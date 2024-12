Hú hồn vượt ẩu xe con đối đầu với phương tiện CSGT Lạng Sơn

TPO - Chiều qua (26/12), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành triệu tập, làm việc và xử lý hành vi vi phạm của lái xe ô tô biển số 88A-481.63 vượt ẩu trên quốc lộ 1 tuyến Hà Nội- Lạng Sơn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn Clip dài chừng 1 phút ghi lại cảnh một chiếc xe con màu đen mang biển kiểm soát 88A-481.63 lưu thông trên đường quốc lộ 1 với tốc độ cao. Tại km 38 thuộc địa phận huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, xe ô tô này tăng tốc vượt ẩu qua một số phương tiện đi cùng chiều hướng Hà Nội- Lạng Sơn lấn sang làn đường bên trái thì 'đối đầu' ngay xe của CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện nhiệm vụ đi chiều ngược lại. May lực lượng CSGT xử lý tình huống kịp thời nên không xảy ra tai nạn.

Dư luận bất bình cú vượt ẩu này với nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Công an tỉnh Lạng Sơn đã thẩm tra sự việc, đồng thời triệu tập lái xe ô tô biển số 88A-481.63 là ông Đào Anh Tài (SN 1986), trú tại phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để làm việc. Ông Tài đã thừa nhận vượt xe không đúng quy định, vượt xe trên đường vòng, vị trí có tầm nhìn hạn chế…Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe đồng thời tiến hành các bước xử lý vi phạm an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.