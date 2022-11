HUTECH đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 Sao

Được Tổ chức xếp hạng giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) của Anh Quốc công nhận đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 Sao, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được xem là môi trường học tập và rèn luyện lý tưởng cho sinh viên.

Chuẩn quốc tế QS Stars 4 Sao - chứng nhận quốc tế danh giá cho một môi trường học tập lý tưởng

QS là một trong những tổ chức đánh giá xếp hạng các trường đại học danh giá và uy tín nhất thế giới. QS Stars là hệ thống đánh giá xếp hạng gắn Sao. Khi tham gia đánh giá theo chuẩn Sao của QS (QS Stars), các cơ sở giáo dục đại học tham gia vào việc đánh giá chuyên sâu với 8 tiêu chuẩn toàn diện và bằng phương pháp audit (phương pháp đánh giá ngoài dựa vào xác minh cơ sở dữ liệu toàn diện của một tổ chức). QS gắn sao không chỉ dựa trên dữ liệu, các minh chứng do trường cung cấp, mà còn tiến hành xác thực cơ sở dữ liệu độc lập, chuyên sâu và toàn diện bởi các chuyên gia quốc tế của QS.

Việc đánh giá chất lượng giáo dục của một trường đại học và gắn sao của QS được thực hiện với thang điểm từ 1 Sao đến 5 Sao+ (5 Star Plus), trong đó tiêu chuẩn 1 Sao (từ 100 - dưới 250 điểm); 2 Sao (từ 250 - dưới 400 điểm); 3 Sao (từ 400 - dưới 550 điểm); 4 Sao ( từ 550 - dưới 700 điểm); 5 Sao (từ 700 - dưới 900 điểm) và 5 Sao + (từ 900 – 1.000 điểm). Trải qua quá trình đánh giá khắt khe, vào ngày 16/11 vừa qua, tổ chức QS chính thức công nhận HUTECH đạt chứng nhận QS Stars 4 Sao với tổng số điểm 745/1000. Là một trong rất ít trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn 4 Sao có số điểm xuất sắc vượt ngưỡng 5 Sao, HUTECH thêm một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, ngay lần đầu tiên đánh giá xếp hạng theo Sao này, HUTECH có 5/8 tiêu chuẩn đạt điểm xuất sắc 5 Sao, gồm: Chất lượng giảng dạy (135/150), Việc làm của sinh viên (130/150), Cơ sở vật chất (83/100), Phát triển học thuật (138/150), Phát triển toàn diện (35/50). Đây chính là những thế mạnh vượt trội gắn liền với chiến lược phát triển của trường.

Ưu thế vượt trội về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, chính sách học thuật, hoạt động ngoại khóa và cơ hội việc làm cho sinh viên

Với định hướng mang tính ứng dụng cao, HUTECH mang đến cho sinh viên môi trường học tập thực tiễn với hệ thống thực hành đặc thù cho từng nhóm ngành, như không gian bếp - nhà hàng - khách sạn khép kín, ngân hàng thực hành, trung tâm thực hành ô tô, studio, xưởng may,... cùng đa dạng tiện ích tại 4 cơ sở học tập hiện đại, gồm: Saigon Campus, Ung Van Khiem Campus, Thu Duc Campus, HiTech Park Campus.

Trong những năm vừa qua, HUTECH không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy với nhiều chính sách thu hút đội ngũ giảng viên là các chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư đầu ngành. Trong năm 2022, trường có 04 nhà khoa học nằm trong Top “100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng” trên thế giới và mới đây, 01 nhà khoa học lọt vào bảng xếp hạng “Best Rising Stars of Science in the World”. Đây sẽ là đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy, truyền tải nhiều kiến thức giá trị đến sinh viên.

Là trường đại học đa ngành, HUTECH mang đến đa dạng các chính sách học thuật cho sinh viên. Tùy theo ngành học, sinh viên có thể tham gia nhiều sân chơi học thuật khác nhau như CLB Olympic Tin học, CLB Tiếng Nhật Isshou, CLB Dược lý lâm sàng,…; sân chơi khởi nghiệp quy mô lớn như Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, HUTECH Startup Wings, Vietnam Startup Wheel,… Bên cạnh đó, các chuyến trao đổi sinh viên với các trường đại học quốc tế, hội thảo, workshop liên tục được triển khai.

Đồng thời, tại HUTECH, đa dạng các hoạt động ngoại khóa đến từ hơn 60 CLB - đội - nhóm cùng với các sân chơi lớn được tổ chức thường xuyên như Miss HUTECH, HUTECH's Talent,…không chỉ là nơi học tập kiến thức mà còn là nơi sinh viên rèn luyện kỹ năng, phát triển bản thân toàn diện.

Song song đó, hợp tác doanh nghiệp là “đặc sản” tại HUTECH. Mạng lưới kết nối doanh nghiệp dày đặc mang đến nhiều cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên qua các hội thảo, workshop, các chuyến tham quan, thực tập, kiến tập, cũng như cập nhật chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp. Ngày hội việc làm (HUTECH TECHSHOW, HUTECH IT Open Day, HUTECH Tourism Happy Day, Ngày hội việc làm Doanh nghiệp Nhật Bản, Ngày hội việc làm Doanh nghiệp Đài Loan…) được tổ chức thường xuyên.

Cột mốc được QS công nhận đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 Sao là minh chứng khẳng định HUTECH là môi trường học tập tốt bậc nhất cho sinh viên. Như trong phát biểu chúc mừng của mình, ông Samuel Ang - Giám đốc khu vực Châu Á của Tổ chức QS khẳng định: “HUTECH đã chứng minh là một trong những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới dựa trên kết quả của đợt đánh giá theo chuẩn QS Stars này. Tôi tin rằng sinh viên đến học tại HUTECH được đào tạo phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để có thể sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế”.