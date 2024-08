Home Credit được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024

Tối ngày 08.08.2024, Home Credit được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 4 liên tiếp do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu châu Á trao tặng.

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là giải thưởng quốc tế thường niên của HR Asia - tạp chí hàng đầu về nhân sự tại châu Á - nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

Home Credit thắng lớn tại giải thưởng năm nay là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của công ty trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, nơi mỗi nhân viên đều được quan tâm và phát triển.

Home Credit chú trọng vào sự phát triển của nhân viên

Là một tổ chức đề cao sự phát triển của nhân viên, hội đồng ban giám khảo đánh giá cao cách Home Credit tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực thành công và bền vững thông qua các chương trình đào tạo và phát triển từ việc đào tạo các kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn đến trang bị các kỹ năng cần thiết đón đầu xu hướng trong tương lai. Bên cạnh đó, để phát triển tâm lực và trí lực, Home Credit giúp các nhân viên liên tục trang bị những kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên môn và kỹ năng tương lai để họ được liên tục phát triển về chuyên môn của bản thân trong công việc.

Hơn thế nữa, để tôn vinh và khuyến khích sự phát triển của nhân viên, công ty triển khai nhiều chương trình thưởng cho những cá nhân xuất sắc, trở thành hình mẫu lý tưởng trong tổ chức. Điển hình là chương trình DNA Stars - nhằm phát hiện và khen thưởng những nhân viên xuất sắc trong việc thể hiện 8 phẩm chất lãnh đạo, góp phần vào thành công chung của công ty và xây dựng niềm tin vào văn hóa doanh nghiệp.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự tại Home Credit chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan tâm đến sự phát triển của mỗi nhân viên và đảm bảo trải nghiệm tích cực của họ khi làm việc tại công ty. Vì thế, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo phù hợp, thực tiễn và dễ tiếp cận, đề cao văn hóa không ngừng học hỏi tại công ty. Các khóa đào tạo đề cao tính ứng dụng cho phép nhân viên sắp xếp lộ trình học tập và lựa chọn hình thức học tập phù hợp và hiệu quả nhất cho bản thân”.

Bà Hạnh cho biết thêm, Home Credit không chỉ tập trung phát triển nhân viên hiện tại mà còn đầu tư để các tài năng Việt trẻ đam mê các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Dữ liệu, Sản phẩm có khởi đầu vững chắc thông qua chương trình Home Racer. Home Credit tin rằng với sức trẻ, tinh thần sẵn sàng đổi mới và sáng tạo, các bạn sẽ giúp tổ chức phát triển hơn nữa trên hành trình cung cấp các giải pháp tài chính số toàn diện cho khách hàng.

Hành trình sống vui cùng Home Credit

Home Credit luôn chú trọng đến việc chăm sóc nhân viên thông qua các giải pháp sáng tạo và phù hợp với nhu cầu phát triển để giúp họ cảm thấy vui, tự hào và gắn bó với công ty.

Ngoài các phúc lợi cơ bản như ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ và các gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nhân viên và người thân, Home Credit còn áp dụng 04 trụ cột năng lượng (tâm lực, trí lực, năng lực và thể lực) để thiết kế các hoạt động gắn kết và các giải pháp nâng cao sức khỏe toàn diện cho nhân viên.

Cụ thể, công ty tổ chức các hoạt động gắn kết nhân sự nhằm hướng tới việc xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp như Celebrate You (tôn vinh văn hóa DEI), Empower You With Home (văn hóa trao quyền), Appreciation Month (văn hóa biết ơn),… và các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất như Home Sport (chạy bộ và bóng đá).

Các buổi chia sẻ như HomeChat, Wellness Talk cũng được tổ chức hàng tháng để mang đến những chia sẻ, kiến thức từ các chuyên gia với đa dạng chủ đề như: “Lạc quan tài chính, ổn định tương lai”, “Hiểu về đa dạng giới tại nơi làm việc”, “Tìm hiểu về tâm lý an toàn nơi làm việc”.

Trên hành trình giúp nhân viên “sống vui cùng Home Credit”, công ty còn thấu hiểu và đồng hành cùng nhân viên trong các cột mốc quan trọng của cuộc sống. Điển hình như công ty đã trang bị phòng chức năng dành cho mẹ nhằm tạo không gian riêng tư và thoải mái để các nhân viên nữ có thể cân bằng việc thực hiện thiên chức làm mẹ khi quay trở lại công việc sau giai đoạn nghỉ thai sản.