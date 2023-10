Hơn 1.000 ý tưởng dự thi chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023

Ngày 11/10, lễ trao giải chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023 đã diễn ra thành công. Năm thứ hai đồng hành cùng chương trình trong vai trò nhà tài trợ chính, Toyota Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa và sức lan tỏa của chương trình nhằm chung tay xây dựng môi trường giao thông văn minh hơn.

Hơn 1.000 bài dự thi trong 6 tháng tổ chức

Được phát động trên quy mô toàn quốc, cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam là nơi quy tụ những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam hiện nay; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cộng đồng.

Với mục tiêu ấy, chỉ sau 6 tháng triển khai (từ tháng 4 đến tháng 9/2023), chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh trên cả nước. Ban tổ chức đã nhận được 1.114 ý tưởng dự thi, trong đó có 1.051 ý tưởng về hạng mục “Sáng kiến An toàn giao thông” và 63 ý tưởng về hạng mục “Sáng kiến về công nghệ An toàn giao thông”. Sau vòng sơ khảo ngày 13/9, Ban tổ chức đã chọn ra 16 ý tưởng có điểm số cao nhất bước vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến trên Báo điện tử Dân trí. Thông qua cổng bình chọn online, ý tưởng “CN59 – Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện đi ngược chiều” thuộc hạng mục “Sáng kiến về công nghệ an toàn giao thông” của tác giả Phạm Minh Hiếu đã đạt số lượt bình chọn cao nhất. Ở hạng mục “Sáng kiến An toàn giao thông”, tác phẩm “YT215 – Thiết kế trụ đảo giao thông di động phục vụ công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Nam, Phạm Hồng Trường, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Duy Khánh, Đỗ Tiến Việt dẫn đầu với 1.428 lượt bình chọn. Đầu tháng 10/2023, Ban tổ chức đã chọn ra 10 ý tưởng xuất sắc nhất (mỗi hạng mục 5 ý tưởng) bước vào vòng chung kết. Tại đây, các tác giả đã có cơ hội trình bày và phản biện trước hội đồng ban giám khảo là những lãnh đạo đầu ngành, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, giao thông, phương tiện giao thông. 8 tác phẩm đạt điểm cao nhất đã được vinh danh và trao giải với tổng giá trị giải thưởng lên đến 312 triệu đồng.

Ở hạng mục Sáng kiến An toàn giao thông:

Giải thưởng Tác giả Tên bài dự thi Giải nhất Nhóm tác giả: Nhóm nghiên cứu HAC thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch YT1062. Giải pháp Cải tạo hệ thống Hồ Điều hòa/Công viên hiện tại trở thành Hồ Đa năng, đa mục tiêu, bền vững tại Việt Nam Giải nhì Nhóm tác giả: Mai Hoàn Hảo, Trần Như Ngọc YT644. Móc khóa “Đã uống rượu bia thì không lái xe” Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Nam, Phạm Hồng Trường, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Duy Khánh, Đỗ Tiến Việt YT215. Thiết kế trụ đảo giao thông di động phục vụ công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt Giải ba Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Nam, Hoàng Phi Hải, Nguyễn Hoàng Long, Đỗ Duy Khánh, Đỗ Tiến Việt YT214. Giải pháp nâng cao hiệu quả cảnh báo giao thông tại khu vực Ngã 3, Ngã 4 có đèn tín hiệu tại các khu đô thị Tác giả: Bùi Văn Hùng YT285. Xử phạt bằng đào tạo và khen thưởng Giải khuyến khích Tác giả: Hoàng Khôi Nguyên YT824. Cọc tiêu tái chế - phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường Tác giả: Nguyễn Thị Hà Thu YT884. Một số giải pháp xây dựng hệ thống phương tiện công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông ở thủ đô Hà Nội Tác giả: Lê Thị Huyền Trâm YT326. Một số giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông ở cổng trường vào giờ cao điểm tại trường THPT Lê Hồng Phong và trường tiểu học Hòa Ninh II, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Ở hạng mục Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông:

Giải thưởng Tác giả Tên bài dự thi Giải nhì Tác giả: Lê Thị Tú Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh thông qua các trò chơi E – learning Tác giả: Phạm Minh Hiếu Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện đi ngược chiều Giải ba Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Khang, Trần Viết Lân Máy bay không người lái khảo sát và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt Nhóm tác giả: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Lê Đức Huy, Võ Dương Lam Phương, Trần Thuý An, Lê Thuý Hằng Thiết bị cảm biến phát hiện người trong vị trí những điểm mù của xe tải lớn - NON-BLIND Nhóm tác giả: Lê Thị Thanh Nhị, Hoàng Minh Nhật Ứng dụng tự động báo vị trí xe máy khi bị tai nạn qua SMS trên hệ điều hành Android (Accident Warning) Giải khuyến khích Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Khang, Trần Viết Lân GT SMART - Hệ thống giám sát an toàn đường bộ và giảm thiểu ùn tắc giao thông Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Huy, Đỗ Duy Khoa Nhận diện biển số xe sử dụng thuật toán Yolo kết hợp với Tracker đếm số lượng xe từ khung biển số Nhóm tác giả: Đỗ Quang Anh, Phan Văn Lộc, Trần Anh Đạt, Lê Nguyễn Tuấn Thành Phương pháp học tăng cường đa tác tử cho bài toán giảm ùn tắc giao thông

Nhằm giúp các tác giả có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia, doanh nghiệp và tăng khả năng hiện thực hóa dự án, lễ trao giải năm nay còn tổ chức thêm hoạt động booth tour giới thiệu top 10 bài dự thi vào chung kết. Bên cạnh đó, Tọa đàm “Giải pháp đưa Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam 2023 vào thực tiễn” nằm trong khuôn khổ chương trình năm nay sẽ diễn ra ngày 13/10/2023.

Tại lễ trao giải, Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức đánh giá cao những sáng kiến tại cuộc thi, vì thông qua cuộc thi những công dân trẻ được thể hiện trách nhiệm với vấn đề an toàn giao thông của Việt Nam, mà trên hết là với tính mạng của đồng bào.

Dấu ấn Toyota tại chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023

Trong suốt gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Toyota là doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó, an toàn giao thông luôn là ưu tiên hàng đầu. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Toyota Việt Nam phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An, Báo điện tử Dân trí tổ chức chương trình này trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Hãng xe Nhật đã chung tay lan tỏa cuộc thi đến với đông đảo người dân trên cả nước, nhằm tìm kiếm những bài dự thi chất lượng và có tính ứng dụng cao, những công dân mong muốn góp sức mình xây dựng nền giao thông an toàn và văn minh. Thông qua hoạt động này, Toyota mong muốn lan tỏa tinh thần tuân thủ an toàn giao thông và giúp mọi người nắm rõ luật giao thông. Chương trình Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam 2023 là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa được Toyota tích cực thực hiện nhằm góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cộng đồng và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thường niên về an toàn giao thông, như: Chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông (TSEP), đồng hành cùng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, lan tỏa các thông điệp và bài học tham gia giao thông an toàn thông qua VOV radio, đồng hành cùng chương trình Người bạn đường của Đài truyền hình Việt Nam,... Bên cạnh đó, Toyota không ngừng cải tiến và nâng cấp công nghệ an toàn trên các mẫu xe, chung tay góp phần mang đến giải pháp di chuyển toàn diện, an toàn và hạnh phúc cho người Việt.