Hợp đồng điện tử MobiFone eContract đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số

Không còn phải chạy ngược chạy xuôi xử lý hợp đồng, đã có MobiFone eContract với công nghệ siêu hiện đại đi kèm vạn ưu đãi hời giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu suất.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu thủ tục giấy tờ đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp hiện đại. Trong đó, quy trình ký kết và quản lý hợp đồng – vốn là mắt xích quan trọng trong hoạt động kinh doanh đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ. Hợp đồng điện tử ra đời, dần thay thế hợp đồng truyền thống, đem tới nhiều tiện ích vượt trội.

Sử dụng hợp đồng truyền thống, các doanh nghiệp phải thực hiện ký kết với nhiều công đoạn rườm rà: in ấn, chuyển phát, ký tay, đóng dấu… Trung bình, để hoàn tất một hợp đồng, các bên phải mất từ vài ngày cho đến cả tuần/ cả tháng, còn chưa kể những trường hợp phát sinh thời gian do sai sót hoặc thiếu giấy tờ.

Song song với đó, chi phí cho việc in ấn, vận chuyển, lưu trữ hợp đồng cũng không hề nhỏ. Được biết, chi phí in ấn trung bình cho 4 đến 10 trang hồ sơ là từ 6.000 - 10.000 đồng. Nếu doanh nghiệp cần dùng 1.000 trang tài liệu, họ sẽ phải chi khoảng 1 triệu - 1,5 triệu đồng tiền in ấn. Với các doanh nghiệp lớn có hàng trăm đến hàng nghìn hợp đồng mỗi năm, chi phí vận hành này có thể coi là một gánh nặng tài chính.

Chưa kể, hợp đồng truyền thống còn tồn tại những rủi ro trong việc bảo quản hồ sơ như: hợp đồng bị thất lạc, lưu trữ thủ công khó tra cứu, và nếu xảy ra tranh chấp pháp lý, quá trình xử lý trở nên vô cùng phức tạp do thiếu bằng chứng rõ ràng hoặc không truy xuất được tài liệu gốc. Những bất cập này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cho một giải pháp thay thế toàn diện - hiện đại, linh hoạt và an toàn hơn.

Nhằm giải quyết các bất cập kể trên, MobiFone đã kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam cho ra mắt MobiFone eContract - giải pháp hợp đồng điện tử đáp ứng toàn diện các yêu cầu pháp lý và nghiệp vụ trong quy trình tạo lập, ký kết, quản lý hợp đồng, đồng thời tích hợp sâu với hệ thống chữ ký số nhằm đảm bảo tính pháp lý và bảo mật tuyệt đối.

Với MobiFone eContract, việc ký hợp đồng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ trong vòng 5 phút, các bên có thể hoàn tất toàn bộ quy trình ký kết mà không cần gặp mặt trực tiếp và hoàn toàn không sử dụng giấy tờ thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh làm việc từ xa ngày càng phổ biến và nhu cầu giao dịch nhanh chóng, thuận tiện ngày càng tăng.

Hợp đồng điện tử MobiFone eContract sở hữu nhiều tính năng nổi bật như: Cho phép ký hợp đồng ở nhiều định dạng pdf.word trên mọi thiết bị (Máy tính, Smartphone, Tablet; cho phép người dùng tạo luồng hợp đồng linh hoạt theo nhu cầu và chủ động chọn người ký kết hợp đồng; sử dụng đa dạng phương thức ký số: USB Token, Remote Signing, sim KPI, eKYC… Tích hợp cùng các giải pháp chuyển đổi số trong hệ sinh thái của MobiFone, MobiFone eContract giúp doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích công nghệ như quản lý nhân sự, CRM, quản lý tài liệu, hệ thống ERP – tất cả đều vận hành đồng bộ và liền mạch trên nền tảng số.

MobiFone eContract hiện đã có book API chuẩn sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác của doanh nghiệp như: HRM, CRM… giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, tự động hóa quy trình ký kết và lưu trữ hợp đồng, giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả quản trị.

Bên cạnh đó, MobiFone eContract còn có khả năng lưu trữ thông minh giúp dễ dàng tra cứu và nâng cao hiệu suất làm việc. Người dùng có thể tìm kiếm, truy xuất và đối chiếu các điều khoản hợp đồng bất cứ lúc nào, tại bất kỳ đâu chỉ với một vài thao tác đơn giản. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong việc quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ và xử lý khi xảy ra tranh chấp.

Ngoài các tính năng ưu việt kể trên, hợp đồng điện tử MobiFone eContract còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 80% chi phí vận hành nhờ đáp ứng đầy đủ 7 tiêu chí: không phí in ấn, không phí chuyển phát, không phụ thuộc không gian địa lý, không rủi ro thất lạc, không gián đoạn thời gian, không phụ thuộc thời gian và không phí lưu kho.

Về mặt bảo mật, MobiFone eContract sử dụng công nghệ chữ ký số hợp pháp, được chứng thực bởi các nhà cung cấp uy tín và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Tất cả dữ liệu hợp đồng đều được mã hóa và bảo vệ bởi các lớp xác thực đa tầng, đảm bảo tính toàn vẹn và không thể bị chỉnh sửa sau khi ký.

Giải pháp MobiFone eContract có thể áp dụng cho hầu hết các loại hợp đồng, từ hợp đồng lao động, hợp đồng thuê khoán, hợp đồng trao đổi/mua bán đến hợp đồng xây dựng, hợp đồng đại lý, hợp đồng thương mại, hợp đồng cung cấp dịch vụ. MobiFone hiện là 1 trong 5 đơn vị đầu tiên được Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, từ đó giúp tăng tính chống chối bỏ và tính pháp lý cao nhất cho hợp đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng hợp đồng điện tử không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp, tốc độ ra quyết định và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

MobiFone eContract chính là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp Việt thoát khỏi sự lệ thuộc vào các quy trình thủ công lỗi thời, hướng tới một môi trường làm việc thông minh, hiệu quả và bền vững hơn. Hơn cả một giải pháp công nghệ, MobiFone eContract còn là chìa khóa mở ra cánh cửa số hóa toàn diện trong quản lý và điều hành. Thông tin chi tiết xem tại:https://solutions.mobifone.vn/vi/hop-dong-dien-tu-mobifone-econtract hoặc liên hệ: 18001290 để được hỗ trợ.