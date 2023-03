Hơn 200.000 vé concert của SUGA (BTS) bán sạch trong chớp mắt

TPO - Chưa kịp mở bán thường, vé của 11 đêm diễn trong Agust D TOUR tại Mỹ đã sold out trong chớp mắt.

Sáng 2/3, tức từ 15h-22h theo giờ địa phương Mỹ, 11 đêm diễn trong khuôn khổ Agust D TOUR của SUGA (BTS) đã được mở bán vé trên trang chủ nền tảng TicketMaster. Ghi nhận sau khoảng thời gian này, tổng số lượng vé lên tới hơn 200.000 chỗ đã được bán hết toàn bộ.

Theo thông tin trước đó, nhu cầu đặt vé concert SUGA | AGUST D TOUR ở Mỹ quá cao so với số vé của sân. Vì thế, trước khi có thể mua vé, cộng đồng fan BTS phải “thử may mắn” của mình với màn raffle (tương tự hình thức xổ số) từ TicketMaster. TicketMaster đã raffle và gửi code hàng chờ pre-sale cho những tài khoản đặt vé đã xác nhận ARMY MEMBERSHIP (gói thành viên ưu tiên dành riêng cho fan BTS). Như vậy, 100% vé được mở bán trong đợt ARMY MEMBERSHIP pre-sale, và không mở bán vé cho tài khoản thường nếu sold out toàn bộ.

Nền tảng này cũng dự đoán tính riêng tại thị trường Mỹ, nhu cầu đi concert của fan là rất lớn trong khi số ghế lại hạn chế, dẫn đến việc cầu vượt quá cung. Khả năng cao dù fan sở hữu gói ARMY MEMBER cũng khó lòng đảm bảo 100% sẽ có vé.

Sức hot của Agust D TOUR được thể hiện qua độ chịu chi của fan nhóm nhạc. Rất nhiều chiếc vé VIP với giá lên tới 1.000 USD vẫn được bán sạch. "Tôi vào được trang mua vé và chỉ thấy còn khu VIP với giá 1.000 USD thôi, đoán xem ai đã ấn mua ngay nào" - một bạn fan chia sẻ lên trang Twitter của mình.

Thành viên của BTS, SUGA sẽ bắt đầu solo tour của mình với điểm dừng chân đầu tiên tại Mỹ ngày 26/4, tiếp sau đó là châu Á (Indonesia, Thái Lan, Singapore), Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, anh đang được bổ nhiệm là đại sứ toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp Valentino cũng như thực hiện show của riêng mình mang tên Suchwita.

Cùng với SUGA, J-Hope và Jimin là hai thành viên đang hoạt động tích cực trong thời gian này. Thành viên J-Hope cùng nam rapper người Mỹ J. Cole cho ra mắt single On the street vào 12h (giờ Việt Nam) ngày 3/3. Trong khi đó, thành viên Jimin tiếp tục quảng bá cho solo album FACE của anh, ra mắt ngày 24/3.