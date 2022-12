Honda Future biển tứ quý 9 tại Hà Nội

TPO - Chiếc Honda Future biển tứ quý 9 luôn khiến mọi người trầm trồ mỗi lần "xuống phố".

Chủ sở hữu của chiếc Honda Future biển số đẹp là anh Hiếu, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Được biết, gia đình anh Hiếu gắn bó cùng chiếc xe đã lâu. Do được bảo quản kỹ lưỡng, động cơ của xe đến nay vẫn mang lại cảm giác êm ái, khiến người sử dụng hài lòng.

Điểm đặc biệt nhất của chiếc Honda Future nằm ở chi tiết biển số tứ quý 9. Theo quan niệm của người châu Á, biển số xe tứ quý, ngũ quý thường hứa hẹn mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, số 9 luôn được biết đến có ý nghĩa rất đẹp. Trong tiếng Hán Việt, chữ số kể trên đồng âm với từ "cửu" trong vĩnh cửu. Do đó, biển số tứ quý 9 hứa hẹn sẽ mang nhiều ý nghĩa về sự trường thọ, may mắn, hạnh phúc, an lành và thuận lợi cho gia chủ.

Ngoài ra, chi tiết đầu biển "33" cũng khiến nhiều dân chơi biển đẹp chú ý. Đây là ký hiệu của khu vực Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Vì vậy, chiếc xe gợi lên những ký ức hoài niệm đối với ai đã sinh thành tại vùng đất này.

Phân tích về chiếc Honda Future của anh Hiếu, một nhà sưu tầm xe biển đẹp, trú tại phố Chùa Hà, Hà Nội nói: "Biển số tứ quý 9 đi kèm độ cổ của chiếc xe sẽ khiến giá trị của nó tăng lên rất nhiều lần. Đặc biệt, nếu các linh kiện, phụ tùng trên xe vẫn là nguyên bản, giá thành có thể lên đến vài trăm triệu đồng".

Cho đến nay, Anh Hiếu vẫn sử dụng chiếc xe để di chuyển hàng ngày. Theo chủ sở hữu, trường hợp đưa xe xuống phố rồi được nhiều người ngỏ ý mua lại với số tiền lớn không còn hiếm. Tuy nhiên, anh vẫn mong muốn giữ lại chiếc xe để sử dụng vì nó gợi nhớ đến nhiều kỷ niệm đẹp của gia đình.