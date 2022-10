HTP có gì sau cú chuyển mình sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Sau khi rót hơn 900 tỷ đồng để cơ cấu lại hoạt động đầu tư, HTP đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông đối tác, nắm giữ 62.75% vốn của CTCP Hưng Vượng Developer – một công ty có tiếng trong lĩnh vực BĐS ở phía Nam sở hữu giá trị quỹ đất hàng tỷ đô.

Nắm giữ khối tài sản lớn từ loạt quỹ đất giá trị

Hưng Vượng Developer (HVD) là công ty mẹ của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt với 61,9% vốn. Đây là là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt quy mô 73 ha tại khu vực giáp ranh giữa Bình Châu (Xuyên Mộc, BRVT) và Thắng Hải (Hàm Tân, Bình Thuận). Dự án này có tên thương mại là Venezia Beach.

Mới đây, Hưng Vượng Developer cũng hoàn tất sở hữu dự án Hodota có ranh sát với Venezia Beach giúp cho quỹ đất tăng từ 73ha lên 92,5ha và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 khu vực, chỉ đứng sau Novaland. Theo ước tính với giá trị giao dịch bất động sản ở khu vực này, 73 ha đất của Venezia Beach thu về khoảng 30.000 tỷ, chưa kể phần doanh thu dự án Hodota liền kề.

Ngoài ra, hiện theo thông tin công bố trên website, Hưng Vượng Developer (HVD) đang sở hữu thêm khá nhiều quỹ đất bao gồm dự án hơn 2,000 căn hộ cao cấp Bình Chánh, dự án hơn 3,000 căn hộ & biệt thự tại Bình Thuận, dự án hơn 1,300 căn hộ biệt thự tại BRVT,… Ngoài các quỹ đất này, thời gian gần đây HVD đang âm thầm tiến hành thương thảo các thương vụ M&A khác chưa chính thức công bố.

Như vậy xét trên giá trị tài sản quỹ đất đang sở hữu, Hưng Vượng Developer đang âm thầm xây kế hoạch kinh doanh với tầm vóc hàng tỷ đô trên thị trường BĐS. Điều này cũng giải thích lý do vì sao, là một cái tên mới xuất hiện trên thị trường, với tiềm lực lớn đã được thẩm định, Hưng Vượng Developer dễ dàng liên kết với đội ngũ đối tác hàng đầu trên thế giới và Việt Nam hợp tác phát triển dự án Venezia Beach.

Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như sự hợp tác cùng đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới là Marriott International và Best Western Premier. Đối tác thiết kế kiến trúc như Palm - NDA Group - Aedas - Twog, sự bảo trợ tài chính từ ngân hàng HD Bank, tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu Nhật Bản Care21 cùng một loạt đối tác khác. Trong lĩnh vực phân phối, dự án Venezia Beach cũng quy tụ hơn 40 đối tác chiến lược từ Bắc vào Nam.

Như vậy, việc nắm quyền chi phối và sở hữu áp đảo cổ phần từ Hưng Vượng Developer với giá trị quỹ đất lớn đồng thời cũng chính là khối tài sản đảm bảo cho triển vọng của cổ phiếu HTP trên thị trường chứng khoán.

Nguồn doanh thu ổn định và khả quan trong ngắn hạn

Xem xét từ tài sản ngắn hạn, Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát (HTP) đang có 459 tỷ tiền có thể sử dụng ngay (trong đó có 300 tỷ tiền gửi có kỳ hạn).

Trong ngắn hạn, lượng doanh thu của HTP hay Hưng Vượng Developer sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ triển khai kinh doanh đến từ dự án Venezia Beach (Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt). Theo báo cáo từ đơn vị kiểm toán và căn cứ theo chính sách bán hàng được công khai tại các đại lý kinh doanh, với lượng tiền thu về là 401 tỷ, ước tính doanh thu mà Hưng Vượng Developer thu về trong thời gian tới khoảng gần 4.000 tỷ đồng.

Từ giờ đến cuối năm, theo kế hoạch kinh doanh, nguồn doanh thu này tiếp tục tăng do trong tháng 10, Hưng Vượng Developer tiếp tục ra mắt hai khu căn hộ cao tầng khoảng 800 căn, sở hữu lâu dài nằm trong dự án Venezia Beach. Trong thời gian qua, dù thị trường có nhiều biến động, song Venezia Beach vẫn ghi nhận lượng quan tâm cao trên thị trường bất động sản phía Nam. Nguyên nhân lớn nhất là do dự án này có pháp lý sở hữu lâu dài, vị trí tốt cùng nhiều thương hiệu uy tín đồng hành. Do đó, dự báo trong quý cuối năm, lượng tiêu thụ của phân khúc căn hộ có yếu tố sở hữu lâu dài như Venezia Beach tiếp tục sẽ duy trì ở mức tốt.

Minh bạch trong kiểm toán tài chính từ công ty kiểm toán Big4 thế giới

Đáng chú ý, năm 2022 toàn bộ báo cáo tài chính của các công ty trong hệ sinh thái HTP đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (viết tắt E&Y). Đây là một trong 4 công ty cung cấp dịch vụ nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán – tài chính lớn nhất thế giới, cùng với PWC, Deloitte và KPMG.

Với kinh nghiệm 35 năm hoạt động, E&Y đã mang đến cơ hội làm việc cho 231,000 nhân viên tại hơn 700 văn phòng tại 150 đất nước trên khắp thế giới, đặt trụ sở chính tại London, Anh. E&Y có mặt tại Việt Nam từ năm 1992 và cũng là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn 100% vốn đầu tư nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam.

Trong năm 2021, E&Y Việt Nam đã thực hiện các công việc kiểm toán cho hàng loạt tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như Vingroup, ACV, Bảo Việt, Agribank, VietinBank, Sacombank, Thế Giới Di Động...

Thực tế cho thấy mức độ tin cậy của Báo cáo tài chính kiểm toán luôn là vấn đề cốt yếu đối với phản ứng của thị trường, vì vậy việc đảm bảo sự minh bạch là điều hết sức quan trọng. Trong TTCK, minh bạch là một trong ba yếu tố có vai trò quan trọng để TTCK Việt Nam có thể nâng hạng, từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market), đặc biệt cho các tổ chức đầu tư nước ngoài đổ vốn vào Việt Nam.

Những doanh nghiệp áp dụng các công ty kiểm toán Big4 trên thị trường quốc tế không chỉ tạo ra được sự tin tưởng cho các nhà đầu tư trong nước mà còn gặt hái quả ngọt từ các khoản đầu tư của nước ngoài, đồng thời, là một bước đệm để hiên ngang bước ra thị trường thế giới bởi sự minh bạch.