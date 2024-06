Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

Sở huy động gần 2.800 lượt người tham gia kỳ thi, chưa kể lực lượng công an địa và giáo viên dự phòng cho các công tác thi. Các đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, công tác bảo mật, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự…tại các điểm thi.

Đầu giờ chiều nay (26/6), 90.062 thí sinh tại TPHCM bắt đầu làm thủ tục dự thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Trong đó có 74.542 là thí sinh THPT; 9.735 thí sinh Giáo dục thường xuyên và 5.785 thí sinh tự do.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Nam - Ba Lan cho biết, dù đã học kỹ bài nhưng vẫn có tâm trạng khá hồi hộp trước kỳ thi. Do quan niệm nên em chọn bố, người hợp tuổi, hợp mệnh đưa đi thi. "Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bố cũng là người đưa em đi thi và đạt kết quả tốt. Trong các ngày thi, em cũng sẽ ăn xôi đỗ với ước mong đỗ đạt như ý", Ngọc chia sẻ.

Từ 13 giờ, tại điểm thi Trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lác đác có thí sinh đến điểm thi. Các lực lượng như an ninh, thanh niên tình nguyện cũng có mặt từ sớm để thực hiện nhiệm vụ. Điểm thi này bố trí Trường tiểu học Đại Kim là nơi để phụ huynh gửi xe, ngồi nghỉ ngơi trong thời gian chờ con làm thủ tục dự thi, làm bài thi.

42 phút trước

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2024 là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023); gần 200.000 cán bộ được điều động tham gia công tác tổ chức thi; gần 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh. Thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Tổng số điểm thi là 2.323 điểm, tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023; với 45.149 phòng thi.