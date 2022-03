Hương Giang – Hà Anh – Xuân Lan ‘khẩu chiến’ trên sóng truyền hình

TPO - Sự căng thẳng tiếp tục diễn ra trong tập mới của show “The Next Gentleman” khi ba huấn luyện viên quyết tâm giữ lại thành viên của đội mình, tranh cãi nảy lửa với đồng nghiệp.

Tập 5 The Next Gentleman lên sóng tối 18.3 thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong vòng thi này, 12 thí sinh được chia cặp gồm Quang Sơn - Quang Thuận, Hải Anh - Mạnh Kiên, Nhật Quang - Vũ Linh, Minh Kha - Minh Khắc, Gia Huy - Xuân Phong và Lừng Nguyễn - Hồng Khánh để thực hiện thử thách chính. Họ phải khéo léo sử dụng khả năng giao tiếp, tạo thiện cảm với khách mời là biên tập viên Ngọc Trinh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm và vợ chồng doanh nhân Quốc Vũ

Ở phần thi này, đội Hương Giang giành điểm số cao nhất. Ngoài ra, người đẹp còn giành quyền chọn thí sinh trong đội đối thủ vào phòng loại. Sau cân nhắc, Hương Giang chọn Hồng Khánh, Vũ Linh của đội Xuân Lan.

Về phía đội Hà Anh khi phải chọn ra một thí sinh an toàn, Hà Anh chọn Minh Khắc. Theo HLV còn lại, Minh Khắc là thí sinh may mắn nhất khi liên tiếp thoát khỏi vòng nguy hiểm.

Tuy nhiên, Hoa Hậu đáp trả: “Trên quan điểm của chị, chị không nghĩ giống chị Hà Anh. Với khả năng của em, việc em ra khỏi phòng loại 3 lần thì chị nói là ‘thoát”;. Nếu em không đồng ý từ này, chị không nhường quyền cho chị Hà Anh nữa”. Trước lời đáp trả của Hà Anh “Em nhường hay không nhường là do em quyết định, cuộc chơi của chúng ta là quá nhỏ." Sự căng thẳng khiến Xuân Lan thốt lên: “Ôi trời ơi, chiến tranh thế giới” đến rồi.

Giải tỏa không khí căng thẳng, HLV Xuân Lan còn xin hát một bài để phục vụ văn nghệ. Nghe vậy, Hà Anh gay gắt: “Thôi tôi xin chị, không ai muốn nghe bài hát lúc này, đừng để tốn thời gian, tất cả mọi người đang ở đây nếu muốn nghe chị Xuân Lan hát thì mời mọi người mua vé và ở lại sau chương trình. Dược sĩ Tiến đang làm nhiệm vụ của anh ấy và các bạn đang đón nhận một quyết định rất là có ảnh hưởng đến cuộc sống, cuộc đời nên đừng chơi đùa với việc đó”. Xuân Lan liền đáp lại: “Một người tri thức như chị Hà Anh lại nổi nóng thế sao”.

4 chàng trai đứng trong phòng loại đều khiến HLV Xuân Lan - Hà Anh tự hào, tuy nhiên, The Next Gentleman sắp sửa khép lại, cơ hội để các thí sinh cọ xát cũng không còn nhiều. Nếu Lương Gia Huy tự quyết định loại bản thân ra khỏi cuộc thi thì Dược sĩ Tiến chọn Hồng Khánh (đội Xuân Lan) là người dừng chân. Điều này đồng nghĩa với việc Vũ Linh lần thứ 2, Minh Khắc lần thứ 3 an toàn rời khỏi phòng loại.