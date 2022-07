Hôm nay, thí sinh làm bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức để xét tuyển

TPO - Hôm nay, các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường Công an chính thức bước vào kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Đây là kỳ thi riêng đầu tiên sau 20 năm được Bộ Công an tổ chức để tuyển sinh.

Sáng 17/7, thí sinh chính thức làm bài thi và buổi chiều là thời gian dự phòng. Theo báo cáo, buổi chiều 16/7 đã có gần 9.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND). Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Về kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh ĐH chính quy CAND năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút (trong 1 buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút. Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển: CA1 (Phần trắc nghiệm: lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; phần tự luận: Toán); CA2 (Phần trắc nghiệm: lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; phần tự luận: Ngữ Văn); CA3 (Phần trắc nghiệm: lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; phần tự luận: Toán); CA4 (Phần trắc nghiệm; lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; phần tự luận: Ngữ văn). Thí sinh thi tại các học viện, trường ĐH CAND theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển. Năm 2022, các trường CAND được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT. Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân được giao tổng 450 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát Nhân dân 500 chỉ tiêu; Học viện Chính trị CAND 100 chỉ tiêu; Trường ĐH An ninh Nhân 350 chỉ tiêu; Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân 450 chỉ tiêu; Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 50 chỉ tiêu; Trường ĐH Kỹ thuật-Hậu cần CAND 100 chỉ tiêu và Học viện Quốc tế 50 chỉ tiêu. Nghiêm Huê