Hơn 760 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND

TPO - Có hơn 760 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình - Phát thanh Công an Nhân dân (CAND) năm 2024 và đây là số lượng tác phẩm dự thi cao nhất từ trước tới nay.

Tối 20/10, tại Nhà hát Đó - TP. Nha Trang, Bộ Công an phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ 14 với chủ đề Chuyển đổi - Sáng tạo - Bứt phá. Lễ khai mạc có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và hàng trăm đại biểu đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Phát biểu trong đêm khai mạc, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần này có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp xu hướng truyền thông hiện đại. Từ đó, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an.



Theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, liên hoan là dịp đánh giá chất lượng hoạt động truyền hình, phát thanh CAND để đội ngũ, phóng viên, biên tập viên báo chí trong lực lượng CAND chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới tư duy, tổ chức sản xuất phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại.

“Hai năm qua, đội ngũ làm phát thanh truyền hình, phát thanh trong CAND đã ấp ủ, trăn trở nhiều đề tài riêng để mang đến liên hoan những tác phẩm ấn tượng. Với số lượng tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước đến nay, liên hoan lần thứ 14 hứa hẹn phong phú, sinh động có sức hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân”, ông Tuyến chia sẻ.

Còn ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình, phát thanh xuất sắc nhất của lực lượng công an. Mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét từng vùng đất, con người thông qua góc nhìn nghiêm túc, nhân văn, mang đậm màu sắc riêng của những người làm báo công an nhân dân.

Vì thế, ông Đinh Văn Thiệu cũng mong muốn nhận được sự quan tâm để có thêm nhiều tác phẩm báo chí truyền hình, điện ảnh, phát thanh quảng bá hình ảnh về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đây không chỉ là cuộc thi các tác phẩm báo chí, mà còn là nơi để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm từ đội ngũ làm tuyên truyền của lực lượng CAND.

Theo ban tổ chức, liên hoan năm nay nhận được hơn 760 tác phẩm (con số cao nhất sau 13 kỳ tổ chức - PV) và diễn ra từ ngày 17-23/10/2024.

Liên hoan có nhiều nội dung thi như tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt, chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, thi phát thanh viên, người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự, tác phẩm video nền tảng số, tác phẩm phát thanh và tác phẩm điện ảnh.