Hơn một nghìn ‘ma men’ bị xử phạt ngày thứ 2 nghỉ lễ

TPO - Trần Quốc Lô là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các địa bàn trong cả nước tiêu thụ.

Trong tối 29/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng với VKSND Tối cao đồng loạt khám xét nhiều trụ sở của Tập đoàn AIC Group tại Hà Nội. Nhiều tài liệu, hồ sơ của Tập đoàn trên đã bị Cơ quan CSĐT thu giữ, niêm phong, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

TPO - Nguyễn Thị Vân Anh giả danh phóng viên Báo Thanh tra, khoe mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ là lãnh đạo ở Trung ương cũng như tỉnh Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

TPO - Dừng kiểm tra chiếc xe ô tô 29 chỗ, lực lượng CSGT phát hiện tài xế chở vượt quá 15 người so với quy định.

TPO - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tỷ lệ thương tích của cháu bé bị dì ruột đánh do lười ăn là 9%, nếu gia đình có đơn sẽ khởi tố bị can.