Thêm 3 trường công an công bố phương án tuyển sinh năm 2022

TPO - Năm nay, trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy đều sử dụng phương thức xét tuyển giống nhau. Học viện Chính trị Công an nhân dân còn thêm phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Học viện Chính trị Công an nhân dân vừa thông báo, năm 2022 tuyển 100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, gồm 90 nam, 10 nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh.

Cụ thể như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Nam: 90; Nữ: 10), cụ thể:

TT Mã ngành Ngành học Phân vùng tuyển sinh Chỉ tiêu theo phương thức 1 Chỉ tiêu theo phương thức 2 Chỉ tiêu theo phương thức 3 Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 3 Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 1. 7310200 Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Phía Bắc: 50 chỉ tiêu 04 01 04 01 37 03 A01 (Toán, Vật Lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý), C03 (Toán, Ngữ Văn, Lịch sử), D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Phía Nam: 50 chỉ tiêu 04 01 04 01 37 03

Ngoài 2 phương thức xét tuyển như các trường trên, Học viện Chính trị Công an nhân dân còn xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an.

Thí sinh dự thi bài thi của Bộ Công an vào ngày 19 – 20/7. Đối với thí sinh tại địa bàn phía Bắc sẽ thi tại địa điểm thi do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì. Đối với thí sinh tại địa bàn phía Nam sẽ thi tại địa điểm thi do các Trường ĐH An ninh nhân dân hoặc Trường ĐH Cảnh sát nhân dân hoặc Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy chủ trì.

Năm 2022, Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu gồm 90 nam, 10 nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng và phương thức tuyển sinh. Cụ thể chỉ tiêu theo phân vùng tuyển sinh phía Bắc là 50 chỉ tiêu, trong đó thí sinh nam là 45 chỉ tiêu, thí sinh nữ là 5 chỉ tiêu. Phía Nam tuyển 50 chỉ tiêu, trong đó thí sinh nam 45 chỉ tiêu, thí sinh nữ 5 chỉ tiêu.

Trường sử dụng phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01) kết hợp với kết quả Bài thi riêng của Bộ Công an.

Mỗi thí sinh sẽ được tham gia xét tuyển nhiều phương thức khác nhau. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

Thí sinh dự thi bài thi của Bộ Công an vào ngày 19 – 20/7 tại Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Đối với thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường ĐH An ninh nhân dân hoặc Trường ĐH Cảnh sát nhân dân hoặc Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy chủ trì. Trường hợp có nhiều điểm thi, nhà trường sẽ thông báo trên giấy báo dự thi để thí sinh biết.

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy năm 2022 tuyển 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trong đó 25 chỉ tiêu cho phía Bắc (23 nam, 2 nữ) và 25 chỉ tiêu cho phía Nam (23 nam, 2 nữ).

Trường cũng sử dụng phương thức xét tuyển tương tự như Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân. Thí sinh dự thi bài thi của Bộ Công an vào ngày 19 – 20/7 tại các điểm thi của Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện dự tuyển là gì?

Về điều kiện dự tuyển thí sinh dự thi vào các trường này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

Với chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

Với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.

Bên cạnh đó, thí sinh cần phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Về chiều cao, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.

Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ. Trường hợp là người dân tộc thiểu số, chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) phải đạt từ 18,5 đến 30. Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.