô tô, trung tâm thực hành khách sạn - nhà hàng, studio, lab,... và đa dạng tiện ích hiện đại gồm hệ thống trung tâm thư viện, phòng tự học, phòng gym, phòng tập võ thuật, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền, bóng rổ đảm bảo môi trường học tập, thực hành, nghiên cứu cũng như giải trí và thư giãn hiện đại nhất.

Đặc biệt, trong năm nay, nhân dịp kỷ niệm 28 năm thành lập Trường (1995-2023), Thu Duc Campus chính thức khánh thành, đáp ứng tối đa nhu cầu làm chủ kiến thức ngày càng cao của cả người dạy và người học. Cùng với đó, Trường thực hiện đa dạng các chính sách học thuật, hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa quốc tế cho giảng viên, sinh viên, khuyến khích tập thể HUTECH luôn thử sức ở các đấu trường đa lĩnh vực trong và ngoài nước để không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực.

Từ những nỗ lực này của Trường, giảng viên, sinh viên có điều kiện tối đa để phát triển chuyên môn và đặc biệt là sẵn sàng ghi dấu ấn, gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Ở học thuật, HUTECH đứng thứ 10 trong 18 trường đại học có thành tựu học thuật tốt nhất Việt Nam theo công bố của Tổ chức Xếp hạng Đại học Thế giới theo Thành tựu Học thuật (URAP) 2023; có 01 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng “Best Rising Stars of Science in the World; 02 nhà khoa học thuộc danh sách xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học; nhiều thành viên là lãnh đạo, nhà nghiên cứu, giảng viên nhận những giải thưởng danh giá như giải Cống hiến của Hội Vật lý Việt Nam, nhận bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc hay chủ trì tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam; 01 giải Ba và 03 giải “Poster khoa học được bình chọn nhiều nhất” Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka 2023; 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 06 giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2023; giải Ba cuộc thi “Kiến trúc xanh sinh viên 2023”; Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế AMP 2023;…

Không chỉ dừng lại ở học thuật, người HUTECH còn khẳng định tài năng và bản lĩnh, ghi dấu ấn đáng tự hào trên các sân chơi nhan sắc lớn. Tiêu biểu nhất là Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023, Á hậu 4 tại Chung kết Miss Grand International 2023. Năng động, nhiệt huyết, tự tin, sinh viên HUTECH còn gặt hái được nhiều quả ngọt ở các cuộc thi thể thao lớn như giành 06 huy chương tại Giải Vô địch Thể dục nghệ thuật Quốc gia năm 2023; lập cú đúp Vô địch Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc khu vực phía Nam 2023; Á quân Giải Bóng đá 7 người Sinh viên TP.HCM lần 2 năm 2023; Huy chương đồng bộ môn Nhảy đối kháng (Dance Battle) Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG); Vô địch “Giải bóng chuyền Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng 2023”,…

Hành trình năm 2023 khép lại với nhiều thành tựu rực rỡ của cả thầy và trò. Từ nền tảng có được, HUTECH sẽ thêm động lực, niềm tin và sự quyết tâm để tiếp tục vươn cao, vươn xa, khẳng định vị thế đáng tự hào hơn nữa trong năm 2024 đầy kỳ vọng.